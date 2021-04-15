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影／開箱千萬GK鬼滅跑車　網：「大哥的車安全感十足」

影像中心/綜合報導

2021-04-15 09:00:00

▲ 網紅開箱千萬GK「鬼滅跑車」，網友驚嘆也太帥！（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing​ 授權）
▲ 網紅開箱千萬GK「鬼滅跑車」，網友驚嘆也太帥！（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing​ 授權）
動畫《鬼滅》先前在全球掀起旋風，台灣也是到處可見「鬼滅風潮」。YouTube頻道「鐵牛婷婷IronbullTingTing」日前拍攝開箱「千萬GK鬼滅痛跑車」影片，分享三台附有大哥「煉獄杏壽郎」、「我妻善逸」、「富岡義勇」的千萬跑車！讓網友直呼「真的太帥了」、「大哥的車，安全感十足」！（影音編輯：謝美伶）

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▲ 鬼殺隊水柱「富岡義勇」。（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing​ 授權）
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▲ 開著「大哥煉獄杏壽郎跑車」的竟是一位可愛女孩。（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing 授權 ）
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▲ 《鬼滅》人氣角色之一「我妻善逸」（圖／鐵牛婷婷IronbullTingTing​ 授權）
▶ 感謝授權：鐵牛婷婷IronbullTingTing​
 完整影片：https://youtu.be/hRUwGWeeCJ8
 Follow 鐵牛：https://www.instagram.com/ironbullim/
 Follow 婷婷：https://www.instagram.com/tingtinghanabii/

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