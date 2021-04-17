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小貓初見「長相奇怪的貓」　好奇詢問：要交朋友嗎？

文/寵毛網

2021-04-17 20:00:00

小貓初見「長相奇怪的貓」　好奇詢問：要交朋友嗎？
▲小黑貓好奇地看著眼前「長相奇特的貓」（圖／IG @fostersxyz）
兩個跨種族的小奶寶，也能變成好友嗎？根據LoveMeow的報導，一對小奶貓被人發現在街頭遊蕩，透過「Orphan Kitten Club幼貓照顧機構」後來到寄養媽媽的家，其中一隻小黑貓在「托兒所」初見一隻小幼犬時的反應讓大家都笑翻了！

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▲寄養媽媽Yige日前接手照顧一對小姊妹，小黑貓「佛羅多」的個性較外向活潑，而賓士貓「山姆衛斯」則比較內向膽小，「小貓托兒所」正式開張（圖／IG
▲寄養媽媽Yige日前接手照顧一對小姊妹，小黑貓「佛羅多」的個性較外向活潑，而賓士貓「山姆衛斯」則比較內向膽小，「小貓托兒所」正式開張（圖／IG @fostersxyz）
這對小奶喵分別是黑貓「Frodo佛羅多」與賓士貓「Samwise山姆衛斯」，由於牠們剛來時非常嬌小，寄養媽媽Yige希望牠們能充滿活力地成長，因此採用電影《魔戒》裡的兩名哈比人為牠們命名，但之後才發現原來兩隻都是小母貓！幾天後Yige又得知有一批失去母狗的小奶汪需要照顧，因此有經驗的Yige便幫忙接手了其中一隻名叫「Ulrich烏爾里希」的小狗。在烏爾里希抵達後，佛羅多與山姆衛斯發現家裡出現不尋常動靜，總是好奇地探索狗叫聲的來源，幾星期後當佛羅多第一次見到烏爾里希時，牠克制不住內心的好奇，鼓起勇氣走到小奶汪的身邊聞了聞，一臉疑惑地彷彿在表示：「這是貓咪？」，過沒多久牠似乎覺得眼前的「貓」很友善，便趴在烏爾里希身旁，一隻小手搭在牠的肚皮上，兩位小朋友就這麼意外地睡在一起！

▲某天Yige又幫忙照顧一隻小奶汪「烏爾里希」，佛羅多一臉疑惑地看這牠，彷彿在詢問：「這是貓？」（圖／IG
▲某天Yige又幫忙照顧一隻小奶汪「烏爾里希」，佛羅多一臉疑惑地看這牠，彷彿在詢問：「這是貓？」（圖／IG @fostersxyz）
▲佛羅多：馬麻～這隻貓長得好奇怪喔！（圖／IG
▲佛羅多：馬麻～這隻貓長得好奇怪喔！（圖／IG @fostersxyz）
▲佛羅多：可是好像蠻有安全感的，既然這樣，偶們交個朋友吧（蓋掌印認證）！（圖／IG
▲佛羅多：可是好像蠻有安全感的，既然這樣，偶們交個朋友吧（蓋掌印認證）！（圖／IG @fostersxyz）
▲然後就睡在一起了！（圖／IG
▲然後就睡在一起了！（圖／IG @fostersxyz）
佛羅多與烏爾里希這對跨種族的小奶寶短暫地熟識彼此之後，佛羅多又跑回姊姊山姆衛斯的身邊，彷彿在告訴牠自己結交了一位「貓咪新朋友」，讓Yige忍不住笑說佛羅多是她養過最親切又活潑的小貓，同時也希望透過佛羅多與烏爾里希的互動，讓彼此都能健康快樂地社交與成長，現在就快來一起看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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