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攻克卵巢過度刺激症候群　周宗翰中醫師解析助孕之道

健康醫療網

2021-04-14 11:01:00

攻克卵巢過度刺激症候群　周宗翰中醫師解析助孕之道
攻克卵巢過度刺激症候群　周宗翰中醫師解析助孕之道
【健康醫療網／記者曾正豪報導】40歲A小姐結婚三年，因年紀已居高齡產婦，但仍求子心切，聽從婦產科的建議於是決定進行試管嬰兒療程，每到取卵打破卵針就是A小姐最痛苦的時候，打完破卵針誘發排卵時，下腹就會開始腫脹、身體水腫突然變的嚴重，全身疲勞無力，心窩常有堵住感覺胸口悶到無法入睡，幾乎吃不下任何東西，大小便也開始不順暢，不舒服的狀態往往無法順利多取卵，西醫判定為「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」(Ovarian Hyperstimulation Syndrome)。

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該名患者在取卵的過程頻頻卡關，於是前往臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科進行調養針灸改善不適症狀，終於好不容易忍受完取卵期間的不適，結果在胚胎植入後，一切的噩夢又開始出現了，下腹脹、水腫比取卵時期更加嚴重，不得已只好聽聽中醫師有沒有其餘方式改善，中醫藉由診斷患者是非常典型的水氣病，身體水分無法自行調節導致患者出現輕微腹水的情況，由於患者極力希望可以讓妊娠能持續下去，藉由中藥與針灸的輔助治療，終於讓A小姐順利度過卵巢過度刺激症候群的不適症狀，懷胎10月後順利生下一個健康寶寶。

卵巢過度刺激症候群　生育這兩階段易發生

周宗翰中醫師解釋，卵巢過度刺激症候群容易發生的時間會有兩個階段，第一階段是施打破卵針hCG時期；第二階段是在胚胎著床後，由於人體在胚胎著床後會分泌天然的hCG，若先前有接受排卵針刺激，也有可能在此時發生卵巢過度刺激症候群。這也是人工受孕的風險，接受人工生殖療程的女性，在治療過程中必需使用幫助濾泡生長(FSH)及促進排卵的藥物(hCG)，來得到一定數量卵子，以增加受孕成功的機率，但是用藥物讓大量卵泡生成之際，也會讓血液中的雌激素濃度升高，這時血管與淋巴的通透性增加，使血液中的水分，白蛋白，電解質等物質滲出血管外，流向胸腹腔或淋巴系統產生身體水分代謝調節異常，嚴重時必須中止試管嬰兒療程。  

不孕症中西合併治療　中國、韓國是常態

周宗翰中醫師解釋，不孕症以中西醫一起治療，在中國與韓國是非常常見的事，然而台灣婦產科醫師往往對中藥針灸不了解，教導患者不可以吃中藥，不敢看中醫，甚至對中醫敬而遠之，其實中醫對於試管嬰兒的療程，只要不要干擾到西醫的類賀爾蒙的藥劑治療，光用針灸與薰臍療法對於胚胎植入的穩定度都有很大的幫助，中醫認為（OHSS）屬於「水飲症」、多為三焦水道調節失常引起，子宮繫於經絡的帶脈，藉由調脾與利水使帶脈暢通可以減緩卵巢過度刺激症候群的不適症狀，這時不建議使用含有類賀爾蒙的補腎中藥，選擇下氣寬中、利水消腫、通經活絡的中藥才不會干擾到西醫的賀爾蒙製劑，如果患者對於中藥還是有疑慮，其實針灸有可以達到症狀舒緩的效果，但是通常不會直接在肚皮上扎針，會就由遠處取穴如頭皮針、耳針子宮，手的五虎穴，腳的豐隆穴，強化氣血運行及促進腹水的排除。

周宗翰醫師說明，通常多性卵巢症候群(PCOS)與本身有子宮肌瘤，子宮內膜異位等對賀爾蒙波波動敏感的女性朋友是有比較高的機會得到卵巢過度刺激症候群，輕中度的都可以藉由中醫調養去緩解，但是如果是出現重度腹水，肋膜腔積水，成人呼吸窘迫症候群 (ARDS)等危及生命的情況則必須立即回診西醫以避免後續更嚴重的情況發生，

卵巢過度刺激症候群　中醫師給緩解處方

求子之路，充滿了辛酸與淚水...在走不孕症治療的這條坎坷路，真是身、心、靈的煎熬，沒有走過這條路的人很難體會不孕的苦；但是周宗翰醫師建議，身旁的人不需要過度關心，以免造成母體更大的心理壓力，放寬心並且積極面對身體產生的不適症狀，出現卵巢過度刺激症候群時千萬不要驚慌，水飲症就必須控制水、鈉的攝入，要把水份「拉」回血管內就是攝取優質蛋白質及補充足夠的電解質和水分，建議多選食高生物價蛋白質，如：深海魚、牛肉、奶類及乳製品、蛋、大豆及其製品對人體有較高的消化吸收率，能提高血液蛋白含量。

若喝奶類有出現脹氣的現象，則需停止飲用，以免增加不適感。另外，運動飲料的電解質水和白開水對半稀釋每日飲用1000ml以上，能有效減緩水腫現象。也可透過富含鉀的香蕉、番茄、新鮮蔬菜和穀類等來補充礦物質。

若腹水的狀況較嚴重，而且出現尿量減少的現象，則需配合低鈉飲食。日常飲食中應採用低鹽烹調法，減少鈉鹽的攝取如醃製品、罐頭食品應盡量避免食用，最好以新鮮的食材代替加工食品

由於受排卵針藥刺激的緣故，此時兩側卵巢已經非常腫大，若身體過度活動或是激烈性行為，可能會引起卵巢扭轉甚至卵泡破裂出血，因此需多注意活動強度，避免性行為，依個人體力做適度的運動，像是每日散步20至30分鐘，避免長期臥床，可減少血栓的形成。



資料來源：健康醫療網 攻克卵巢過度刺激症候群　周宗翰中醫師解析助孕之道

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