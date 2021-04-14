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MIT 精神！Luxgen URX 樂活款連兩年獲德國 iF 設計獎

2GameSome - 有車賞

2021-04-14 17:55:01

MIT 精神！Luxgen URX 樂活款連兩年獲德國 iF 設計獎
▲ MIT 精神！Luxgen URX 樂活款連兩年獲德國 iF 設計獎
2021 最新的 iF 大獎公佈，Luxgen URX 從 52 個國家近萬件的產品中脫穎而出，再度榮獲德國 iF 大獎的殊榮。這是 URX 繼去年「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置後，再度以整車設計獲獎，創下同一產品連續兩年獲獎的紀錄。

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iF獲獎連結】：https://ifworlddesignguide.com/search?q=luxgen&search=luxgen#/pages/page/entry/309257-luxgen-urx-universal-design

iF 評審表示：Luxgen URX 樂活款重新定義全球高齡化社會車輛的設計和行銷理念，不僅適合輪椅使用者，也為每位家庭成員提供了一款多功能的汽車。而這次得獎的重點：便利伸縮式斜坡板與多變化的空間運用，不僅可以輕鬆地將行動不便的乘客推進車內，在 7 秒內安全固定，更衍生戶外休閒、便利載運的多功能設計，一車多用途，車子瞬間就可以變身成野餐郊遊、毛小孩上下踏板，購物的好幫手，不論是行李箱、單車或毛小孩，都可以透過斜坡板輕鬆上下車；透過支撐腳架，斜坡板還可以一秒變身餐桌。

URX 從人本通用設計理念出發，推出 0-100 歲都實用的全齡用車，以台灣研發、台灣製造，提出創新產品與服務，希望為社會貢獻更多產業創新服務的溫度。

URX 囊括國內外設計界大獎肯定：

「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award）

「2020年日本Good design設計獎殊榮」（Good design award）」

「2020金點設計獎（Golden Pin Design Award）」

「2021年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award）

URX 7 人座樂活款靈活彈性大空間

URX 除提供 5/7 人座車型，以及 5+1 樂活款選擇外，納智捷更為多元車室空間與特定族群，以 URX 5+1 樂活款為基底延伸而出的「URX 7人座樂活款」，高齡化社會的通用設計理念，致力打造符合全年齡友善產品線，期望讓每位乘員都有自已的專屬座位。全新「URX 7人座樂活款」的通用設計，包含以下三大特點及說明：

  • 滿足全員 7 人座艙：可兼顧乘客乘車感受與彈性運用的第三排空間設計。新增配置第三排兩張標準座椅（側翻收折），椅背角度可調，後傾 6 度，以膝部空間最大 30mm（177 cm成人)；此外，樂活後艙空間分別為：二排未傾倒 787L／二排已傾倒 1,780L。同時設置第三排空調出風口、以及二排座椅一鍵翻折，以快速 30 秒輕鬆變換 7 座&樂活後艙。
  • 樂活後艙設計：兼顧休閒與日常生活應用的設計。搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，創造出各種生活場景的可能性。
    1. 「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）：可乘載高達 300kg 的承重能力，並提供後艙平整化設計能創造出高彈性的空間，不論是家庭出遊或是載物需求，皆能提供消費者最安全舒適、超大彈性空間的實用價值。
    2. 「平整化空間設計」：後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙空間完整性；同時，斜坡板亦可收折平放，提供寬敞的置物空間，滿足靈活運用車室空間的想像。
  • 原廠兼具福祉功能的 SUVURX 7人座樂活款，以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，家庭成員若有乘坐輪椅需求，「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，可讓輪椅乘客快速 7 秒輕鬆上下車。
  1. 「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置：榮獲「2020 年德國 IF 設計獎殊榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW 等並列汽車與科技（Cars & Technology）得獎名單中。納智捷特別針對高齡化／身障人士所自行研發設計的Quick Lock 輪椅 7 秒快扣，迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式 ELR 安全帶」固定機制，對輪椅乘客在乘車過程中，提升舒適與安全。
  2. 「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。
Luxgen URX 7 人座樂活款，同步亦搭載實用便利的 5A 智慧安全駕駛科技，包含：ARD擴增實境抬頭顯示器、ADAS先進駕駛輔助系統、AI自然語音、APA智駕停車輔助系統、AR View⁺ System行車 AR 影像系統等，以及其它實用的人性化智慧科技，諸如 12 吋多功能 HD 觸控螢幕、AR Around View 環車 AR 安全影像、Eagle View360 度環景影像、Alley View+ 車頭雙側影像、Full Side View+ 無盲點車側影像、Live Rear View+ 後視 Live 影像、AR See-through ViewAR 底盤透視影像、Dual Side View 開門防撞系統等智慧服務功能等多項前瞻科技配備。

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