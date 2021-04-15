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日本要排福島核廢水　安全嗎？

健康醫療網

2021-04-15 08:31:01

日本要排福島核廢水　安全嗎？
日本要排福島核廢水　安全嗎？
【健康醫療網／記者蔡岳宏外電報導】福島核廢水排入太平洋，安全嗎？島核核災發生逾10年，日本政府13日終於拍板核廢水排入海洋，並強調核廢水經過「處理」與稀釋，可降至安全標準內，並獲得多位國際專家認可。不過，環保團體卻提出疑慮，指控日本政府沒有揭露核廢水即使經過處理，仍殘留了C-14，可能潛在傷害人類DNA的風險。

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福島核廢水哪裡來？

2011年日本發生311強震，緊接著海嘯侵襲日本東北部，造成近2萬人罹難，福島核電廠6座反應爐中的3座熔毀。日本電廠灌溉大量水源冷卻反應爐，這些「廢水」加上日後雨水等，逐漸累積，已經存放超過千槽，預計2022就要滿載，成了日本政府難以處理的問題，爭辯了十年。

根據《科學》報導，日本首相菅義偉強調，將排放125萬噸的核廢水至太平洋，預計兩年內開始排放，可能花費40年才能排放完畢，表示這是最實際的解決方案。

福島核廢水裡有什麼？

《CNN》報導，日本政府宣稱，這些核廢水被處理過後，才會排放入海，去除掉所有放射物質，除了放射性同位素「氚」和少量微量輻射物質。

聲明指出，「氚」輻射量極低，對健康影響很小，而且廢水經過稀釋後，將低於日本標準，也符合國際標準，過程將被第三方機構「國際原子能機構」（nternational Atomic Energy Agency , IAEA）監控；此外，聲明也提到，各國核電廠也常規將「氚」排放至海洋中。

IAEA 主席Rafael Mariano Grossi也告訴《CNN》，此項做法無害。許多國際專家也同意無害的說法。

環保團體、海洋科學家提反對說法

不過《BBC》報導，環保團體綠色和平組織提出報告指出，日本核廢水中含有危險等級的C-14，這項輻射物質可能傷害人類DNA。報告更指控，日本政府「處理」核廢水的說法，恐誤解民眾核廢水只含有「氚」。

東京電力2018年也承認，釕、鈷、鍶、鈽半衰期較長的物質，可能「逃過」電廠的過濾系統。伍茲霍爾海洋研究所 (Woods Hole Oceanographic Institution)的海洋化學家Ken Buesseler告訴《科學》，這些輻射物質與「氚」影響不同，更容易成為海底沉積物，影響海洋。

日本東京大學海洋生態化學家Shigeyoshi Otosaka則提出質疑，東京電力過濾核廢水的方法，只實驗了一小部分，應提出可以長期穩定成功的方式的證明。

此外，漁民團體也大力反對，擔憂該地區的漁獲不受消費者青睞。鄰近國家也表達抗議、關切。

參考資料：

Fukushima: Contaminated water could damage human DNA, Greenpeace says

Japan plans to release Fukushima’s contaminated water into the ocean

Japan to start releasing treated Fukushima water into sea in 2 years



資料來源：健康醫療網 日本要排福島核廢水　安全嗎？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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