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依據疾管署統計資料顯示，2020年我國愛滋新通報感染人數為1,391人，以35歲以下年齡層為主(占66%)，感染危險因子主要為不安全性行為(占90%)。考量感染者配偶或伴侶具有較高的感染風險，因此透過PrEP計畫提供整合型服務，針對感染者之女性配偶或伴侶提供最多每月30顆PrEP公費藥品，感染者之男性配偶或伴侶及35歲(含)以下年輕族群最多每3個月20顆PrEP公費藥品，並補助醫院免收上述對象之愛滋病毒檢驗費、藥事服務費等，降低PrEP使用者經濟上的障礙及感染風險，同時鼓勵具風險行為族群接受愛滋篩檢，以達到最大防疫效益。
疾管署表示，若民眾為感染者配偶或伴侶，不拘年齡，可透過各縣市衛生單位諮詢篩檢與轉介。若民眾為35歲(含)以下年輕族群，則可直接至合作醫療院所接受諮詢，經醫師評估具風險且愛滋篩檢為陰性，即可加入計畫接受PrEP整合型服務。因名額有限，請有需求民眾儘早洽詢相關單位，或至疾管署網站PrEP專區查詢(網址：https://reurl.cc/GdlWmZ)。
預防性投藥 國際公認有效預防愛滋病毒
暴露愛滋病毒「前」預防性投藥(Pre-exposure prophylaxis,簡稱PrEP)是國際上認可，能有效預防感染愛滋病毒的方法，民眾在暴露於感染愛滋病毒風險前，透過服用藥物，讓體內有足夠的藥物濃度預防愛滋病毒感染，保護效果可達90%以上，但因為保護力並非100%，且無法預防其他性病，仍須搭配使用保險套，以達到最大防護效果。
疾管署再次呼籲，預防愛滋最重要的是做好全面防護措施，除了PrEP外，也應全程正確使用保險套及水性潤滑液、不共用針具、稀釋液，不使用毒品、定期愛滋篩檢等，以降低感染風險。
資料來源：健康醫療網 愛滋預防性投藥 4月13日開跑
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