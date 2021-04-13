NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

4 月中旬上市，預覽全新 Audi A3 Sportback 創新設計與科技

2GameSome - 有車賞

2021-04-13 16:55:00

4 月中旬上市，預覽全新 Audi A3 Sportback 創新設計與科技
▲ 4 月中旬上市，預覽全新 Audi A3 Sportback 創新設計與科技
全新 Audi A3 Sportback 極具運動感和緊湊的車身尺碼，在造型設計上展現出搶眼銳利的外觀線條。

我是廣告 請繼續往下閱讀

更運動更搶眼更數位化的設計指標

全新 Audi A3 Sportback 搶眼的車頭輪廓，由寬大的單體式六角形水箱護罩和蜂窩狀格柵組成，下方大型斜角設計進氣口的切角與深度，賦予車頭有如雕刻般的銳利感與視覺效果，突顯豪華掀背房車極為強調的運動跑格特性。從醒目的楔形設計 LED 頭燈向後延伸至尾燈，呈現楔形的車側肩部線條，搭配車身上半部涵蓋平坦式尾窗及尾燈上緣切線，讓全新 A3 Sportback 視覺上更顯修長。至於車側下半部鈑件採用的內凹設計，其線條延伸至後輪拱時刻畫出另一道上揚曲線，並與車側窗框輪廓產生強烈的光影交疊，營造出充滿肌力感的車體線條，充分展現四環最新的動感設計元素。

極為傾斜的 C 柱設計是外觀設計的另一個亮點，除了為全新 A3 Sportback 挹注向前衝刺的既視感，緊湊的車尾在後尾門擾流板、楔形尾燈組及周圍環形肩線等設計的相互襯托下，搭配後保桿下方擴散器和梯形尾飾管，強化全新 A3 Sportback 運動掀背車款的設計意象。

全新 A3 Sportback 充斥科技感的頭燈組提供有三種選擇，並全數導入 LED 頭燈科技，頭燈採用扁平楔形設計，搭配外角處另一組向下延伸的梯形角燈，透過銳利線條凸顯其跑格氛圍。最頂級的矩陣式 LED 頭燈，整合了數位日間行車燈等 Audi 創新照明技術，其內建的 LED 元件能夠以三乘五的排列方式任意變動，意味著全新 A3 Sportback 配置不同版本的頭燈組，將擁有特定的燈型呈現方式；其中水平線是基本特徵，而兩條垂直設計的 LED 光源則強化 S line 外觀的運動取向。此外，矩陣式 LED 頭燈另提供以智慧控制的防眩遠光燈、動態轉向輔助燈以及許多其他功能，包括解鎖汽車和離開車輛時的離家/返家動態燈光展演。

全新 Audi A3 Sportback「風潮派對」上市發表會預計將在 4 月 15 日正式上市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.08%86.92%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.12%6.88%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