棕熊再進化 小改款 Škoda Kodiaq 正式發表

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外觀方面，小改款 Kodiaq 在車頭換上重新設計的頭燈組及引擎蓋，家族化的直瀑式水箱罩換上六角型外框，頭燈造型較先前更纖細，運用左右各 2 個模組構成，支援 Matrix 矩陣式照明，搭配下方分離式的霧燈組，前保險桿下氣壩造型較先前更為寬闊，外側加入更立體的 L 形外框。車尾將後擋風玻璃高度縮減，營造更寬廣的視覺效果，燈組不僅延續了 C 字型家族化風格，線條也較小改款前變得更為纖細，內部同樣採用 Škoda 常見的水晶切割造型。
內裝方面，小改款 Kodiaq 導入 10.25 吋全數位儀錶板，標準及 L&K 採用雙幅式多功能方向盤，Sportline 及 RS 車型則配置三幅式。座艙內部運用更多縫線及新版 LED 氣氛燈來強化質感，中控台換上觸控操作面板，座椅首度提供通風功能及按摩功能作為選配，音響最高配置為 CANTON 575W 版本。駕駛輔助系統部分則導入強化版 Crew Protect Assist 系統，除了常見的輔助功能外還新增後方追撞預警機制。
動力配置方面，小改款 Kodiaq 提供最大馬力 150ps 至 245ps 間的 2 款柴油引擎及 3 款汽油引擎，其中柴油引擎的 NOx 排放較先前最高降低 80%，而 RS 車型首度提供 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，入門 1.5 TSI 車型可選擇手排變速箱，其他車型採用 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，在 190ps 輸出以上的車型標準配備四輪驅動系統。
2016 年時發表的 Kodiaq 是品牌新世代 SUV 的首款產品，命名方式以 K 開頭 Q 結尾為原則，迄今已生產超過 60 萬輛，在全球 60 個市場販售，國內市場自 2017 年導入後，在七人座休旅級距亦相當暢銷，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤小改款新車導入國內的最新消息，敬請鎖定。