補鈣並不是長高唯一關鍵
對於「多補充鈣質來幫助孩子長得更高」的這個觀念，Heho營養師吳宜庭很實際的表示，孩子能夠長多高，其實取決於「基因」啦！當然不只有先天的因素，在後天因素中，像是有沒有攝取足夠的營養、有沒有睡好覺，以及常常運動，都是影響孩子可以長多高的重要因素。
所以只是光補鈣，但每天都很晚睡，這樣對長高是沒有幫助，畢竟生長激素是在夜晚入睡時分泌，如果孩子們太晚睡，生長激素的分泌就會跟著不足，當然就會去影響到孩子的成長。
吃足夠鈣質可能不會長更高，但「缺鈣」真的會長不高
雖說鈣質並不是幫助長高的唯一關鍵，但在台灣的各年齡層中普遍都有缺鈣的問題，而鈣質對於正在發展中的兒童及青少年，卻是不可或缺的重要營養素。
但要如何補鈣才是正確的呢？吳宜庭對此表示，在傳統迷思中，多數家長覺得給孩子多喝大骨湯補鈣是非常有效的，但其實「熬煮骨頭」是無法將骨頭中的鈣質溶在湯中的，倒不如給孩子多吃小魚乾，或是含有魚骨頭的罐頭，直接將骨頭吃下去還比較有效。
另外，在一天之中要怎麼吃才能攝取到足夠的鈣質呢？以 7 到 9 歲的孩子為例，他們一天所需的鈣質是 800 毫克，在國健署的建議中，給孩子早晚喝一杯 240 毫升的牛奶，就能攝取到 500 毫克的鈣質（240毫升含有250毫克的鈣）。
然後午晚餐時，可以多吃傳統豆腐、三角形油豆腐等豆製品，以及紅莧菜、芥藍菜、紅鳳菜、油菜、小白菜、地瓜葉等蔬菜，這些都是屬於高鈣一族食材，可多多出現在餐桌上。
除了三餐之外，也可在點心時間讓孩子補充優格和優酪乳的高鈣乳製品，或是在麥片中加入一匙芝麻粉，都是能夠攝取到足夠鈣質的來源喔！
影、文 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
這篇文章 【營養talk talk】怕孩子長不高狂燉大骨湯補鈣？營養師解密早中晚高鈣食材一次看 最早出現於 Heho健康