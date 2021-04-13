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礁溪住宿｜MAMA假期泡湯去　媽咪用餐享5折再送蛋糕SPA券

行遍天下旅遊網

2021-04-13 15:30:41

礁溪住宿｜MAMA假期泡湯去　媽咪用餐享5折再送蛋糕SPA券
礁溪住宿｜MAMA假期泡湯去　媽咪用餐享5折再送蛋糕SPA券
4月瘋媽祖，5月孝敬媽媽，一年一度的母親節又快來了！今年打算怎麼慰勞辛勞的媽媽呢？長榮鳳凰酒店(礁溪)推出一系列歡慶母親節活動，不論是想帶媽咪來趟溫泉舒壓旅行，或到飯店品嚐五星美食料理大飽口福，還是買顆美麗的蛋糕孝敬媽咪，都有優惠，讓消費者盡情享受幸福家庭日。

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▲母親節就送媽媽去泡湯做SPA鬆一下。
▲母親節就送媽媽去泡湯做SPA鬆一下。
MAMA假期有住房優惠　純用餐也有5折再送蛋糕、SPA券

榮鳳凰酒店自5/1至5/31推出「MAMA假期」住房優惠專案，一泊二食每房8,999元起，享受礁溪最大溫泉湯池，晚餐可享用豐盛自助餐料理，餐檯上現切牛排、澎湃海鮮、精緻甜點無限量享用；或選擇正宗川渝風味「煙波亭」麻辣鍋吃到飽，多樣化湯頭選擇，並提供美國極黑和牛、在地時蔬及各式火鍋料吃到飽。專案另加贈時下最潮雞尾酒品牌「WAT」限定版瓶裝雞尾酒、媽咪專屬購物金300元及特製3吋蛋糕乙個。館內也提供超多元的設施及活動，包含佔地千坪的慢活SPA溫泉水療池，全年無休的鳳凰劇場，及夜間舒壓瑜伽課程，讓媽咪完全放鬆，好好享受貴婦般的度假體驗。

▲5月入住長榮鳳凰酒店（礁溪）就送WAT限定版瓶裝雞尾酒、專屬購物金300原籍特製3吋蛋糕。（未成年請勿飲酒）
▲5月入住長榮鳳凰酒店（礁溪）就送WAT限定版瓶裝雞尾酒、專屬購物金300原籍特製3吋蛋糕。（未成年請勿飲酒）
同個時段內，桂冠自助餐與煙波亭火鍋均推出媽咪用餐5折、同行者8折優惠活動，中餐廳則推出「寵愛媽咪溫馨饗宴」， 有適合小家庭的5人桌菜，也有大家族的10人桌菜，每桌4,000元+10%起，招牌米糕、主廚私房菜澎湃上桌，再加贈主廚特製8吋蛋糕、慢活spa券及幸福全家福合影一張，在五星級的高規格用餐環境，寵愛媽咪的味蕾。

點心坊則是推出兩款6吋母親節蛋糕，「玫莓甜心」以夢幻的玫瑰花為主角，以香草戚風蛋糕為主體，內餡為新鮮草莓及玫瑰鮮奶油，外層則以玫瑰香緹慕斯和頂級可食用玫瑰花瓣包覆，每一口都能吃到玫瑰芬芳在口中綻放，清新香甜，美麗高雅的外型，獻給最愛的媽咪。另一款「巧椰女王」則大膽選用椰香戚風蛋糕，搭配椰子香緹奶油，馥郁的椰子香氣，濕潤鬆軟不膩口，打破一般人對椰子蛋糕甜膩的刻板印象，外層用白巧克力花點綴，純白典雅的造型，和媽咪最速配，兩款蛋糕售價皆為825元，4/30前預訂可享早鳥8折優惠，每個只要660元，單次購買2個更只要1,288元，絕對是今年必買的夢幻滋味。

▲母親節就送媽媽不一樣的蛋糕，飯店點心坊推出以玫瑰花為主角的「玫莓甜心」。
▲母親節就送媽媽不一樣的蛋糕，飯店點心坊推出以玫瑰花為主角的「玫莓甜心」。
▲點心坊推出的另一款蛋糕是用白巧克力花點綴的「巧椰女王」。
▲點心坊推出的另一款蛋糕是用白巧克力花點綴的「巧椰女王」。
※未成年請勿飲酒，酒後不開車；開車不喝酒

圖文提供：長榮鳳凰酒店(礁溪)

住宿美食推薦

長榮鳳凰酒店(礁溪)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-0688

網址：長榮鳳凰酒店(礁溪)



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