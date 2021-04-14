女股神Wood投資明細全公開！上船風險、波動必須知

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如果投資人認同方舟的選股理念，要怎樣利用方舟來賺錢呢？
投資前要思考兩個要素：投資比重、投資期限。方舟和一般基金不同，定位較為特殊，評估顛覆世界的投資案，既需要對未來的想像力，也需要理性思考的能力。方舟的「風險／報酬」屬性介於成長型基金和創投基金間，是波動性大的標的。在一檔基金中，只要最強的股票漲好幾倍，即使其他標的大賠，也可以創造亮麗績效。投資人應該依自己的風險承受度，決定投資比重。
衡量風險 決定投資比重及期限
其次，方舟是以5年來評估破壞性創新的公司，是長期投資屬性，期間會進進出出，都是配置比重調整，或者是降低成本的操作，而多數虧損標的的價格波動非常大，投資人最好有長期投資的心態。
投資方舟基金當然最直接。方舟旗下5檔基金都是在紐約交易所掛牌的ETF（交易所買賣基金），台灣的投資人要下單，只能透過國內券商複委託，或者有國外券商的戶頭可以直接下單。五檔基金管理費在0.79%~0.75%間，以主動式基金來說，管理費率合理。在5檔基金中，又該如何選擇呢？
如果不想傷腦筋，投資旗艦的ARKＫ最方便，已經涵蓋所有女股神看好的標的。除了ARKＫ，方舟還有另外4檔ETF，各有投資的焦點，投資人如果對這些領域有興趣，選擇這些ETF就可以更聚焦。ARKＷ以物聯網為投資主軸，第一大持股依舊是特斯拉，比較特別的是，這檔基金有投資ＧＢＴＣ這檔比特幣信託ETF。擁戴創新科技的木頭姐看好比特幣，認為比特幣的市值會從現在的1兆美元，2025年飆高到5兆美元，也就是價格從5萬美元漲到25萬美元。
而方舟的核心持股中，特斯拉執行長馬斯克在3萬美元買進價值約15億美元的比特幣；數位支付公司Square、Paypal更早就持有比特幣；每當比特幣漲價，相關公司受益，方舟基金都是得利的一方，只不過ARKＷ是唯一直接持有比特幣信託ETF的基金。
以人工智慧、機器自動化為主的ARKＱ，第一大持股依舊是特斯拉，其餘有百度、京東，還有一檔迪爾（Deere），是全球最大的農業機械公司，這檔股票股神巴菲特也買過，也許可說是女股神與老股神之間的唯一交集。
直接投資ETF 優於抄作業
ARKＧ以基因科技為主，在新冠肺炎疫情爆發之初，各國皆投入大量資金研發疫苗，帶動生技及基因股票大漲；當時女股神就表示，基因治療的時代來臨，ARKＧ也因而暴紅。由於基因科學是非常專業的領域，ARKＧ的持股內容和方舟其他基金的重複度也低，如果看好基因療法，可以考慮這1檔。第一大持股Teladoc（TDOC），是一家美國的遠程醫療和虛擬保健公司，並運用人工智慧及軟體技術提供服務，疫情期間業績大好，疫情過後人們對於遠端醫療的接受度提高，費用又較便宜，是伍德愈跌愈買的重點標的。
最後，ARKＦ著眼於金融科技，和無現金世界、線上支付有關，最大持股依序是Square、PayPal、Silverage Capital（銀門資本），3大持股的共同點都持有比特幣。
除了直接投資方舟的基金，方舟的投資明細全部公開，投資人當然可從中挑選最看好的股票，直接買賣女股神的明牌，這種方式需要自行控制進出點，風險高過買ETF。選擇其中幾支來研究兼跟單是可以，如果沒有能力選股，還是買ETF就好。
最近科技股的股價大幅波動，木頭姐勇於在低檔加碼核心持股。她危機入市加碼的股票包括特斯拉、線上醫療股Teladoc、大數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir，PLTR）等，風險偏好高的投資人，想要抄作業，當然是跟著買進這些個股。
最後，必須認知投資方舟ETF有3大風險。第一是選擇風險，木頭姐的投資標的多數沒有獲利，有的是技術、大數據、平台等，當銷售沒有如預期大量成長，財務調度就很重要，一旦被市場嗅出破產風險，空頭絕不會輕易放過。
其次是資金進出的風險，資金大舉流入或流出都造成方舟的風險。當績效亮眼、資金大量進入，要加碼的股價早已被炒高，選股不易；當市場不好，投資人贖回ETF，抽走資金時又必須賣股，造成淨值再下跌，陷入惡性循環。
樹大招風 方舟的3大風險
同樣是進行長期投資，波克夏的資金來自保險公司出售保單，是長期穩定的來源，不會忽然斷水。方舟來自散戶申購，容易受市場氣氛影響，資金大進大出很難操作，除非女股神在市場極熱時，停止基金銷售，不再接受新錢，但她沒有這樣做，造成ETF及投資標的的價格大幅波動。
最後，包括波克夏、共同基金、避險基金等專業法人，都是3個月才公布持股內容，而且只公布前幾大持股，避免詳細資料曝光影響操作。例如小型股建倉位要好幾個月慢慢買，但方舟建倉，全世界隔天就看到，一堆人跟著搶買，方舟受盛名之累，才剛建立一點部位，隔天就直接漲1、2成都有，這些跟單造成操作上的困擾，當然也是基金的風險來源。