PGO Ur2 Plus 粉嫩超萌隱藏新車色「草莓優格」限時限量登場！

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而本次Ur2 Plus「草莓優格」新車色的亮相活動，特別選擇在網美夢幻冰淇淋店─Uni Cone Cafe超可愛現身！PGO Ur2 Plus車身運用細膩溫柔的草莓奶昔粉紅，搭配充滿迷人魅力的紫羅蘭色調，絕對是女孩們的首選，不管簡單代步或探索城市都超級吸睛。
每當草莓季走到哪，都被夢幻粉色團團包圍，PGO今年春天也跟風，精心推出草莓系列，濃郁紫羅蘭優格與草莓果醬融合，微酸輕甜的巧妙搭配，豐富了視覺與味蕾，PGO Ur2 plus「草莓優格」隱藏版，車身設計將草莓徜徉在大片紫羅蘭優格海中，整體色調以淡雅草莓粉色帶出無限青春感。
PGO Ur2 Plus採最頂尖的Scooter原創車架設計，輕量化且高強度，大幅提升騎乘舒適性，簡約動感造型曲線打造亮眼車身，十分亮眼！符合人體工學73cm低座高、沙發級舒適座墊、超省力中柱以及超輕量級82kg車重，輕催油門穩穩上路，停車駐車毫不費力，同時也貼心考量到後座乘客的必備，標準配備飛旋踏板，榮登小隻女最愛！搭上QC3.0 USB充電插孔、操作直覺的LCD液晶螢幕、高科技感應解鎖的輕薄智慧鑰匙卡片…等實用巧思，正中消費者的心。
即日起至4/30(五)前購車，除了可享原廠購車金$5000，再享超值原廠精品組合(精品後扶手、超實用掛勾)，即刻預約賞車試乘吧！詳情PGO電動車各大直營經銷門市。