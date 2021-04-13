149.9 萬至 215.9 萬！全新 KIA Carnival 標配 Level 2 六車型正式登場
2GameSome - 有車賞
2021-04-13 17:25:00
Carnival 在上市前在短短不到 3 週的時間內接單突破 260 張。其中，成立已逾 30 年、國內租車品牌小馬租車集團，更成為 Carnival 的首批租賃業車主，可提供客戶日租更深度體驗。
KIA Carnival 向前延伸的車頭比例，不僅有別於傳統 MPV 短車頭短前懸的設計，充滿張力與立體線條交織而成的輪拱設計,搭配雙色 18 吋或 19 吋鋁合金輪圈，與提升至 220mm 的底盤離地高，也為KIA Carnival 在 GUV 的奢華感外，增添幾分頗具玩味的個性化 SUV 運動風格。
KIA Carnival 搭載 Panoramic 環景式數位座艙，由 12.3 吋整合智慧型全數位儀錶與 12.3 吋多媒體影音觸控系統組合而成。Carnival 展現個性獨具的車艙氛圍，車內前、後門板配置水晶質感氣氛燈，亮度可由中央顯示幕調整，讓車主可隨心情隨時切換，加上橫貫車艙的類金屬飾板點綴其中。KIA Carnival 車艙的貼心的置物空間隨處可見，全車更配備的 5 個 USB 充電埠，讓第二排成員可使用第一排座椅靠背的 USB 充電。
與前一代車型相比 KIA Carnival 車長、軸距與車寬皆增加。多機能全尺寸車室座椅，則具備載物模式、劇院模式、兒童安全座椅模式和會議桌模式等，讓車主自由調整空間運用。其中，在會議桌模式下，可將第二排座椅轉向面對第三排座椅，並將第二排中央座椅放倒作為中央的會議桌，可讓第二、三排乘客面對面交談，拉近彼此距離、同時實現出遊同樂或商務洽談的功能需求；在兒童安全座椅模式下，可將中央座椅單獨反向、面對第二排乘客，讓後座家長與孩童同享優雅的親子時光；在劇院模式下，則可將第二排座椅反向並傾倒第三排座椅，搭配車主自行準備的投影機與投影布幕，就可以變身成移動劇院，與家人共享專屬的影音娛樂；而在載物模式下，全車滿載乘員的情況下行李廂擁有 627L 的置物空間，若將第二、三排座椅傾倒，行李廂空間最大更可擴充至 2,827L。
KIA Carnival 搭載新世代 Smartstream 2.2 升柴油直列 4 缸引擎，擁有 202 PS 最大馬力，45 kg-m 最大扭力則可於 1,750 轉輸出，搭配 E-SHIFT 八速電子旋鈕排檔系統，以多檔位設計搭配換檔撥片放大柴油車扭力菁華區間，提供暢快飽足的油門反應，展現性能與節能兼具的優勢。透過排檔鞍座上的 Drive Mode 旋鈕，駕駛也可依路況與駕駛習慣自由調整「ECO節能」、「Normal一般」、「Sport運動」與「Smart智慧」四種模式。
KIA Carnival 在主動安全科技上同樣傲視同級，包含全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，大幅減輕長途行車的疲勞感，搭配 BVM盲區顯影、BCA盲點導正輔助系統、SCC全速域智慧巡航控制系統、FCW前方碰撞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統、HBA智慧遠近光燈調節系統、DAW駕駛疲勞警示系統及MCB二次防撞預煞系統。KIA Carnival 採用 KIA 全新歐化第三代車身平台，高剛性結構強化設計不僅帶來紮實的路感回饋與操駕反應，更能確保意外發生時的車室完整性，與全車系標配 7 具 SRS 輔助氣囊共組行車安全的堅實防護陣容。
一鍵式電動側滑門與尾門能透過搖控器解鎖鍵同時開啟或關閉兩側滑門與尾門，除可方便乘客置放行李與同時上下車外，在炎夏酷暑的大太陽也能預先為車室散熱；而當乘客攜帶感應鑰匙靠近車門感測區域時，不需刻意腳踢感應。
除了標準的 7 人座/8 人座規格之外，頂級 7 人座車型，除提供同級唯一 3 款雙色內裝選擇，讓喜歡打造個人品味的車主有更多樣的選擇外，第二排空間更特別設置 Ottoman 尊爵頭等座椅，不僅具備電動調整靠背、通風與加熱功能，更可輕鬆地一鍵操作變換成貼心的放鬆模式。此外，頂級 7 人座車型更配備有專屬電動雙景天窗，可開啟的第二排電動天窗，讓前後座乘客同享更寬闊明亮的車室空間；而頂級 7 人座車型獨有的 BOSE 環繞音響附 12 具揚聲器。
KIA Carnival 接單突破 260 張，前瞻車主再享專屬禮遇
KIA Carnival 在短短不到 3 週內累積接單突破 260 張。KIA 總代理台灣森那美起亞宣布，即日起至 4 月 30 日前下訂之首批前瞻車主，可享精選優惠專案。此外，為回饋 KIA 的現任車主（含乘用與商用車），KIA 總代理台灣森那美起亞特別為 KIA 車主推出 Carnival 優惠升等方案：既有 KIA 車主增換購 Carnival，可享 1 萬元購車金及價值 1 萬元保養券專屬禮遇。
KIA Carnival 建議售價：
規格
經典7人座
豪華7人座
豪華8人座
尊貴7人座
尊貴8人座
頂級7人座
建議售價
149.9萬
165.9萬
169.8萬
185.9萬
189.8萬
215.9萬