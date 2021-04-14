Volvo全方位提升軟硬體服務，聯手胡同燒肉、瑞典沐浴品牌Tangentgc，打造沉浸式的五感服務空間

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Volvo x胡同燒肉一秒到日本宮崎 品嚐頂級香草牛好享受
春暖花開四月天正是春遊嘗鮮的好季節，Volvo 汽車特別聯手橘焱國際餐飲的胡同燒肉，以國內汽車產業首創之精緻燒肉餐點，於展間打造頂級餐飲的感官體驗，滿足所有車主挑剔的舌尖味蕾。
此次 Volvo 汽車與胡同燒肉兩大品牌聯手，顛覆一般在展間僅能享用糕點與冷食的傳統作法，邀請胡同燒肉設計操刀，推出兩款燒肉丼飯主餐。其中最特別且讓人滿心期待的，當屬為 Volvo 車主量身特製、期間限定全台限量〈3000份〉、肉質軟嫩的「胡同特製和牛丼」。
「胡同特製和牛丼」所使用的肉品有最健康紅肉之稱、近年在日本廣受饕客喜愛的「宮崎香草牛」；「宮崎香草牛」顧名思義來自陽光充沛的日本宮崎縣，以新創的牛隻飼育法，餵食配有天然香草成份的飼料，如奧勒岡、生薑、肉桂與大蒜等，其肉質油花勻稱、口感軟嫩帶有嚼勁，更具高抗氧化活性及富含維生素E，有別於一般認知中日本和牛均以豐厚大理石油花為號召，「香草牛」隨著部位不同，有甘甜軟嫩、清爽不膩的口感與風味，在日本人氣急速攀升，是追求健康食肉者的新寵兒。
凡Volvo車主提前預約檢修，即可透過接待人員主動撥打之回廠提醒電話預訂「胡同特製和牛丼」，於回廠日的十一點至一點享用宮崎香草牛馥郁華美的甘美旨味；而針對不食用牛肉的車主，Volvo 也貼心提供「胡同特製雞親子丼」。
用餐時段之外，亦提供開元食品的軟法、貝果，Patisserie F2 法國「藍帶主廚學院」認證的點心主廚所精心特製的果醬司康、肉桂捲等精緻糕點，搭配英國皇室認證精品茶 TWININGS 唐寧茶，讓所有親臨展間的貴賓們不只暖心也暖胃。未來，Volvo將持續在各種服務上提升，此波期間限定、限定餐點供應到一段落後，Volvo也會再與胡同燒肉開發全新餐點，給予車主全新餐飲體驗。