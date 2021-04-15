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醫美滿街怎麼選？　盧靜怡醫師籲「變美前注意這一點！」

健康醫療網

2021-04-15 10:01:01

醫美滿街怎麼選？　盧靜怡醫師籲「變美前注意這一點！」
醫美滿街怎麼選？　盧靜怡醫師籲「變美前注意這一點！」
【健康醫療網／記者林怡亭報導】一年一度專屬母親大人的節日即將來臨，365天總是勞心勞力的女人，您要趁機好好愛自己一回！ 

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愛美是人的天性，身為媽媽、女人，除了帶著勇敢堅毅的生活外，更要讓自己外在也打扮一番，拜現代高科技所賜，讓女人在忙碌的生活中，還可以利用專業醫美療程變年輕變美，而且許多療程都是不用動刀、恢復期短、非侵入式的相當安全。而這兩年因為疫情的關係，許多人無法出國旅行環遊世界，所以抓緊機會投資自己，因為投資自己絕對是最值得的事！

現今台灣醫美技術日新月異，醫療技術聞名世界，選擇在台灣做醫美療程已成為許多愛美人士的最佳選擇，而知名醫美健康聯合診所盧靜怡院長在母親節前夕，分享醫美正確知識與醫美新知給廣大愛美的女性們，希望大家有機會接收到正確的醫美觀念，在眾多醫美資訊及專業療程中，學會如何正確的選擇適合且安全的療程。

尋求有經驗醫師　施作前詢問原廠證明

盧靜怡醫師提醒，拿近期很夯的「鳳凰電波」來說，市面上價格價差很大，請務必找經驗豐富、擁有合格操作資格的專業皮膚科醫師施作，在施作前可以向診所提出儀器及各配件的原廠證明，像是鳳凰電波原廠探頭外包裝就有防偽雷射標設計，治療前可確認包裝完整，並要求現場拆封，刮開紙盒下方封口標籤，以手機掃描QR Code透過系統驗證真偽，得以擁有較高的保障。

近期許多名人都在做「肌動減脂」，在短時間內可有效訓練深層肌肉，達到增肌同時減脂的作用，尤其可增強核心肌群讓身體軀幹更有支撐力，改善腰酸背痛；最近更有臨床論文證實還可降低內臟脂肪，同時擁有改善體態及健康的眾多特點，不分性別年齡都可使用，也因此帶動體雕市場的另一風潮。但無論是鳳凰電波或是肌動減脂，甚至冷凍減脂等市面上超夯的療程，都是需要高專業技術以及評估的，請慎選專業合格醫師進行施作。

勿輕信誇大不實的話術　選擇美容醫學品質認證診所

醫美領域深耕多年，樹立業界良好評價的醫美健康聯合診所盧靜怡院長表示：「美容醫學」屬於醫療行為，民眾應慎選醫療機構、勿輕信誇大不實的話術，選擇具有診所美容醫學品質認證，採用原廠認證公司貨的醫療院所，並經專業合格有經驗的皮膚專科醫師親診，給予客製化專屬療程，方可享受安心變美的一站式醫美療程服務。



資料來源：健康醫療網 醫美滿街怎麼選？　盧靜怡醫師籲「變美前注意這一點！」

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