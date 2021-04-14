▲ MINI Paddy Hopkirk Edition 限量 10 台 188 萬元，買就送紀念禮

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1964 年，北愛爾蘭賽車手 Paddy Hopkirk 駕駛著由 MINI 之父 Alec Issigonis 爵士與天才賽車工程師 John Cooper 聯手打造的 Mini Cooper S，穿越雪地、濕滑急彎、崎嶇山道，力抗大自然嚴苛挑戰，為 MINI 在殿堂級賽事－蒙地卡羅拉力賽勇奪首勝，大敗其他裝配大排氣量引擎的對手，憑著短小軸距、精準轉向、靈巧身手及 Paddy Hopkirk 精湛的駕駛技巧以小搏大，拉開 MINI 在 1960 年代統治蒙地卡羅拉力賽最精采的序幕，就連搖滾天團披頭四都親自發送電報祝賀。
為紀念 Paddy Hopkirk 史詩般的勝利與 MINI 源自賽道的純正冠軍血統，MINI 原廠設計團隊特將當年冠軍車號 37 號，結合 Paddy Hopkirk 別具意義的簽名，推出全球限量「MINI Paddy Hopkirk Edition」，台灣市場亦在 4 月 14 日 Paddy Hopkirk 88 歲生日這天正式上市經典 MINI Cooper S 三門掀背車型，限量 10 席，入主還可再享 MINI 與 Paddy Hopkirk 聯名的台灣專屬紀念交車禮。
4 月 17 日至 18 日 MINI 全台展示中心同步舉辦 MINI Paddy Hopkirk Edition 限時賞車活動。
經典設計與幸運車號 以冠軍之名驕傲回歸
MINI Paddy Hopkirk Edition 忠實呈現當年奪冠的 Mini Cooper S 車身特色，採用 Chili Red 經典紅色車身搭配 Aspen White 懸浮式白色車頂，水箱護罩上配備黑色高光澤遠光燈加裝組，輔以 Piano Black 黑色高光澤 MINI Logo、進氣口飾蓋、頭尾燈與水箱護罩外框、車門把手、油箱外蓋、環窗腰線，搭配全新設計的 18 吋 JCW 霧黑色 Cross Spoke 輪圈，MINI Paddy Hopkirk Edition 以熱血沸騰的紅加上帥氣俐落的黑，再現當年馳騁於蒙地卡羅賽場上的傳奇身影。
冠軍車號「37 號」以放射狀視覺演繹賽事的熱血張力，在兩側車門與方向燈飾板上大展其不容錯認的冠軍身份；單側白色引擎蓋賽車飾條以 3D 立體效果呈現 MINI 首次於賽車史上留名的冠軍車牌號碼「33EJB」，前方還有冠軍車手 Paddy Hopkirk 手寫簽名，跨時代致敬 33EJB 與 Paddy Hopkirk 攜手締造的傳奇榮耀。C 柱上的蒙地卡羅拉力賽紀念標誌，彷彿一秒將車迷帶回 1964 年緊張刺激的蒙地卡羅賽道。MINI 設計團隊更為 Paddy Hopkirk Edition 推出專屬鑰匙飾蓋。
Paddy Hopkirk Edition 專屬 LED 迎賓門檻、副駕駛座前方之黑色高光澤內裝飾板、尾門下方亦擁有 Paddy Hopkirk 手寫簽名，於細節處再再展現 MINI Paddy Hopkirk Edition 獨具的收藏價值。
以當代科技彰顯純正冠軍血統
全球限量的 MINI Paddy Hopkirk Edition 搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎，結合 MINI 源自創始之初的寬輪距、低重心、短前後懸之經典車身比例，讓 MINI Paddy Hopkirk Edition 不僅能傳承當年於蒙地卡羅賽道上一戰成名的精準操控性，更透過全新引擎科技強化性能表現，僅需 6.7 秒便能完成時速 0-100 公里加速，全面提升 MINI 與生俱來的 go-kart 般駕馭樂趣。MINI Paddy Hopkirk Edition 亦配置跑車化 Steptronic 七速雙離合器自手排變速箱、標準配備換檔撥片。
進入 MINI Paddy Hopkirk Edition 座艙空間，採打孔真皮與加厚處理握桿設計的 John Cooper Works 跑車式真皮方向盤，提供完美的方向盤掌握度，陪伴駕駛自信征服每個刺激彎道；以 Dinamica 麂皮/真皮內裝材質打造的 John Cooper Works 賽車型座椅，筒形設計提供絕佳的支撐性與包覆性，搭配賽車椅獨有的整合式頭枕，輔以遍佈座椅與方向盤的紅色縫線，賽道競技感圍繞座艙。
創新的智慧科技更為 MINI Paddy Hopkirk Edition 帶來更加便利的駕馭體驗，MINI Paddy Hopkirk Edition 搭載碰撞預警系統、MINI Connected 智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務、全新 MINI 整合式數位儀錶、6.5 吋觸控螢幕結合原廠中文導航系統，以及無線 Apple CarPlay 整合系統。
聯名紀念禮 僅獻給 10 位台灣車主
MINI Paddy Hopkirk Edition 全台限量 10 台，建議售價 188 萬元整，凡入主 MINI Paddy Hopkirk Edition，即享 MINI 與 Paddy Hopkirk 一同為台灣車主獻上的專屬紀念交車禮〈MINI冠軍香檳杯組〉（一組兩個）。