礁溪住宿｜MAMA假期泡湯去　媽咪用餐享5折再送蛋糕SPA券

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MAMA假期有住房優惠 純用餐也有5折再送蛋糕、SPA券
榮鳳凰酒店自5/1至5/31推出「MAMA假期」住房優惠專案，一泊二食每房8,999元起，享受礁溪最大溫泉湯池，晚餐可享用豐盛自助餐料理，餐檯上現切牛排、澎湃海鮮、精緻甜點無限量享用；或選擇正宗川渝風味「煙波亭」麻辣鍋吃到飽，多樣化湯頭選擇，並提供美國極黑和牛、在地時蔬及各式火鍋料吃到飽。專案另加贈時下最潮雞尾酒品牌「WAT」限定版瓶裝雞尾酒、媽咪專屬購物金300元及特製3吋蛋糕乙個。館內也提供超多元的設施及活動，包含佔地千坪的慢活SPA溫泉水療池，全年無休的鳳凰劇場，及夜間舒壓瑜伽課程，讓媽咪完全放鬆，好好享受貴婦般的度假體驗。
同個時段內，桂冠自助餐與煙波亭火鍋均推出媽咪用餐5折、同行者8折優惠活動，中餐廳則推出「寵愛媽咪溫馨饗宴」， 有適合小家庭的5人桌菜，也有大家族的10人桌菜，每桌4,000元+10%起，招牌米糕、主廚私房菜澎湃上桌，再加贈主廚特製8吋蛋糕、慢活spa券及幸福全家福合影一張，在五星級的高規格用餐環境，寵愛媽咪的味蕾。
點心坊則是推出兩款6吋母親節蛋糕，「玫莓甜心」以夢幻的玫瑰花為主角，以香草戚風蛋糕為主體，內餡為新鮮草莓及玫瑰鮮奶油，外層則以玫瑰香緹慕斯和頂級可食用玫瑰花瓣包覆，每一口都能吃到玫瑰芬芳在口中綻放，清新香甜，美麗高雅的外型，獻給最愛的媽咪。另一款「巧椰女王」則大膽選用椰香戚風蛋糕，搭配椰子香緹奶油，馥郁的椰子香氣，濕潤鬆軟不膩口，打破一般人對椰子蛋糕甜膩的刻板印象，外層用白巧克力花點綴，純白典雅的造型，和媽咪最速配，兩款蛋糕售價皆為825元，4/30前預訂可享早鳥8折優惠，每個只要660元，單次購買2個更只要1,288元，絕對是今年必買的夢幻滋味。
※未成年請勿飲酒，酒後不開車；開車不喝酒
圖文提供：長榮鳳凰酒店(礁溪)
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長榮鳳凰酒店(礁溪)
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
電話：03-910-0688
網址：長榮鳳凰酒店(礁溪)
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