▲ 2021 年 4 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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Audi 奧迪

BMW Yours 多元智選專案。

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本月入主全新 BMW 1系列、2系列Gran Coupé 指定車型加贈 Apple iPhone12 Pro 256GB。

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BMW X3、X4白金領航版本月交車加贈一年乙式全險。

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BMW

車型



方案內容



全新世代BMW 1系列



本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



全新世代BMW 2系列Gran Coupé



本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



全新BMW 2系列 Acitve Tourer/



BMW 2系列 Gran Tourer



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW 3系列



本月交車指定車型贈送1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



全新BMW 4系列



•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率



全新BMW 5系列



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW 6系列Gran Turismo



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



旗艦房車BMW 7系列



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】360萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅



旗艦跑車BMW 8系列



•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



全新BMW X1



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



BMW X3 白金領航版



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



BMW X4 白金領航版



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率





全新BMW X5



【本月交車】加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW X6



•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅



旗艦休旅BMW X7



•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



BMW M5



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



BMW M8



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



BMW X3 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



BMW X4 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



BMW X5 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



BMW X6 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案





eReady Fun 限時優惠 69,980 放(FUN)膽騎。

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台鈴 eReady

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Ford 福特

即日起至 2021 年 4 月 30 日止，凡於專案期間內於 Ford 經銷據點完成下訂 Ford Tourneo Connect 旅玩家新車之準車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），將可得到美國百年歷史戶外露營品牌 Coleman 玩咖野營組，包含野營必備的 Coleman 輕鬆摺疊長椅及 Coleman 氣墊床。





「Focus等待美好專案」也將延續至 2021 年 4 月 30 日止，凡於專案時間內於 Ford 經銷據點完成下訂 Ford Focus 或 Ford Focus Active 新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford 將於交車後提供車主新車六年原廠保固。





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Continental 馬牌輪胎

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HINO 日野

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KIA 起亞

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Mazda 馬自達

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PGO 比雅久

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Suzuki 鈴木

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Toyota 豐田

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Volkswagen 福斯

車型



建議售價



專案內容



正21年式Polo 230TSI Comfort



768,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式Polo 230TSI Life



818,000元



免費第一次常規保養



（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）



貸款專案：



400,000元36期零利率貸款



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式Polo 230TSI智能特仕版



838,000元



正21年式Polo Beats



888,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式Polo 230TSI Style



898,000元



免費第一次常規保養



（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）



貸款專案：



400,000元36期零利率貸款



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式Polo 230TSI Style R-Line



948,000元



正21年式T-Cross 230TSI Comfort



828,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式T-Cross 230TSI Life



918,000元



免費第一次常規保養



（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）



貸款專案：



500,000元36期零利率貸款。



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式T-Cross 230TSI Style Design



998,000元



正21年式T-Cross 230 TSI Style R-Line



1,048,000元





車型



建議售價



專案內容



正21年式T-Roc 280TSI Life



1,048,000元



貸款專案：



500,000元24期零利率貸款。



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式T-Roc 280TSI Style Design



1,128,000元



貸款專案：



500,000元24期零利率貸款。



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance



1,328,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式Touran 280TSI Life



1,248,000元



貸款專案：



500,000元36期零利率貸款。



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式Touran 280TSI Style R-Line



1,428,000元



正21年式Tiguan 280TSI Life



1,098,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式Tiguan 280TSI Elegance



1,298,000元



貸款專案：



600,000元24期零利率貸款， 並且附上第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣



正21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium



1,538,000元（預售價格）



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance



1,808,000元



（預售價格）



超值購車優惠請洽授權經銷商。



正21年式Tiguan R



2,058,000元



（預售價格）



超值購車優惠請洽授權經銷商。





車型



建議售價



專案內容



正21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance



1,368,000元



貸款專案：



500,000元36期零利率貸款。



現金專案：



優惠現金折扣。



正21年式Tiguan Allspace 280TSI R-Line Edition



1,488,000元



21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance



1,498,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium



1,658,000元



貸款專案：



1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣。



21年式Arteon Fastback 330TSI R-Line



1,758,000元



21年式Arteon Fastback 380TSI R-Line Performance



1,988,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance



1,578,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium



1,738,000元



貸款專案：



1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣。



21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line



1,838,000元



21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance



2,068,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。





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