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全新概念移動座艙　Hyundai Staria 正式登場

7Car 小七車觀點

2021-04-13 19:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Hyundai 日前公開全新 Staria 廂型車的外觀與內裝設計之後，日前終於完整揭露車型的相關配置與資訊，最快將在下半年於韓國、亞太地區以及澳洲...等市場販售。

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全新 Staria 可以視為現行販售 Starex 的後繼車款，原廠稱其為一部 Purpose Built Vehicle，採用極具未來感的外型設計，以太空梭做為設計理念，整體輪廓相當平整而流線，車頭配置橫貫式 LED 日行燈，搭配設置於保險桿兩側的頭燈組，水箱罩與下氣壩合而為一且面積碩大，車側配置腰線刻意降低的車窗，後門為滑門設計，足踏 18 吋鋁合金輪圈，車尾配置 Parametric Pixel 燈組，在高階的 Staria Premium 中更將全車細節施以銅色處理來提昇質感。車身尺碼方面，Staria 車長為 5,253mm、車寬 1,997mm、車高 1,990mm，軸距為 3,273mm。

內裝方面，Hyundai Staria 在設計 Staria 時將商用及家用一併考量，採用遊艇內的 Lounge 為靈感，導入大面積的擋風玻璃、車窗及全景天窗，並配備 10.25 吋數位儀錶板、中控台觸控介面、大量置物空間及置杯架、64 色可調氣氛燈及多處間接照明，甚至在高階車型中可透過單鍵將第二排座椅變為舒適放鬆模式。

座位配置方面，Staria 提供 2 人座至 11 人座的不同變化，滿足商用與家用等多功能需求，在高階的 Staria Premium 版本中，提供 7 人座、9 人座位及 11 人座等配置，其中 9 人座版本的第二排座位可進行 180 度旋轉，與第三排座位面對面，成為行動會議室。 Hyundai 指出，11 人座車型僅會在南韓市場販售，其他海外市場目前並無規劃。而原廠表示後行李廂空間的表現將依據座椅的布局有所變化，但在拆卸第 2、3 排座椅後能夠有將近 5,000 公升的最大載貨空間。

動力方面，Staria 將提供兩個動力選擇，其一為 2.2 升 VGT 柴油四缸渦輪增壓引擎，搭配 6 速手排或 8 速自排變速箱，最大馬力為 174hp、峰值扭力 431Nm；其二為 3.5 升 Smartstream MPI 引擎，僅搭配 8 速自排變速箱，最大馬力為 268hp、峰值扭力 331Nm。

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