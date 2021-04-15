▲ 2021 年 4 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

2021 Audi 春季健檢活動即日起至 5 月 15 日開跑，於期間內提前預約進廠維修或保養，即可享以下尊榮優惠：
＞ 免費行車安全健檢(燈光、玻璃、前/後雨刷膠條磨耗檢查、雨刷噴水及馬達檢查、輪胎、煞車等項目）
＞ 風箱清洗服務，享專屬優惠價 NT$2,488元
＞ Audi 原廠 2 合 1 螢幕清潔劑（含免費回廠補充）優惠價 NT$ 599元
＞ 原廠零件更換 88 折優惠
・粉塵過濾網
・煞車片 & 煞車碟盤（含煞車線）
・雨刷片（含雨刷臂及雨刷馬達、雨刷噴嘴頭）
・前檔玻璃
・後視鏡方向燈、後視鏡主體、後視鏡片
・尾燈、霧燈、後霧燈、大燈總成、HID 燈泡、HID 安定器、日行燈LED 燈泡及散熱器
＞ 消費滿額贈（消費滿 NT$ 8,888，即贈 Audi 輕質羽量傘乙支）
BMW全車系 四月購車獻禮
車型
方案內容
|全新世代BMW 1系列
|本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|全新世代BMW 2系列Gran Coupé
|本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|全新BMW 2系列 Acitve Tourer/
BMW 2系列 Gran Tourer
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW 3系列
|本月交車指定車型贈送1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|全新BMW 4系列
|•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率
|全新BMW 5系列
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW 6系列Gran Turismo
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|旗艦房車BMW 7系列
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】360萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅
|旗艦跑車BMW 8系列
|•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|全新BMW X1
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|BMW X3 白金領航版
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|BMW X4 白金領航版
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW X5
|【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW X6
|•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅
|旗艦休旅BMW X7
|•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|BMW M5
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|BMW M8
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|BMW X3 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|BMW X4 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|BMW X5 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|BMW X6 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
即日起只要到全台 eReady 門市以現金購買 eReady Fun，69,980 即可入主 eReady Fun。包含 CBS連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，省下來的 5000 元作為資費折抵。
除了現金購車優惠之外，台鈴 eReady 也提供信用卡購車優惠分期，旗下車款 Fun、Run 兩款車型以皆可享有最多 36 期分期購車零利率方案，日付 69 元~82 元起。
即日起至 2021 年 4 月 30 日止，凡於專案期間內於 Ford 經銷據點完成下訂 Ford Tourneo Connect 旅玩家新車之準車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），將可得到美國百年歷史戶外露營品牌 Coleman 玩咖野營組，包含野營必備的 Coleman 輕鬆摺疊長椅及 Coleman 氣墊床。
「Focus等待美好專案」也將延續至 2021 年 4 月 30 日止，凡於專案時間內於 Ford 經銷據點完成下訂 Ford Focus 或 Ford Focus Active 新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford 將於交車後提供車主新車六年原廠保固。
現在買 4 條馬牌輪胎，即贈 foodpanda 電子禮券。消費者於活動期間（2021/4/1- 2021/4/30）至台灣開利耐特授權店家購買 4 條馬牌輪胎（15 吋及以上），並成功上網登錄，即贈送總價值 600 元 foodpanda 電子禮券，數量有限，送完為止。
驚喜不只一項，發票成功登錄，還有機會抽到多項大獎，最大獎市價達四萬五千元。國內旅行正夯，熱門景點一宿難求，馬牌輪胎準備市值四萬五千元的日本星野集團「虹夕諾雅谷關」頂級奢華住宿抵用券，招待您到奢華溫泉旅館享受一泊二食，豐富獎項還有三星 65 吋智慧電視、Bose 700 無線消噪耳機等多項好禮等你抽回家。
HINO 商用車台灣總代理和泰汽車自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日止，舉辦「HINO 守護您 平安順行」回廠活動。凡 HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA、COASTER 回廠就享免費安全健檢、精選正廠零件 85 折優惠、米其林買兩條輪胎送貼心生活隔熱組。此外，消費不限金額再送大甲媽祖御守乙個。
本次活動特別替車主們為 4~5 月梅雨季來臨做準備，除了提供一般基礎檢查之外，HINO 加碼於活動期間實施視野安全檢查與溝深檢查，確保每台車的雨刷與後視鏡作用正常、玻璃乾淨清晰；為了避免打滑、視線不佳等問題，HINO 也提供各式耗材、零件優惠，如：汽缸蓋、雨刷臂、雨刷片、煞車來令片、雨刷馬達正廠零件通通 85 折。贈品數量有限，送完為止。
KIA 總代理台灣森那美起亞宣布，即日起至 4 月 30 日前下訂之首批前瞻車主，可享精選優惠專案。此外，為回饋 KIA 的現任車主（含乘用與商用車），KIA 總代理台灣森那美起亞特別為 KIA 車主推出 Carnival 優惠升等方案：既有 KIA 車主增換購 Carnival，可享 1 萬元購車金及價值 1 萬元保養券專屬禮遇。
