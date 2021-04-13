149.9萬元起，Kia全功能豪華休旅All-new Carnival萬眾矚目撼動登場！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia All-new Carnival結合MPV的高運載機能與SUV運動化外型，打造讓人過目難忘的創新設計概念，正式向世人展示車壇全新級距GUV─Grand Utility Vehicle全功能豪華休旅。Kia All-new Carnival擁有流線化的車身線條,與其全新虎鼻式水箱護罩、結合LED前衛三維造型頭燈，勾勒出Kia家族化氛圍，在動靜之間散發不凡氣勢，營造出專屬Kia設計理念的大器典雅風格。
採用一體式車身設計概念，貫穿全車的車身腰線帶來動感俐落的視覺享受，搭配呼應全車流線設計的浮島式車頂，更建構出宛如豪華遊艇般的大家風範。C柱的鍍鉻飛翼飾板以金屬菱格紋圖案，加上全車的鍍鉻飾件組，不只為全車增添科技感與辨識度，更烙印出頂級豪華休旅的專屬尊榮感。Kia All-new Carnival車尾設計的視覺主軸，則非LED貫穿式科技尾燈莫屬，不僅營造出豪華又充滿未來感的休旅風格，並塑造出大器華麗的磅礡氣度。
Kia All-new Carnival不只擁有搶眼奪目的豪華風範，蘊含的SUV的設計元素，更是讓Kia All-new Carnival擁有別於傳統MPV保守造型的關鍵。向前延伸的車頭比例，不僅有別於傳統MPV短車頭短前懸的設計，充滿張力與立體線條交織而成的輪拱設計, 搭配雙色18吋或19吋鋁合金輪圈，與提升至220mm的底盤離地高，也為Kia All-new Carnival在GUV的奢華感外，增添幾分頗具玩味的個性化SUV運動風格。
Kia全功能豪華休旅All-new Carnival為了給予全車乘員奢華舒適的乘車體驗，並滿足車主於日常生活的全方位需求，特別搭載同級唯一的Panoramic環景式數位座艙(註1)，由12.3吋整合智慧型全數位儀錶與12.3吋多媒體影音觸控系統組合而成，打造出科技感一流的環景式數位顯示幕，充份展現Kia All-new Carnival的創新科技與奢華氣息。而為讓All-new Carnival展現個性獨具的車艙氛圍，車內前、後門板配置水晶質感氣氛燈，亮度可由中央顯示幕調整，讓車主可隨心情隨時切換，加上橫貫車艙的類金屬飾板點綴其中，為豪華與個性間的完美融合做了最佳詮釋。作為滿載天倫之樂的Kia All-new Carnival，車艙的貼心的置物空間更是隨處可見，全車更配備的5個USB充電埠，讓第二排成員可使用第一排座椅靠背的USB充電，出遊時確保歡樂不斷電。
與前一代車型相比，Kia All-new Carnival車長、軸距與車寬皆增加，帶來更為寬敞舒適的車室空間。受消費者喜愛的同級唯一多機能全尺寸車室座椅(註1)，則具備載物模式、劇院模式、兒童安全座椅模式和會議桌模式等，讓車主自由調整空間運用。其中，在會議桌模式下，可將第二排座椅轉向面對第三排座椅，並將第二排中央座椅放倒作為中央的會議桌(註2)，可讓第二、三排乘客面對面交談，拉近彼此距離、同時實現出遊同樂或商務洽談的功能需求;在兒童安全座椅模式下，可將中央座椅單獨反向、面對第二排乘客，讓後座家長與孩童同享優雅的親子時光;在劇院模式下，則可將第二排座椅反向並傾倒第三排座椅，搭配車主自行準備的投影機與投影布幕，就可以變身成移動劇院，與家人共享專屬的影音娛樂；而在載物模式下，全車滿載乘員的情況下行李廂擁有627L的置物空間，若將第二、三排座椅傾倒，行李廂空間最大更可擴充至2,827L，平整化超大空間讓人隨心所欲運用自如。
Kia全功能豪華休旅All-new Carnival搭載新世代Smartstream 2.2升柴油直列4缸引擎，擁有202 PS最大馬力，45 kg-m最大扭力則可於1,750轉輸出，搭配E-SHIFT 八速電子旋鈕排檔系統，以多檔位設計搭配換檔撥片放大柴油車扭力菁華區間，提供暢快飽足的油門反應，展現性能與節能兼具的優勢。透過排檔鞍座上的Drive Mode旋鈕，駕駛也可依路況與駕駛習慣自由調整「ECO節能」、「Normal一般」、「Sport運動」與「Smart智慧」四種模式，展現Kia All-new Carnival的科技駕馭質感。
