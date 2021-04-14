國內限量 10 輛紀念 57 年前首座拉力冠軍 Mini Paddy Hopkirk Edition 新台幣 188 萬

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外觀方面，Mini Paddy Hopkirk Edition 採用與賽車相仿的紅色烤漆，也加入象徵冠軍賽車的 37 號貼紙，並在頭燈及尾燈旁加入 Paddy Hopkirk Edition 貼紙，前葉子板方向燈飾蓋加入 37 號字樣，水箱罩、下氣壩、引擎蓋進氣口、車外門把手、油箱蓋、尾門把手及廠徽均施以亮黑色處理，也配備白色雙色車頂、引擎蓋白色飾條、3D 效果 33 EJB 車牌號碼字樣及 C 柱 “Paddy Hopkirk Monte Carlo” 圖案，足踏 17 吋 John Cooper Works Track Spoke Black 輕量化鋁合金輪圈或 18 吋 John Cooper Works 輕量化鍛造 Cross Spoke Jet Black 鋁合金輪圈。
內裝及配備方面，Mini Paddy Hopkirk Edition 擁有 Piano Black 亮黑色飾板、“Paddy Hopkirk” 字樣 LED 迎賓踏板、“Paddy Hopkirk” 字樣座艙飾板、Dinamica 麂皮/真皮內裝材質 John Cooper Works 賽車型座椅、全新 MINI 整合式數位儀錶、碰撞預警系統、MINI Connected智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務、無線 Apple CarPlay 整合系統、6.5 吋觸控螢幕結合原廠中文導航系統及 37 號鑰匙蓋等
1964 年時，30 歲的北愛爾蘭賽車手 Patrick “Paddy” Hopkirk 與英國籍的副駕駛 Henry Liddon 一同以號碼 37 號、車號 33 EJB 的 Mini 賽車在 Monte Carlo Rally (蒙地卡羅拉力賽) 在激烈的郊區道路、結冰路段、陡坡路段及狹窄彎道中，對抗動力更強的競爭對手，最終奪下第一，成為品牌首座拉力賽事冠軍，後續在 1965 年及 1967 年也由 Timo Mäkinen 及 Rauno Aaltonen 拿下更多的冠軍，成為車壇中的經典的一頁，如今Mini Paddy Hopkirk Edition 隨著帶給車迷收藏此段歷史的機會。