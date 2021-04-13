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新台幣 149.9 萬元起　全新大改款 Kia Carnival 正式在台發表

7Car 小七車觀點

2021-04-13 15:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Kia 國內總代理森那美汽車在今年 3 月啟動全新大改款 Carnival 預售活動之後，於今日 4/13 正式在台販售。Carnival 全車系共提供 6 個等級選擇，包括經典 7 人座 (149.9 萬)、豪華 7 人座(165.9 萬)、豪華 8 人座(169.8 萬)、尊貴 7 人座(185.9 萬)、尊貴 8 人座(189.8 萬)、頂級 7 人座(215.9 萬) 起。

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Carnival 於 2020 年發表後已陸續在韓國、美國、香港等市場推出，挾帶品牌最新的設計語彙以及科技配備，讓這款品牌旗艦 MPV 豪華層次再更上層樓。在外觀部分以 MPV 為基底，融入 SUV 般的機能設計，車頭換上 Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時與頭燈輪廓連成一氣，保險桿、葉子板及車門均施以更具張力的褶痕強化視覺效果， A 柱採用黑色塗裝營造懸浮式車頂感受。在車身尺碼方面，長寬高分別是 5,155mm x 1,995mm x 1,740mm，軸距為 3,090mm，長度增加 40mm、寬度增加 10mm，軸距增加 30mm，使得車內腿部空間再更上一層樓，並保有 627 公升的行李廂空間。

內裝方面，頂級 7 人座提供黑灰雙色、棕黑雙色與褐黑雙色等三款內裝選擇，主動安全輔助 Kia Drive Wise 系統包含 FCA 前方預防撞輔助、SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助...等都是全車系標準配備。 而 BCW 盲區偵測警示系統、BCA 盲區防撞主動剎車系統、LCA 車道變換警示系統、RCCW 後方交通防撞警示系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、SEW 後方來車防撞安全警示、SEA 後方來車防撞安全輔助系統在豪華等級以上才提供配置。

動力表現部分，Carnival 雖然同樣維持 2.2L 柴油引擎的設定，但換上最新的 Smart Stream 缸內直噴技術，以符合最新的排放規範。在搭配 8 速手自排變速箱後，最大馬力為 202ps/3,800rpm、最大扭力為 45.0kgf·m/1,750~2,750rpm。

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