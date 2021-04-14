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不要為一顆糖傷感情！營養師說明吃糖真的有這麼嚴重嗎？

Heho健康

2021-04-14 09:01:30

不要為一顆糖傷感情！營養師說明吃糖真的有這麼嚴重嗎？
不要為一顆糖傷感情！營養師說明吃糖真的有這麼嚴重嗎？
小希的媽媽嚴格禁止他吃任何甜食，但小希長大後看到其他小朋友都能吃，既羨慕又嫉妒，每次為了吵著吃一顆糖，都搞得像是家庭革命，「我最討厭媽媽了，都不給我吃糖！」看著小希哭的淚眼汪汪，連旁人都覺得心疼。到底面對吵著要吃糖的孩子，爸媽應該如何拿捏，又有哪些做法呢？來聽聽 Heho 營養師宜庭怎麼說？

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目前已經有越來越多的研究證實糖對小朋友有很多的不良影響，除了容易造成蛀牙和肥胖之外，還會使身體免疫力降低容易生病、影響學習力及專注力，導致情緒焦慮緊張等等，但是就算你不給孩子吃糖，他們還是早晚會接觸到，這時候該如何理性與孩子溝通呢？

用孩子的語言讓孩子知道為什麼不能吃糖

對孩子來說，當他想吃眼前這顆糖的時候，不會在乎會蛀牙、變胖或容易生病，這時候可以利用故事讓他們慢慢了解糖的影響，例如告訴他們吃糖果會讓嘴巴裡長蟲蟲，蟲蟲會把把他的牙齒吃掉，就沒有牙齒可以吃飯了。

如果是吃完糖果會明顯有皮膚過敏或是情緒起伏大的小朋友，透過觀察並且當下告訴孩子，吃糖會讓你不舒服，或是糖糖裡的小惡魔會在你身體裡作怪，提醒他們下次不要吃糖，讓他們明確知道爸媽不給他吃糖的原因。



多少糖是可以被允許的？

依據世界衛生組織的建議，如果能將飲食中的「糖」限制在總熱量的 5% 以下會是最好的，以學齡前兒童（3-8 歲）來說，大約是 20-25 公克的糖。爸媽可以從食品或飲料包裝上的營養標示看到「糖」含量，去評估糖含量是否超標，不過除了食品以外，更要注意的是「含糖飲料」中的糖是否超標，不是只有「糖果」需要注意。

嚴格禁止傷感情 小心孩子報復性吃糖

如果為了不給孩子吃糖而上演家庭革命的戲碼在家裡經常發生，要提醒爸爸媽媽，當孩子開始反彈的時候要理性溝通，否則孩子不明白為何被禁止，就可能在大人視線之外報復性吃糖，反而造成反效果。比起嚴厲的禁止，可以從降低頻率開始，並教導孩子認識糖，讓他們自己知道不能吃太多糖、學習自律是更重要的。以下也給三個爸媽可以幫助孩子「戒糖」的溫和手段：

一、不給孩子吃糖不是因為他做錯事

很多爭執的開端都是因為爸媽看到糖果就不開心，但會喜歡糖果是孩子天性，他們並沒有做錯事，而是因為糖會影響孩子成長發育。

二、不主動給予，孩子視線範圍不出現

不把糖果當獎勵，會讓他們認為糖果是很好的東西，而且盡量避免在家中存放，或是孩子在面前吃，會很容易引起他們的興趣。

三、教導他們如果有人給糖可以怎麼拒絕

當孩子們確實可以對「為什麼爸媽會說不能吃糖」能夠理解之後，也要教導他們如何拒絕別人給的糖果（例如，禮貌地說因為吃糖果會讓我不舒服，所以我不吃糖，也記得謝謝對方的好意）；當真的拿到自己很想吃的糖可以鼓勵他們跟爸媽分享，爸媽也別急著搶走，可以用其他孩子喜歡的物品或活動來交換。

文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷





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