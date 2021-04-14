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振興醫院中醫科蕭恆毅主任表示，這幾年即使在北部，也能明顯感受到空污越來越嚴重，即時掌握空氣品質訊息已成國人每天必要事項，當空氣品質出現橘、紅燈，減少外出是最好的防範方式，不過上班、上課族群很難避免，必須外出時，建議注意幾個要點，以降低PM2.5的危害。
首先，口罩的防護還是很重要，雖然醫療級口罩對PM2.5防範效果有限，但不戴傷害更大。尤其是機車族，空氣品質紅燈的期間最好以大眾交通工具為主，如真的無法避免，一定要記得戴好口罩，亦建議避開交通尖峰時間。也同時在此期間減少戶外運動如騎單車或慢跑。
除了戶外的空氣外，也要特別注意室內空氣品質，空氣好的時候最好每天維持室內空氣流通，但是如果居住在交通繁忙的大馬路旁，長時間開窗可能讓外面廢氣進入，而造成反效果，所以要視個別居住環境而定。
不只過敏，更不能輕忽空污對呼吸道的傷害
增強免疫力是否能幫助對抗空污造成的傷害？蕭恆毅醫師表示，發炎與免疫力是有一些關聯，空氣中的污染物質會依粒子大小帶來不同程度影響，包括氣喘以及異位性皮膚炎、過敏性結膜炎等過敏疾病發作的機會會提高。PM2.5不但顆粒極微小，也會夾帶有毒物質，對於空氣品質敏感的過敏族、兒童、老人，容易引發咳、喘等問題，甚至可能影響心肺功能。以中醫觀點而言，這些體質較為虛弱的個體，在中藥方劑中可配伍用「人參」來改善氣虛的體質，調節身體免疫力，補充身體的元氣及補脾益肺，如對食慾不佳及走路爬樓梯，易氣短喘促者的健康才有幫助。
敏感體虛者益氣潤肺 可選用人參枇杷膏
萬一空污來襲引起過敏疾病發作，應盡快接受治療以免病情惡化。治療過程最重要是減少接觸過敏原或刺激物。至於免疫系統部分，要維持穩定，應建立正常生活作息，包括充足睡眠、規律運動、均衡營養，飲食中可多攝取深色蔬果，喝水也有一定的幫助，適當補充水份能沖淡有毒物質的濃度，加速排出體外。
除了喝水，像這些身體較衰弱，體質偏「氣虛」的老人、過敏族群，可選擇人參枇杷膏作為日常的保養，枇杷膏具清熱、潤肺、化痰，結合人參能幫助氣虛者達到益氣潤肺，清肺化痰的作用。中醫師呼籲大家應透過日常保養，調整好自身的狀態來抵抗空氣汙染的危害。
資料來源：健康醫療網 空氣品質亮紅燈！當心呼吸道問題 醫師：防範空汙有招
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