▲ 全新 My BMW App 貼心服務正式上線

BMW 總代理汎德放眼未來移動生活，導入全新 My BMW App，將個人行動裝置與車聯網相互串連，提供車主更具科技與智慧的貼心功能，如檢視車輛狀態、遠端 3D 監控、規劃旅途行程（可透過 My BMW App 或 Google Map 等第三方程式搜尋興趣點並傳送至愛車）、智能遠端遙控（預先開啟空調通風、大燈閃爍、遠端解鎖上鎖車輛等）、遠距售後服務（預約保養、車輛回廠資訊通知）及 BMW 遠端軟體升級科技（RSU, Remote Software Upgrade），讓每位車主的智慧型手機就如同專屬 BMW 貼身助理，只要透過 My BMW App 就能隨時隨地輕鬆掌控一切。
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隨時掌握愛車遠端智慧3D 監控
透過全新My BMW App，只要車主透過智慧型手機下載應用程式，就能與自己的愛車進行連接，全新設計的 My BMW App 具備親切、直覺與現代感的操作介面，讓車主輕鬆上手使用，不僅能隨時確認愛車的油量、可行駛里程等等，還能透過 My BMW App 執行智能遠端遙控、遠端 3D 監控與規劃旅途行程。
智能遠端遙控功能讓車主可以遠端確認愛車是否有上鎖或窗戶是否關閉、還能遠端閃爍大燈，同時更能在上車前預先設定讓車內先通風，讓車主在上車前就能營造舒適的乘車空間；遠端 3D 監控更是每位愛車車主夢寐以求的功能，除了能夠以實景方式遠端確認愛車周邊狀態，從每個角度與畫面掌握愛車，搭配車輛定位功能更能協助車主確認目前車輛位置，再也無須擔心找不到愛車停放在何處；規劃旅途行程功能則是能讓車主的每一趟旅途都能輕鬆自如，只要透過 My BMW App、Apple Map 或 Google Map 等支援分享資訊功能的第三方程式搜尋興趣點，就能傳送至車內導航系統。
數位化體貼車主遠距售後服務
全新 My BMW App 不僅為車主帶來更顯科技智慧的用車生活，My BMW App 數位個人化服務更能完整記錄愛車大小事，還能為車主提供高度客製化的保養計劃，搭配 BMW 智慧保養系統（CBS, Condition Based Service），監測車況與消耗性零件如機油、煞車液、前後來令片的耗損情形，並依據車主的用車頻率或是用車環境自動分析保養需求，當車輛須進行保養時主動推播訊息（Push Message），提醒車主安排進廠；而 BMW 也體貼事業繁忙的車主，只要透過 My BMW App 就能直接線上進行回廠保養預約。
BMW RSU 遠端軟體升級科技
除了全面升級 iPhone 手機數位鑰匙，能以感應方式上鎖或解鎖並發動車輛，BMW 更導入全新 BMW 遠端軟體升級科技（RSU, Remote Software Upgrade），車主不再需要特地將車開回廠就能直接與雲端串連，就如同目前眾人所熟悉的智慧型手機軟體更新方式，車主可以直接透過 My BMW App 來為自己的愛車進行系統更新，在更新過程中 My BMW App 也將會告知目前更新狀態，車主能隨時掌握愛車進度。
ConnectedDrive 雲端商店
BMW ConnectedDrive 雲端商店功能更是革新當代用車思維，車輛的升級與進化主控權直接交由車主進行客製化打造，車主於 My BMW App 內就能直接前往 ConnectedDrive 雲端商店為愛車進行線上購買升級服務如遠端引擎啟動、運動化引擎聲浪模擬功能、BMW 360 度環景碰撞錄影功能、M 款跑車化電子懸吊系統等功能，自由打造車主所需的組合、購買後更能立刻上車啟用。