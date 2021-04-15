小鵬電動車新作P5搭載業界首創的光達感測器，已具備Level 3.5的自駕能力!

我是廣告 請繼續往下閱讀
小鵬電動車即將發表的最新量產車P5是定位在P3與P7之間的中型房車，車身長度為4,808mm軸距為2,768mm，比起同級距的Tesla Model 3略長114mm但軸距卻短了106mm， 從外觀看起延續了前兩款車型的設計語彙，車燈導入最新X Robot Face造型理念，搭配低且外擴的前保桿造型，並在其左右兩側裝配有先進的光學雷達感測器，使得前緣看起來相當具有科技感。
車側則在前葉子板處配置有充電閘門，採平面式的車門把手設計也讓車側看起來相當流線平滑，配合上揚的肩線、全景式玻璃車頂及類斜背的尾部線條，以及橫貫式長條狀尾燈及短尾廂比例的詮釋後，營造出相當動感的跑房車形象。
進入車艙後一如現在電動車慣用的多組大尺寸螢幕作為內裝視覺主軸，尤其中控的15.6吋觸控螢幕更是宛如一座大型平版鑲嵌其中，而搭載的Xmart OS 3.0系統比起過去擁有更高的運算能力，方向盤也換上較為運動化的三幅樣式，另外為了讓車輛電源發揮更高效率，空調採用更為節能的熱泵系統，車頂也搭載有太陽能板可隨時替車輛補充電源，甚至還有冰箱及芬香配備，這些都是目前業界少見的配置。
不過最令大家感興趣的還是那首次搭載的LiDAR光學雷達感測器，利用雷達所建立的3D立體圖像可在弱光或強光環境下依舊能準確辨識前方的障礙物，搭配12個超聲波雷達、5組釐米短波雷達及13具高解析螢幕的輔助下，幾乎在任何行車環境皆能提供最佳的偵測能力，具原廠表示已能達到Level 3.5的自駕能力，稱得上是目前業界最先進的系統，至於動力配置與更多細節將於4/19日的上海車展中揭露。