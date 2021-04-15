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2021 年 4 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

2GameSome - 有車賞

2021-04-15 10:55:01

2021 年 4 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
▲ 2021 年 4 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
四月車市優惠相對較少，但截至月中所整理到的 13 個汽、機車及輪胎品牌，或許也合你意！只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入品牌中／英文名，就能找到欲搜尋的品牌唷，趕快進來瞧瞧！

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Audi 奧迪

2021 Audi 春季健檢活動即日起至 5 月 15 日開跑，於期間內提前預約進廠維修或保養，即可享以下尊榮優惠：

＞ 免費行車安全健檢(燈光、玻璃、前/後雨刷膠條磨耗檢查、雨刷噴水及馬達檢查、輪胎、煞車等項目）

＞ 風箱清洗服務，享專屬優惠價 NT$2,488元

＞ Audi 原廠 2 合 1 螢幕清潔劑（含免費回廠補充）優惠價 NT$ 599元

＞ 原廠零件更換 88 折優惠

・粉塵過濾網

・煞車片 & 煞車碟盤（含煞車線）

・雨刷片（含雨刷臂及雨刷馬達、雨刷噴嘴頭）

・前檔玻璃

・後視鏡方向燈、後視鏡主體、後視鏡片

・尾燈、霧燈、後霧燈、大燈總成、HID 燈泡、HID 安定器、日行燈LED 燈泡及散熱器

＞ 消費滿額贈（消費滿 NT$ 8,888，即贈 Audi 輕質羽量傘乙支）

BMW Yours 多元智選專案。
BMW Yours 多元智選專案。
本月入主全新 BMW 1系列、2系列Gran Coupé 指定車型加贈 Apple iPhone12 Pro 256GB。
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BMW X3、X4白金領航版本月交車加贈一年乙式全險。
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BMW

BMW全車系 四月購車獻禮

車型

方案內容

全新世代BMW 1系列

本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險

全新世代BMW 2系列Gran Coupé

本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險

全新BMW 2系列 Acitve Tourer/

BMW 2系列 Gran Tourer

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

全新BMW 3系列

本月交車指定車型贈送1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險

全新BMW 4系列

•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率

全新BMW 5系列

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

全新BMW 6系列Gran Turismo

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

旗艦房車BMW 7系列

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】360萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅

旗艦跑車BMW 8系列

•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案

全新BMW X1

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

BMW X3 白金領航版

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

BMW X4 白金領航版

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

全新BMW X5

【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率

全新BMW X6

•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅

旗艦休旅BMW X7

•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險

BMW M5

•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案

BMW M8

•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案

BMW X3 M

•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險

BMW X4 M

•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險

BMW X5 M

•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案

BMW X6 M

•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案

(*以上方案適用於正2021年式，各車型條列禮遇方案不得同時併用)

eReady Fun 限時優惠 69,980 放(FUN)膽騎。
eReady Fun 限時優惠 69,980 放(FUN)膽騎。
台鈴 eReady

即日起只要到全台 eReady 門市以現金購買 eReady Fun，69,980 即可入主 eReady Fun。包含 CBS連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，省下來的 5000 元作為資費折抵。

除了現金購車優惠之外，台鈴 eReady 也提供信用卡購車優惠分期，旗下車款 Fun、Run 兩款車型以皆可享有最多 36 期分期購車零利率方案，日付 69 元~82 元起。

Ford 福特

即日起至 2021 年 4 月 30 日止，凡於專案期間內於 Ford 經銷據點完成下訂 Ford Tourneo Connect 旅玩家新車之準車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），將可得到美國百年歷史戶外露營品牌 Coleman 玩咖野營組，包含野營必備的 Coleman 輕鬆摺疊長椅及 Coleman 氣墊床。

「Focus等待美好專案」也將延續至 2021 年 4 月 30 日止，凡於專案時間內於 Ford 經銷據點完成下訂 Ford Focus 或 Ford Focus Active 新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford 將於交車後提供車主新車六年原廠保固。

