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根據精神健康基金會調查，2020年有21.4%的人因此受到影響，推估台灣約有342萬人陷入低潮。諮商心理師全聯會執業輔導委員會委員李訓維也指出，自2020年的家暴案件，比起2019年多出36.5%，同期也高出許多。因為疫情不得不待在家裡，反而讓情緒更加沒有出口，轉換成對家人的暴力。
男性中年失業衝擊大 女性復原力強
中年失業的衝擊，一般來說對男性的影響比女性還大，李訓維解釋，女性的復原力較強，是因為角色多元，在華人社會中被訓練成必須同時身兼多職，如女兒、媳婦、太太、媽媽，失去工作並不會讓她的世界崩塌，反而沒有沮喪的時間，得立刻振作；反觀男性，角色相對少，工作在人生中的占比最大，因此一旦失去工作，常常會有毀滅性打擊。
不面對、不解決 負面情緒累積成憂鬱症
加上男性遇到問題，第一時間都不會選擇求助，李訓維說：「雖然對男性不太公平，但他們真的比較會逃避。」不面對、不解決，負面情緒長期累積之下就容易產生情緒障礙、憂鬱症。一般來說，中高齡失業恐會影響家中經濟，或是長期在職場很有成就的人，一時無法接受，就可能出現情緒低落、退縮、不敢出門、飲食不正常等，有些人可能還會假裝自己仍要上班，固定時間出門，男性可能還伴隨著性功能障礙。
失業僅為中年危機一環 家庭關係影響大
中高齡族群出現憂鬱危機，其實不見得全都是失業問題，通常工作失利只會是其中一環。李訓維表示，一般人遇到問題通常會先想辦法自救，但若原本人際關係就不太好、家庭關係也十分緊繃者，在言語刺激下就有可能會被打垮，他近期就曾遇到這類型案例，39歲的男子鬧自殺，酒醉後打給家人痛哭，認為自己沒價值，不被家人需要，家庭沒辦法在他需要時給予溫暖。
影響生活作息、出現暴力行為 應就醫
中年憂鬱症多半是自我價值對自己的衝擊，若有朋友、家人、伴侶的陪伴，或多培養一點興趣，就能多幫助自己一點，避免陷入情緒危機之中。李訓維指出，大部分的情緒障礙，透過正當的管道抒發都能緩解。
若已影響到生活作息，如失眠、酗酒、菸癮加重、情緒失控，甚至出現暴力行為，建議都要盡快就醫。若未到就醫標準，建議盡可能出門走走、曬太陽、運動，都能轉換心情，當然老生常談的健康飲食與作息正常，也要盡量做到。也可先致電張老師、生命線等，或是尋求社區身心診所或是心理諮商協助。
資料來源：健康醫療網 中年失業好憂鬱 就醫之外該如何面對？
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