影／開箱千萬GK鬼滅跑車　網：「大哥的車安全感十足」

動畫《鬼滅》先前在全球掀起旋風，台灣也是到處可見「鬼滅風潮」。YouTube頻道「鐵牛婷婷IronbullTingTing」日前拍攝開箱「千萬GK鬼滅痛跑車」影片，分享三台附有大哥「煉獄杏壽郎」、「我妻善逸」、「富岡義勇」的千萬跑車！讓網友直呼「真的太帥了」、「大哥的車，安全感十足」！（影音編輯：謝美伶） 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 鬼殺隊水柱「富岡義勇」。（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權）×▲ 鬼殺隊水柱「富岡義勇」。（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權）▲ 開著「大哥煉獄杏壽郎跑車」的竟是一位可愛女孩。（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權 ）×▲ 開著「大哥煉獄杏壽郎跑車」的竟是一位可愛女孩。（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權 ）▲ 《鬼滅》人氣角色之一「我妻善逸」（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權）×▲ 《鬼滅》人氣角色之一「我妻善逸」（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權）▶ 感謝授權：鐵牛婷婷IronbullTingTing 完整影片：https://youtu.be/hRUwGWeeCJ8 Follow 鐵牛：https://www.instagram.com/ironbullim/ Follow 婷婷：https://www.instagram.com/tingtinghanabii/直播／直擊帛琉美景！開箱泡泡旅遊防疫程序全台首架A320neo亮相！虎航獨家全新客艙開箱50年來首次開放 圓山飯店隱藏版東密道開箱開始啟動抗UV新習慣 「科技抗UV 一秒防曬」253