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回廠也能暖心暖胃，Volvo 全方位提升客戶軟硬體服務

2GameSome - 有車賞

2021-04-14 18:25:00

回廠也能暖心暖胃，Volvo 全方位提升客戶軟硬體服務
▲ 回廠也能暖心暖胃，Volvo 全方位提升客戶軟硬體服務
2021 年 4 月起，Volvo 汽車將全方位提升客戶軟硬體服務，聯手頂級燒肉胡同、瑞典全天然香氛沐浴品牌 TangentGC，打造沉浸式的五感服務空間。Volvo 汽車與胡同燒肉兩大品牌聯手，推出專為 Volvo 車主量身特製、期間限定與全台限量兩款燒肉丼飯主餐 ─ 胡同特製和牛丼與胡同特製雞親子丼。

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(左至右)TANGENTGC 總監吳珮甄、Volvo Car Taiwan 總裁陳立哲、胡同燒肉橘焱國際董事長吳念忠與宮琦牛代表高田智康一同宣布正式啟動。
(左至右)TANGENTGC 總監吳珮甄、Volvo Car Taiwan 總裁陳立哲、胡同燒肉橘焱國際董事長吳念忠與宮琦牛代表高田智康一同宣布正式啟動。
Volvo x 胡同燒肉一秒到日本宮崎 品嚐頂級香草牛好享受

Volvo 汽車特別聯手橘焱國際餐飲的胡同燒肉，以精緻燒肉餐點，於展間打造頂級餐飲的感官體驗。此次 Volvo 汽車與胡同燒肉兩大品牌聯手，顛覆一般在展間僅能享用糕點與冷食的傳統作法，邀請胡同燒肉設計操刀，推出兩款燒肉丼飯主餐。其中最特別且讓人滿心期待的，當屬為 Volvo 車主量身特製、期間限定全台限量、肉質軟嫩的「胡同特製和牛丼」。「胡同特製和牛丼」所使用的肉品有最健康紅肉之稱、近年在日本廣受饕客喜愛的「宮崎香草牛」；「宮崎香草牛」顧名思義來自陽光充沛的日本宮崎縣，以新創的牛隻飼育法，餵食配有天然香草成份的飼料，如奧勒岡、生薑、肉桂與大蒜等，其肉質油花勻稱、口感軟嫩帶有嚼勁，更具高抗氧化活性及富含維生素 E，有別於一般認知中日本和牛均以豐厚大理石油花為號召，「香草牛」隨著部位不同，有甘甜軟嫩、清爽不膩的口感與風味。

凡 Volvo 車主提前預約檢修，即可透過接待人員主動撥打之回廠提醒電話預訂「胡同特製和牛丼」，於回廠日的十一點至一點享用宮崎香草牛馥郁華美的甘美旨味；而針對不食用牛肉的車主，Volvo 也貼心提供「胡同特製雞親子丼」。用餐時段之外，亦提供開元食品的軟法、貝果，Patisserie F2 法國「藍帶主廚學院」認證的點心主廚所精心特製的果醬司康、肉桂捲等精緻糕點，搭配英國皇室認證精品茶 Twinings 唐寧茶。

攜手各頂級生活品牌

Volvo 汽車自 2016 年導入 VRE（VOLVO Retail Experience）概念，結合斯堪地那維亞的簡約美學，提供輕鬆自在的賞車體驗，更於 2021 年 4 月起，強化展間服務。Volvo 汽車同步更新全台展間藏書，加入了年度暢銷書籍、七大知識型暢銷雜誌、北歐文化叢書等書籍與雜誌。疫情之後，消費者最在意的手部清潔也是本次升級重點。全台展間使用瑞典全天然香氛沐浴品牌 TangentGC 的香氛洗手乳及護手乳呵護展間顧客的雙手。產品添加了來自南法有「香水之都」美稱的格拉斯香氛精油，以沉穩沁涼木質調性的冷杉為主要基底、乳液更加入稀有且精心萃取的烏木老樹沉香。

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