不吃謝師宴要付6百元！「幹部4行為」曝光 她怒：被勒索
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 21:32:50
畢業季到來，不少畢業生為了感謝老師多年來的教導，都會舉辦謝師宴，體恤老師的辛勞。不過，就有網友抱怨，系上不但沒有詢問大家的意願，擅自決定在酒店舉辦謝師宴，最扯的是「不參加也要繳600元」，讓她忍不住質疑「這算不算變相的勒索？」貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆料公社公開版》條列4點問題，第一點是「系上並沒有詢問大家的意願，就擅自決定舉辦謝師宴」，第二點則是訂在價位1100元的酒店，「雖然有給三個酒店讓大家投票表決，但不論選哪一個，價位都是1100元」。
第三點是價錢細項不公開、不透明，「完全沒有提到1100元包含什麼，是只有學生的餐費？還是有包含教授的餐費和場地佈置？」最誇張的是第四點，連不參加的人也要繳600元，這讓原PO忍不住說「教授並不是免費為我們上課，我們很感謝他們的辛苦，可是這算不算變相的勒索？」
原PO也強調，或許1100元對他們是小數字，但對她來說真的很多，而且就算沒參加也要付600元，「這些錢已經是我好幾頓的飯錢了，想問問看大家的謝師宴不去的話，也是要負擔這筆費用的嗎？」
許多網友看完也相當傻眼，「如果確定畢業沒問題的話，連錢也不繳吧」、「沒參加為何要付錢，莫名其妙」、「不去還要繳，那結果全班50人都沒去。就要收30000元，錢要用去哪」、「不去為何要付，使用者付費啊，又是擅自做的決定，何必縱容這種行為」、「沒錢還要撐面子嗎」、「應該是因為要幫忙負擔師長的餐費，但幹嘛硬要吃那麼貴的」。（編輯：許智超）
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