Continental 馬牌輪胎

現在買 4 條馬牌輪胎，即贈 foodpanda 電子禮券。消費者於活動期間（2021/4/1- 2021/4/30）至台灣開利耐特授權店家購買 4 條馬牌輪胎（15 吋及以上），並成功上網登錄，即贈送總價值 600 元 foodpanda 電子禮券，數量有限，送完為止。

驚喜不只一項，發票成功登錄，還有機會抽到多項大獎，最大獎市價達四萬五千元。國內旅行正夯，熱門景點一宿難求，馬牌輪胎準備市值四萬五千元的日本星野集團「虹夕諾雅谷關」頂級奢華住宿抵用券，招待您到奢華溫泉旅館享受一泊二食，豐富獎項還有三星 65 吋智慧電視、Bose 700 無線消噪耳機等多項好禮等你抽回家。

HINO 日野

HINO 商用車台灣總代理和泰汽車自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日止，舉辦「HINO 守護您 平安順行」回廠活動。凡 HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA、COASTER 回廠就享免費安全健檢、精選正廠零件 85 折優惠、米其林買兩條輪胎送貼心生活隔熱組。此外，消費不限金額再送大甲媽祖御守乙個。

本次活動特別替車主們為 4~5 月梅雨季來臨做準備，除了提供一般基礎檢查之外，HINO 加碼於活動期間實施視野安全檢查與溝深檢查，確保每台車的雨刷與後視鏡作用正常、玻璃乾淨清晰；為了避免打滑、視線不佳等問題，HINO 也提供各式耗材、零件優惠，如：汽缸蓋、雨刷臂、雨刷片、煞車來令片、雨刷馬達正廠零件通通 85 折。贈品數量有限，送完為止。

KIA 起亞

KIA 總代理台灣森那美起亞宣布，即日起至 4 月 30 日前下訂之首批前瞻車主，可享精選優惠專案。此外，為回饋 KIA 的現任車主（含乘用與商用車），KIA 總代理台灣森那美起亞特別為 KIA 車主推出 Carnival 優惠升等方案：既有 KIA 車主增換購 Carnival，可享 1 萬元購車金及價值 1 萬元保養券專屬禮遇。

KIA 總代理台灣森那美起亞於 4 月推出各項優惠理財方案。Picanto 提供 2.2 萬低頭款月付 7,999 元；Stonic 於 4 月份入主，即可享有價值近 3 萬的酷炫配件組，內含雙鏡頭行車紀錄器、遙控自動收折後照鏡、 PM 2.5負離子淨化系統、手機無線充電座；Sorento 則可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或價值逾 6 萬元的潮旅配件組。

Mazda 馬自達

台灣馬自達四月份將延續「5 年原廠保固」及「24 期高額零利率」的「禮馭加乘專案」，即刻至 Mazda 全國展示中心完成試乘，更可獲得精緻禮品。本專案僅適用於 2021 年 4 月 1 日起訂購，並於 2021 年 4 月 30 日前領牌之正 2021 年式（即出廠日期為 2021 年）新購車輛。Mazda3、CX-30、CX-5 車系享有「5 年原廠保固」及「24 期高額零利率」雙重優惠方案。Mazda2、Mazda6、CX-3、CX-9 車系可擇一享有「5 年原廠保固」或「24 期高額零利率」。Mazda MX-5 車系恕不適用本專案。5 年原廠保固係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里（以先屆滿者準）之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda 延長保固。

PGO 比雅久

高雄市 2021 年度補助方案出爐，一般民眾汰舊換新最高可享補助 1 萬 7,000 元；若是中低收入戶，還可再獲額外補助。近期 PGO 電動車推出促銷優惠，搭配高雄市補助購買 Ur1 僅需 60,800 元、Ur2 Plus 41,980 元即可擁有，再享簡單購車分期 0 利率，名額有限。

