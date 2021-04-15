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根據國際整形外科統計，目前醫美服務的內容第一名是胸部，第二是抽脂、腹部整形，近來因為民眾對於承擔手術風險低、安全性高，也不怕留下傷疤的非侵入式體雕興趣度高。台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮表示，以往體雕利用高溫或低溫科技使脂肪細胞凋亡，達到局部減脂效果；或是利用表淺層皮膚緊實的電波技術，改善皮膚鬆弛。
減脂、緊實肌膚體雕風氣 又創增肌新技術
隨著國際上醫療技術革新，除了減脂、緊實肌膚之外，又出現了增肌的儀器。彭賢禮解釋，這種高強度聚焦磁能技術可直接觸發運動神經元，30分鐘內達到20000次的肌肉超極限收縮，經過4次30分鐘完整療程，就可平均增肌16%，減脂19%。目前也已通過台灣衛福部、美國FDA及歐盟CE認證。
高強度聚焦磁能技術 增肌、減脂無傷口
肌肉約佔人體的36%–45%，主要是無論男女年過30，肌肉量每年以1%的速度遞減，到了50歲身體的肌肉組織會萎縮30%。形體美容外科醫學會楊弘旭理事長指出，因為每公斤肌肉燃燒的卡路里是脂肪的10倍，增肌也成為健康追求者的另一目標，不僅提升新陳代謝，還能養成易瘦體質。以往復健科在進行肌肉治療時會使用電療，但電療操作不易，可能導致燙傷。
新的高強度聚焦磁能技術，不會造成任何傷口，透過它強化腹部與臀部線條，甚至於對於產後婦女的腹直肌分離也有改善，醫學上用於改善肌肉張力也有顯著的臨床效果。楊弘旭進一步說明，經過4-8次療程後，追蹤1年仍有效維持，96%使用者表達高滿意度。
身為腹肌ROCK形象大使的徐若瑄Vivian表示，雖然自己一直有運動習慣，也很注重健康飲食，但嚴格的生活對產後婦女來說，要恢復腹肌曲線是有難度的。但體驗過後，讓她腹肌緊實、川字線明顯，自認這種肌肉的力量美更好看。加上是非侵入式的儀器，使用上更加安心。
資料來源：健康醫療網 有腹肌是一件很ROCK的事 躺半小時就練好
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