用孩子的語言讓孩子知道為什麼不能吃糖
對孩子來說，當他想吃眼前這顆糖的時候，不會在乎會蛀牙、變胖或容易生病，這時候可以利用故事讓他們慢慢了解糖的影響，例如告訴他們吃糖果會讓嘴巴裡長蟲蟲，蟲蟲會把把他的牙齒吃掉，就沒有牙齒可以吃飯了。
如果是吃完糖果會明顯有皮膚過敏或是情緒起伏大的小朋友，透過觀察並且當下告訴孩子，吃糖會讓你不舒服，或是糖糖裡的小惡魔會在你身體裡作怪，提醒他們下次不要吃糖，讓他們明確知道爸媽不給他吃糖的原因。
多少糖是可以被允許的？
依據世界衛生組織的建議，如果能將飲食中的「糖」限制在總熱量的 5% 以下會是最好的，以學齡前兒童（3-8 歲）來說，大約是 20-25 公克的糖。爸媽可以從食品或飲料包裝上的營養標示看到「糖」含量，去評估糖含量是否超標，不過除了食品以外，更要注意的是「含糖飲料」中的糖是否超標，不是只有「糖果」需要注意。
嚴格禁止傷感情 小心孩子報復性吃糖
如果為了不給孩子吃糖而上演家庭革命的戲碼在家裡經常發生，要提醒爸爸媽媽，當孩子開始反彈的時候要理性溝通，否則孩子不明白為何被禁止，就可能在大人視線之外報復性吃糖，反而造成反效果。比起嚴厲的禁止，可以從降低頻率開始，並教導孩子認識糖，讓他們自己知道不能吃太多糖、學習自律是更重要的。以下也給三個爸媽可以幫助孩子「戒糖」的溫和手段：
一、不給孩子吃糖不是因為他做錯事
很多爭執的開端都是因為爸媽看到糖果就不開心，但會喜歡糖果是孩子天性，他們並沒有做錯事，而是因為糖會影響孩子成長發育。
二、不主動給予，孩子視線範圍不出現
不把糖果當獎勵，會讓他們認為糖果是很好的東西，而且盡量避免在家中存放，或是孩子在面前吃，會很容易引起他們的興趣。
三、教導他們如果有人給糖可以怎麼拒絕
當孩子們確實可以對「為什麼爸媽會說不能吃糖」能夠理解之後，也要教導他們如何拒絕別人給的糖果（例如，禮貌地說因為吃糖果會讓我不舒服，所以我不吃糖，也記得謝謝對方的好意）；當真的拿到自己很想吃的糖可以鼓勵他們跟爸媽分享，爸媽也別急著搶走，可以用其他孩子喜歡的物品或活動來交換。
文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷
這篇文章 不要為一顆糖傷感情！營養師說明吃糖真的有這麼嚴重嗎？ 最早出現於 Heho健康
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