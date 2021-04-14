幼稚園功課學認字！媽一看9種「美麗」秒崩潰：3歲哪會懂
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 17:58:28
不少幼兒園除了會替家長照顧小孩外，還會出些有助於思考的益智作業，讓孩童學習新知識。不過，就有網友PO出3歲孩子的幼稚園功課，其中一題是要親子圈出「美麗」兩個字，但她看到題目竟有9種「美麗」的組合排列，讓她看了相當崩潰，貼文也引起網友熱議。
原PO在《幼稚園大小事》貼出一張照片，並表示「這是3歲孩子的幼稚園功課」，只見題目是要親子圈出「美麗」兩個字，但底下的格子卻出現「9種同音字」組合，有「美麗」、「渼欐」、「鎂儷」、「媄鱺」、「嵄酈」、「嵄驪」等，讓媽媽不禁懷疑「這到底是幾年級的功課？」、「3歲哪會懂，這太高難度了吧！」
更讓原PO崩潰的是，孩子圈出一個「美麗」後，就說其它長得不一樣，因此她還得耐著性子一個一個教，但是3歲的小孩子根本搞不懂「為何不一樣」，這也原PO崩潰說「求各位爸爸媽媽給我一些方法？」
貼文曝光後，許多網友都認為「幼稚園根本是揠苗助長」，「這難度至少要小學吧」、「傻眼，這是要逼死誰」、「現在小班就學那麼難？」、「太早了，就像只給你三天要你學外文一樣」、「覺得是揠苗助長」、「這作業是要讓家長寫吧」、「陪看故事還比較能幫助認字」、「ㄅㄆㄇ都不一定會了，還要先認字？我到底看了什麼」。（編輯：許智超）