首批限量 200 輛 全新第四代 Volkswagen Caddy Maxi 新台幣 128.8 萬元起正式展開預售
7Car 小七車觀點
2021-04-15 11:25:40
台灣福斯商旅今日 4/15 選在學學文創舉辦 Volkswagen Caddy Maxi 媒體預賞會，宣布即日起以新台幣 128.8 萬元起正式展開預售活動，首批限量 200 輛。
全新第四代 Caddy Maxi 在外觀方面擁有新世代 Volkswagen 家族化的造型，頭尾燈均採用 LED 光源，足踏 215/55R17 胎圈組，車色提供古銅金、晴空藍、璀璨銀、漠地棕、鋼琴紅、星空藍及鏡色灰共 7 款金屬漆，加上屬於珍珠漆的珍珠黑，以及素色漆的香草白，合計達 9 種選擇。尺碼部分，Caddy Maxi 的車身長寬高為 4,853x1,855x1,836 (mm)，軸距則為 2,970mm。
內裝方面，Caddy Maxi 採用七人座設定，配備全新設計的儀錶及觸控式中控台，排檔桿採用線傳式設計，手煞車採用按鍵式設計且支援 Auto-Hold，第二排座椅可調整傾斜角度，第三排兩張獨立座椅可支援單座傾倒與拆卸功能，第二排及第三排均享有獨立的空調出風口，置物空間最高可達到 3,105 公升。
第三排兩張獨立座椅可支援單座傾倒與拆卸功能。配備方面，Caddy Maxi 配置 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，帶來 Lane Assist 車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能) 等機能，也搭載 Air Care Climatronic 雙區電子恆溫空調系統。
動力配置方面，TSI Life 車型採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 4,500~6,000rpm 間可輸出 114ps 最大馬力，於 1,750~3,000rpm 間可輸出 220Nm 峰值扭力；TDI Life 車型採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 320Nm 峰值扭力，全車系搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動。
底盤方面，第四代 Caddy Maxi 採用 Volkswagen 集團新世代 MQB 模組化轎式底盤，後懸吊採用圈狀彈簧設定，而非商用車常見的葉片彈簧式設計，預料可改善其行路品質。
後懸吊採用圈狀彈簧設定，而非商用車常見的葉片彈簧式設計。國內以 LCV 輕型商用車衍生而來的進口 MPV 車款，近年來以 Volkswagen Caddy 車系為大宗，隨著 Citroën Berlingo、Peugeot Rifter 及 Ford Tourneo Connect 等車款陸續加入，提供消費者更多樣化的選擇，如今 Caddy 以最新世代之姿登場，將更多科技導入，後續的市場發展值得關注。