Kia All-new Carnival在主動安全科技上同樣傲視同級，包含全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，大幅減輕長途行車的疲勞感，搭配同級唯一BVM盲區顯影、同級唯一BCA盲點導正輔助系統(註1) 、SCC全速域智慧巡航控制系統、FCW前方碰撞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統、HBA智慧遠近光燈調節系統、DAW駕駛疲勞警示系統及MCB二次防撞預煞系統，提供全車乘員無微不至的先進安全科技守護。Kia All-new Carnival採用Kia全新歐化第三代車身平台，高剛性結構強化設計不僅帶來紮實的路感回饋與操駕反應，更能確保意外發生時的車室完整性，與全車系標配7具SRS輔助氣囊共組行車安全的堅實防護陣容。
為讓每一位乘客都能感受到Kia All-new Carnival給予車主的尊榮體驗，同級唯一的一鍵式電動側滑門與尾門(註1)，能透過搖控器解鎖鍵同時開啟或關閉兩側滑門與尾門，除可方便乘客置放行李與同時上下車外，在炎夏酷暑的大太陽也能預先為車室散熱；而當乘客攜帶感應鑰匙靠近車門感測區域時，不需刻意腳踢感應，，讓您雙手持物也能輕鬆便利的開啟車門。
除了標準的7人座/8人座規格之外，Kia All-new Carnival的頂級7人座車型，除提供同級唯一3款雙色內裝選擇(註2)，讓喜歡打造個人品味的車主有更多樣的選擇外，第二排空間更特別設置Ottoman尊爵頭等座椅，不僅具備電動調整靠背、通風與加熱功能，更可輕鬆地一鍵操作變換成貼心的放鬆模式，讓乘客享受有如陸地頭等艙般的一流的舒適乘坐體驗。此外，頂級7人座車型更配備有專屬電動雙景天窗，可開啟的第二排電動天窗，讓前後座乘客同享更寬闊明亮的車室空間；而頂級7人座車型獨有的BOSE環繞音響附12具揚聲器，All-new Carnival從觸覺、視覺到聽覺，都以最貼心的舒適款待每位乘客。
Kia全功能豪華休旅All-new Carnival集「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT 舒適奢華、PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」三大產品DNA，打造GUV全新級距，不僅開創頂級旗艦休旅新局，在預售展開後，更在短短不到3週內累積接單突破260張！為回饋喜愛Kia All-new Carnival的車主，Kia總代理台灣森那美起亞宣布，即日起至4月30日前下訂之首批前瞻車主，可享精選優惠專案。此外，為回饋熱愛Kia的現任車主(含乘用與商用車)，Kia總代理台灣森那美起亞特別為Kia車主推出All-new Carnival優惠升等方案：既有Kia車主增換購All-new Carnival，可享1萬元購車金及價值1萬元保養券專屬禮遇。敬邀您前瞻入主，搶先體驗All-new Carnival的驚艷魅力。
註1：同級距車款限定為以下車款：Toyota Sienna, Honda Odyssey
註2：限Kia All-new Carnival 8人座車型
註2：內裝顏色選擇，限定為Kia All-new Carnival頂級7人座規格。
註3：新聞稿所載圖片為原廠素材，實際車色及規格配備請以實車為準。
Kia All-new Carnival建議售價：
| 規格
| 經典7人座
| 豪華7人座
| 豪華8人座
| 尊貴7人座
| 尊貴8人座
| 頂級7人座
| 建議售價
| 149.9萬
| 165.9萬
| 169.8萬
| 185.9萬
| 189.8萬
| 215.9萬
| NO.
| 產品DNA
| 產品特點
| 1.
| TRENDY DESIGN
革新設計
| 【首次導入】全新 GUV 概念設計與多項獨特外觀造型
| 2.
| 【同級唯一】歐洲當代風格設計-三款雙色內裝選擇
| 3.
| LUXURY COMFORT
奢華舒適
| 【同級唯一】多機能全尺寸車室座椅變化
| 4.
| 【同級最佳】Ottoman 尊爵頭等座椅
| 5.
| PIONEER TECHNOLOGY
前瞻科技
| 【同級最佳】全車系標配Level 2 智慧駕駛輔助
| 6.
| 【同級唯一】BVM盲區顯影, BCA 盲點導正輔助系統
| 7.
| 【同級唯一】貼身感應式電動側滑門、尾門
| 8.
| 【同級唯一】一鍵全開式電動側滑門、尾門
| 9.
| 【同級唯一】Panoramic 環景式數位座艙
| 10.
| 【同級唯一】E-Shift 八速電子旋鈕排檔系統