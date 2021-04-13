▲ 149.9 萬至 215.9 萬！全新 KIA Carnival 標配 Level 2 六車型正式登場

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台灣森那美起亞總裁李昌益(左)、台灣森那美起亞董事長劉家輝(右)與 Carnival 合影。

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KIA Carnival 接單突破 260 張 ， 前瞻車主再享專屬禮遇





KIA Carnival 在短短不到 3 週內累積接單突破 260 張。KIA 總代理台灣森那美起亞宣布，即日起至 4 月 30 日前下訂之首批前瞻車主，可享精選優惠專案。此外，為回饋 KIA 的現任車主（含乘用與商用車），KIA 總代理台灣森那美起亞特別為 KIA 車主推出 Carnival 優惠升等方案：既有 KIA 車主增換購 Carnival，可享 1 萬元購車金及價值 1 萬元保養券專屬禮遇。





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