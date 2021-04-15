▲ 「米其林月 2021」北中兩地五月登場，名店期間限定菜單等你吃

五月份內，在 2 家參與「米其林月 2021」活動的「米其林餐盤」餐廳用餐（或在同一家餐盤餐廳用餐兩次）或五月份內，在 1 家參與「米其林月 2021」活動的「米其林星級」餐廳用餐（一星、二星、三星餐廳皆可）餐廳預約訂位，須透過臺北臺中米其林指南獨家官方預訂夥伴 FunNow 進行，以便確認用餐者獲贈限量米其林寶寶絨毛娃娃之資格。主辦單位將在米其林月結束後，與幸運得主聯繫。
第三屆米其林月的參與餐廳，陣容豪華；不只有獲得臺北臺中米其林餐盤殊榮的餐廳，更包括米其林星級餐廳。從中式料理、到經典法國菜，從西班牙料理的地中海滋味，到泰國菜迷人的熱情南洋風。部分參與的餐廳包括：Baan、鹽之華法式餐廳 （Fleur de Sel）、君品酒店 - 頤宮中餐廳、渥達尼斯磨坊 （Molino de Urdániz）、台南擔仔麵海鮮餐廳、頂園全鴨坊、中山招待所、及鈺善閣等，諸多備受肯定之餐廳。
此外，今年還規劃了別出心裁的「期間限定菜單」，這個由 FunNow 提出的合作企劃，將會讓「INDULGE Bistro 實驗創新餐酒館」以及「MARU 丸壽司」兩間餐廳，共同演繹，並在店內供應此獨家合作菜單。
4月 16 日至 18 日期間，將會開放《Tatler》雜誌讀者優先預訂，一般用餐民眾則自 4月 19 日起可開始預約，至 5 月 31 日止。從 5 月 1 日至 31 日皆可用餐。
用餐嘉賓可由此網址進行預訂： https://guide.michelin.com/tw/zh_TW/event/michelinmonth-2021
相關活動諮詢請電郵 : events-taipei@guide.michelin.com
臺北臺中米其林指南的其他合作夥伴，包括鮮乳坊，龜甲萬醬油，湯瑪仕肉舖等，將為選定的餐廳提供食材，用於店內供應的「米其林月 2021」期間限定菜單。此外，部分餐廳也將特別提供 evian 和 Ferrarelle 礦泉水以及 Plus9 加佳酒葡萄酒。