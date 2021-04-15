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現今台灣醫美技術日新月異，醫療技術聞名世界，選擇在台灣做醫美療程已成為許多愛美人士的最佳選擇，而知名醫美健康聯合診所盧靜怡院長在母親節前夕，分享醫美正確知識與醫美新知給廣大愛美的女性們，希望大家有機會接收到正確的醫美觀念，在眾多醫美資訊及專業療程中，學會如何正確的選擇適合且安全的療程。
尋求有經驗醫師 施作前詢問原廠證明
盧靜怡醫師提醒，拿近期很夯的「鳳凰電波」來說，市面上價格價差很大，請務必找經驗豐富、擁有合格操作資格的專業皮膚科醫師施作，在施作前可以向診所提出儀器及各配件的原廠證明，像是鳳凰電波原廠探頭外包裝就有防偽雷射標設計，治療前可確認包裝完整，並要求現場拆封，刮開紙盒下方封口標籤，以手機掃描QR Code透過系統驗證真偽，得以擁有較高的保障。
近期許多名人都在做「肌動減脂」，在短時間內可有效訓練深層肌肉，達到增肌同時減脂的作用，尤其可增強核心肌群讓身體軀幹更有支撐力，改善腰酸背痛；最近更有臨床論文證實還可降低內臟脂肪，同時擁有改善體態及健康的眾多特點，不分性別年齡都可使用，也因此帶動體雕市場的另一風潮。但無論是鳳凰電波或是肌動減脂，甚至冷凍減脂等市面上超夯的療程，都是需要高專業技術以及評估的，請慎選專業合格醫師進行施作。
勿輕信誇大不實的話術 選擇美容醫學品質認證診所
醫美領域深耕多年，樹立業界良好評價的醫美健康聯合診所盧靜怡院長表示：「美容醫學」屬於醫療行為，民眾應慎選醫療機構、勿輕信誇大不實的話術，選擇具有診所美容醫學品質認證，採用原廠認證公司貨的醫療院所，並經專業合格有經驗的皮膚專科醫師親診，給予客製化專屬療程，方可享受安心變美的一站式醫美療程服務。
資料來源：健康醫療網 醫美滿街怎麼選？ 盧靜怡醫師籲「變美前注意這一點！」
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