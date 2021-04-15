美食推薦｜100%台灣柳丁原汁製作　冰淇淋酸甜滋味像極了愛情

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100%台灣柳丁原汁製作 冰淇淋酸甜滋味像極了愛情
像極愛情の冰選用台灣當令水果為原料，像是首款上市的柳丁冰淇淋，便是嚴選雲林縣古坑鄉及創辦人自種柳丁，並堅持以100％的原汁原味製成冰品，同時無加入多餘添加物，在眾多冰品中，更能凸顯其中的單純酸甜口感；而且每杯80公克冰品熱量僅77大卡，能夠一解夏日的悶熱又怕增加體重負擔的民眾。
除了柳丁冰淇淋，同時間上市的還有選用來自綠光牧場也就是迷客夏起家處牛奶所製成的鮮奶口味冰淇淋，同樣80公克一杯裝，熱量不到100大卡(98.4大卡)。創辦人說，因為自已本身很喜歡吃冰，不過經常在一些餐飲附贈的冰品中，吃到化學味口感偏重的冰品，當中也有不少小孩人手一支，才興起創辦以國內原產地水果製成的水果系列冰淇淋念頭。也因為使用的都是台灣當季水果，一年四季在像極愛情の冰裡，可以品嚐到各式不同風化變化的限定冰品，同時又充滿了期待感，正如同體會愛情裡的酸甜苦辣。
除了堅持無過多化學添加物，保有水果原始風味外，像極愛情の冰所出產的冰品也都自行送檢SGS，並且擁有合法營業登記。美味推薦
像極愛情の冰
價位：35元起
網站：像極愛情の冰
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