KIA 總代理台灣森那美起亞於 4 月推出各項優惠理財方案。Picanto 提供 2.2 萬低頭款月付 7,999 元；Stonic 於 4 月份入主，即可享有價值近 3 萬的酷炫配件組，內含雙鏡頭行車紀錄器、遙控自動收折後照鏡、 PM 2.5負離子淨化系統、手機無線充電座；Sorento 則可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或價值逾 6 萬元的潮旅配件組。
台灣馬自達四月份將延續「5 年原廠保固」及「24 期高額零利率」的「禮馭加乘專案」，即刻至 Mazda 全國展示中心完成試乘，更可獲得精緻禮品。本專案僅適用於 2021 年 4 月 1 日起訂購，並於 2021 年 4 月 30 日前領牌之正 2021 年式（即出廠日期為 2021 年）新購車輛。Mazda3、CX-30、CX-5 車系享有「5 年原廠保固」及「24 期高額零利率」雙重優惠方案。Mazda2、Mazda6、CX-3、CX-9 車系可擇一享有「5 年原廠保固」或「24 期高額零利率」。Mazda MX-5 車系恕不適用本專案。5 年原廠保固係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里（以先屆滿者準）之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda 延長保固。
高雄市 2021 年度補助方案出爐，一般民眾汰舊換新最高可享補助 1 萬 7,000 元；若是中低收入戶，還可再獲額外補助。近期 PGO 電動車推出促銷優惠，搭配高雄市補助購買 Ur1 僅需 60,800 元、Ur2 Plus 41,980 元即可擁有，再享簡單購車分期 0 利率，名額有限。
Toyota 台灣總代理和泰汽車 4 月推出「TOYOTA淨享生活*1」三重好禮限時優惠活動，本月入主 RAV4、ALTIS、SIENTA 車款，就送日本大金除菌空氣清淨機（市價新台幣17,800元）；本月購車再享高額 0 利率、及 5 年 14 萬公里延長保固等三重好禮。
本月除交車禮外，再加碼推出最高 60 萬 0 利率優惠，及全車系 5 年 14 萬公里延長保固等多重好禮。
車型
建議售價
專案內容
|正21年式Polo 230TSI Comfort
768,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Polo 230TSI Life
818,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Polo 230TSI智能特仕版
838,000元
|正21年式Polo Beats
888,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Polo 230TSI Style
898,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Polo 230TSI Style R-Line
948,000元
|正21年式T-Cross 230TSI Comfort
828,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式T-Cross 230TSI Life
918,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式T-Cross 230TSI Style Design
998,000元
|正21年式T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,048,000元
車型
建議售價
專案內容
|正21年式T-Roc 280TSI Life
1,048,000元
|貸款專案：
500,000元24期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式T-Roc 280TSI Style Design
1,128,000元
|貸款專案：
500,000元24期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance
1,328,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Touran 280TSI Life
1,248,000元
|貸款專案：
500,000元36期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Touran 280TSI Style R-Line
1,428,000元
|正21年式Tiguan 280TSI Life
1,098,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Tiguan 280TSI Elegance
1,298,000元
|貸款專案：
600,000元24期零利率貸款， 並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium
1,538,000元（預售價格）
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance
1,808,000元
（預售價格）
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Tiguan R
2,058,000元
（預售價格）
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
車型
建議售價
專案內容
|正21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance
1,368,000元
|貸款專案：
500,000元36期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣。
|正21年式Tiguan Allspace 280TSI R-Line Edition
1,488,000元
|21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance
1,498,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium
1,658,000元
|貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Arteon Fastback 330TSI R-Line
1,758,000元
|21年式Arteon Fastback 380TSI R-Line Performance
1,988,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance
1,578,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium
1,738,000元
|貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line
1,838,000元
|21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance
2,068,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
福斯商旅「晴你放心」春季健檢活動期間，車主預約回廠即可享有原廠高規格全車免費健檢，確保車輛健康狀況無虞。活動期間同步提供保養類零件 85 折、冷氣濾芯與風箱清潔零件 8 折，以及福斯商旅指定規格輪胎 85 折等優惠措施。
此外，針對車齡 4 年以上車主，福斯商旅除了上述「晴你放心」專案優惠內容之外，同步提供「經典老友愛車方案」，提供專屬經濟型零件優惠措施。包含新車與老車車主在內，活動期間只要在福斯商旅全台授權服務廠消費滿 10,000 元還另外贈送「三合一創意露營燈」乙個。為確保行車安全，福斯商旅邀請各位車主把握機會預約回廠，放心出遊。欲了解更多活動資訊，請洽全台各展間服務中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。