Suzuki 鈴木

Toyota 豐田

Toyota 台灣總代理和泰汽車 4 月推出「TOYOTA淨享生活*1」三重好禮限時優惠活動，本月入主 RAV4、ALTIS、SIENTA 車款，就送日本大金除菌空氣清淨機（市價新台幣17,800元）；本月購車再享高額 0 利率、及 5 年 14 萬公里延長保固等三重好禮。

本月除交車禮外，再加碼推出最高 60 萬 0 利率優惠，及全車系 5 年 14 萬公里延長保固等多重好禮。

Toyota 4 月推出 Corolla Cross 榮耀共享活動，提供車主 50 萬 30 期高額零利率優惠專案，搭配 5 年 14 萬公里延長保固優惠，有購車需求的消費者可洽詢全台 Toyota 展示中心，或上 Toyota 網站：http://www.toyota.com.tw 查詢相關資訊。

Volkswagen 福斯

車型

建議售價

專案內容

正21年式Polo 230TSI Comfort

768,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Polo 230TSI Life

818,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"   先到者為準）

貸款專案：

400,000元36期零利率貸款

現金專案：

優惠現金折扣

正21年式Polo 230TSI智能特仕版

838,000元

正21年式Polo Beats

888,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Polo 230TSI Style

898,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"   先到者為準）

貸款專案：

400,000元36期零利率貸款

現金專案：

    優惠現金折扣

正21年式Polo 230TSI Style R-Line

948,000元

正21年式T-Cross 230TSI Comfort

828,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式T-Cross 230TSI Life

918,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"    先到者為準）

貸款專案：

   500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式T-Cross 230TSI Style Design

998,000元

正21年式T-Cross 230 TSI Style R-Line

1,048,000元

車型

建議售價

專案內容

正21年式T-Roc 280TSI Life

1,048,000元

貸款專案：

500,000元24期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式T-Roc 280TSI Style Design

1,128,000元

貸款專案：

 500,000元24期零利率貸款。

現金專案：

    優惠現金折扣

正21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance

1,328,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Touran 280TSI Life

1,248,000元

貸款專案：

500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式Touran 280TSI Style R-Line

1,428,000元

正21年式Tiguan 280TSI Life

1,098,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan 280TSI Elegance

1,298,000元

貸款專案：

600,000元24期零利率貸款，  並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium

1,538,000元（預售價格）

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance

1,808,000元

（預售價格）

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan R

2,058,000元

（預售價格）

超值購車優惠請洽授權經銷商。

車型

建議售價

專案內容

正21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance

1,368,000元

貸款專案：

500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣。

正21年式Tiguan Allspace 280TSI      R-Line Edition

1,488,000元

21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance

1,498,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium

1,658,000元

貸款專案：

1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣。

21年式Arteon Fastback  330TSI R-Line

1,758,000元

21年式Arteon Fastback       380TSI R-Line Performance

1,988,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance

1,578,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium

1,738,000元

貸款專案：

1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line

1,838,000元

21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance

2,068,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

VWCV 福斯商旅

福斯商旅「晴你放心」春季健檢活動期間，車主預約回廠即可享有原廠高規格全車免費健檢，確保車輛健康狀況無虞。活動期間同步提供保養類零件 85 折、冷氣濾芯與風箱清潔零件 8 折，以及福斯商旅指定規格輪胎 85 折等優惠措施。

此外，針對車齡 4 年以上車主，福斯商旅除了上述「晴你放心」專案優惠內容之外，同步提供「經典老友愛車方案」，提供專屬經濟型零件優惠措施。包含新車與老車車主在內，活動期間只要在福斯商旅全台授權服務廠消費滿 10,000 元還另外贈送「三合一創意露營燈」乙個。為確保行車安全，福斯商旅邀請各位車主把握機會預約回廠，放心出遊。欲了解更多活動資訊，請洽全台各展間服務中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。

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