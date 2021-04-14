25 項車輛科技研發成果登場 經濟部技術處 mTARC 主題館於 2021 台北國際汽車零配件與車用電子展正式開展

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本次展出的 25 輛研發成果，分為智慧安全 (Automated 自動化)、車輛聯網 (Connected)、電動節能 (Electrified) 及營運服務 (Serviced) 共 4 大類，成果已與包括大同、中油、亞熏科技、東元、帝寶、凌華科技、開發工業及輝創電子等廠商進行商品化應用。
其中智慧安全類包含交通擁塞主動輔助系統、多障礙物意圖追蹤系統、車輛頭燈自適應調節系統、自駕車虛實整合模擬驗證技術 (國內第一套自駕車 VR 模擬駕駛艙)、雙影像車輛視覺模組、虛實整合微觀交通情境之自駕車安全驗證平台及自主駕駛系統等共 7 項。
在車輛聯網類別中，展出項目包含 C-V2X 系統 (IWCU-C 2.0)、自駕車行車整合服務系統以及車聯網 V2X 系統模組，車載機路側機共 3 項。在電動節能類別中，登場項目涵蓋電控化懸吊 (開發工業)、電動車充電模組外殼 (鴻準精密工業)、鋁合金溫成形座椅扶手及鋁合金成形車門防撞樑、PCCU 驅動器、120kW 馬達驅控器 (東元電機)、250kW 馬達驅控器 (大同)、碳化矽動力馬達驅控器 (功率密度達 40kW/L)、BMS 測試系統、電動巴士模組 (台灣中油)、液冷電池模組/電池管理系統以及電池外部短路測試裝置共 11 項。
在營運服務類別中，現場展出了 AI 車輛視覺感知系統 (凌華科技)、新世代移動交通深度學習智慧系統、定點智慧人流分析裝置以及 WinBus 技術與營運成果等共 4 項，全數合計共 25 項。
mTARC 台灣車輛移動產業聯盟的成員包含車輛研究測試中心 (ARTC)、金屬工業研究發展中心 (MIRDC)、國家中山科學研究院軍通產業技術拓展中心 (NCSIST)、資訊工業策進會智慧系統研究所 (III)、華創車電技術中心股份有限公司 (HAITEC)、鴻華先進 (Foxtron) 及工研院 (ITRI) 旗下機械與機電系統研究所 (MSL) 、材料與化工研究所 (MCLI) 及資通與通訊研究所 (ICL) 等共 9 個單位。自 2008 年迄今研發累積的專利超過 1 千件，授權專利並進行技術轉移的廠商破百間，件數超過 250 件，未來將持續與更多夥伴進行跨界交流，創造國內產業的更多發展機會。