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智能輔助應用工具　點燃你的運動熱情

健康醫療網

2021-04-14 08:31:01

智能輔助應用工具　點燃你的運動熱情
智能輔助應用工具　點燃你的運動熱情
【健康醫療網／記者林渝樺報導】養成適當的運動有助於預防慢性病！全世界有超過四分之一的成年人缺乏足夠的活動能力，根據《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）發表的一項研究指出，人們透過智能手機應用等智慧工具可以有效激勵人們持續運動，對於運動訓練起到一定積極的影響，結果顯示可以將步數平均增加至每天1850步。

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智能輔助工具　增進運動鍛鍊

這一項研究總共招幕了7454名18-65歲無慢性病的成年人，進行隨機對照組的試驗，使用手機的應用程式或活動追蹤器來參加研究。他們發現，這些智能工具對於體育鍛鍊方面起到一定積極的影響，結果發現，使用手機智能裝置的人每天平均增加1850步數，督促了他們多運動。

個性化設計　激勵持續運動 

雖然以往腰部的計步器也能在短期內增加身體的活動量，但使用起來較麻煩。現代智能手機、智能手錶和健身的手環攜帶起來更輕鬆，不僅能準確地記錄運動，還能提供了個性化的功能，有些新型的程式會定期寄送短信鼓勵人們堅持運動，進一步往自主運動的方向前進。

每日步數增加　身體變得健康

然而，這項研究仍有侷限性，例如在衡量數據編碼無法一致性、異質性相差大、參與的女性僅佔28%，無法將結果廣泛地推廣到女性族群等，但從臨床和公共衛生的角度來看，相對自主運動訓練，透過這些智慧的程式或活動追蹤器的介入，似乎有望將每天的步數增加到1850步。無論強度如何，這些新增的步數都有助降低死亡風險，對於公共衛生至關重要。

參考資料：

Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression



資料來源：健康醫療網 智能輔助應用工具　點燃你的運動熱情

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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