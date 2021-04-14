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享受無盡的天空　Bentley Continental GT Speed Convertible 登場

7Car 小七車觀點

2021-04-14 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Bentley 在今年 3 月正式推出第三代 Continental GT Speed 頂級旗艦性能車型，搭載了 6.0 升雙渦輪增壓 V12 引擎，堪稱是史上動力最強的版本。而為了吸引層峰買家日前原廠再度推出了 Convertible 敞篷版本。

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相較於硬頂車型，Continental GT Speed Convertible 在改採用軟篷設定之後，可在 19 秒內完成啟閉的動作，同時提供了 7 種軟篷顏色供車主選擇。其餘外觀的配置均以 Coupe 車型相同，包含深色處理的黑色水箱罩及前保險桿下氣壩，車側配置專屬的側裙，前葉子板加入 Speed 銘牌，下方通風口設有 12 字樣訴說其採用 W12 動力，足踏 22 吋亮銀色 Speed 鋁合金輪圈，內部配置擁有前十活塞、後四活塞煞車卡鉗，搭配作為選用配備的碳陶瓷煞車系統，前後下擾流均採用碳纖維材質製作。

內裝維持手工打造的傳統，提供消費者 15 個主要與 11 個次要色調選擇，座椅採用菱格紋真皮搭配 Alcantara 材質構成，中控台配置 Bentley Rotating Display 旋轉式面板，飾板採用碳纖維設計，中央鞍座飾板採用深黑色處理，消費者也可以額外選擇多款 open-pore 木質飾板。

動力配置方面，Continental GT Speed Convertible 採用 6.0 升 W12 雙渦輪增壓汽油引擎，可提供 659ps 最大馬力及 900Nm 峰值扭力，搭配雙離合器 8 速變速箱及四輪驅動系統之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速達到 335km/h，表現與硬頂車型相當。此具 W12 引擎還具備汽缸歇止功能，可在特定狀態下關閉 6 個汽缸，節省燃油消耗並降低污染，原廠宣稱其運作過程難以察覺。以性能車款來說，敞篷車型的剛性以及靜肅性雖不及硬頂車型，但是開篷後的吸睛程度才是它最大的魅力色彩。

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