▲ 回廠也能暖心暖胃，Volvo 全方位提升客戶軟硬體服務

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Volvo x 胡同燒肉一秒到日本宮崎 品嚐頂級香草牛好享受
Volvo 汽車特別聯手橘焱國際餐飲的胡同燒肉，以精緻燒肉餐點，於展間打造頂級餐飲的感官體驗。此次 Volvo 汽車與胡同燒肉兩大品牌聯手，顛覆一般在展間僅能享用糕點與冷食的傳統作法，邀請胡同燒肉設計操刀，推出兩款燒肉丼飯主餐。其中最特別且讓人滿心期待的，當屬為 Volvo 車主量身特製、期間限定全台限量、肉質軟嫩的「胡同特製和牛丼」。「胡同特製和牛丼」所使用的肉品有最健康紅肉之稱、近年在日本廣受饕客喜愛的「宮崎香草牛」；「宮崎香草牛」顧名思義來自陽光充沛的日本宮崎縣，以新創的牛隻飼育法，餵食配有天然香草成份的飼料，如奧勒岡、生薑、肉桂與大蒜等，其肉質油花勻稱、口感軟嫩帶有嚼勁，更具高抗氧化活性及富含維生素 E，有別於一般認知中日本和牛均以豐厚大理石油花為號召，「香草牛」隨著部位不同，有甘甜軟嫩、清爽不膩的口感與風味。
凡 Volvo 車主提前預約檢修，即可透過接待人員主動撥打之回廠提醒電話預訂「胡同特製和牛丼」，於回廠日的十一點至一點享用宮崎香草牛馥郁華美的甘美旨味；而針對不食用牛肉的車主，Volvo 也貼心提供「胡同特製雞親子丼」。用餐時段之外，亦提供開元食品的軟法、貝果，Patisserie F2 法國「藍帶主廚學院」認證的點心主廚所精心特製的果醬司康、肉桂捲等精緻糕點，搭配英國皇室認證精品茶 Twinings 唐寧茶。
攜手各頂級生活品牌
Volvo 汽車自 2016 年導入 VRE（VOLVO Retail Experience）概念，結合斯堪地那維亞的簡約美學，提供輕鬆自在的賞車體驗，更於 2021 年 4 月起，強化展間服務。Volvo 汽車同步更新全台展間藏書，加入了年度暢銷書籍、七大知識型暢銷雜誌、北歐文化叢書等書籍與雜誌。疫情之後，消費者最在意的手部清潔也是本次升級重點。全台展間使用瑞典全天然香氛沐浴品牌 TangentGC 的香氛洗手乳及護手乳呵護展間顧客的雙手。產品添加了來自南法有「香水之都」美稱的格拉斯香氛精油，以沉穩沁涼木質調性的冷杉為主要基底、乳液更加入稀有且精心萃取的烏木老樹沉香。