▲ 4 月中旬上市，預覽全新 Audi A3 Sportback 創新設計與科技

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更運動，更搶眼，更數位化的設計指標
極為傾斜的 C 柱設計是外觀設計的另一個亮點，除了為全新 A3 Sportback 挹注向前衝刺的既視感，緊湊的車尾在後尾門擾流板、楔形尾燈組及周圍環形肩線等設計的相互襯托下，搭配後保桿下方擴散器和梯形尾飾管，強化全新 A3 Sportback 運動掀背車款的設計意象。
全新 A3 Sportback 充斥科技感的頭燈組提供有三種選擇，並全數導入 LED 頭燈科技，頭燈採用扁平楔形設計，搭配外角處另一組向下延伸的梯形角燈，透過銳利線條凸顯其跑格氛圍。最頂級的矩陣式 LED 頭燈，整合了數位日間行車燈等 Audi 創新照明技術，其內建的 LED 元件能夠以三乘五的排列方式任意變動，意味著全新 A3 Sportback 配置不同版本的頭燈組，將擁有特定的燈型呈現方式；其中水平線是基本特徵，而兩條垂直設計的 LED 光源則強化 S line 外觀的運動取向。此外，矩陣式 LED 頭燈另提供以智慧控制的防眩遠光燈、動態轉向輔助燈以及許多其他功能，包括解鎖汽車和離開車輛時的離家/返家動態燈光展演。
全新 Audi A3 Sportback「風潮派對」上市發表會預計將在 4 月 15 日正式上市。