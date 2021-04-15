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2021 商業車博覽會 - Fuso 氫燃料電池概念車領銜，多款功能車輛展出

7Car 小七車觀點

2021-04-15 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣亞洲戴姆勒商車今日 4/15 於 2021 商業車博覽會上展出於 2019 年發表的 eCanter F-Cell 氫燃料商用概念車，此車是自日本發表以來首次於海外展示，另外同場也展出了 PRO 5、17 噸超長軸貨卡及 35 噸旗艦重卡 Super Great，以及全台唯一的 Rosa 巴士也在會場展出。

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eCanter F-Cell 氫燃料商用概念車

此次在會場展出的 eCanter F-Cell 氫燃料商用概念車雖然還是處於概念車階段，但是已經可以實際在道路上行駛，其總重為 7.5 噸，馬力輸出值為 135kW。而相較於一般的電動車充電時間動輒最多 11 小時，eCanter F-Cell 充氫氣僅需要 10 分鐘，續航里程就可以增加達 300 公里，並能達到二氧化碳零排放的表現。

Athena 多功能救援概念車

展場上另一款相當吸睛的 Athena 多功能救援概念車則是 Fuso 與日本國士館大學的防災救急研究所合作開發的救援車，Athena 名字源自於希臘神話雅典娜，象徵多用途設定及快速反應能力，可在危急時刻扮演關鍵角色。

Athena 設計總重 5.7 噸，可載重約 1.9 噸，前車艙可以搭載 2 人，後車艙則可搭載 3 人，4X4 四驅車體配備軍用級全地形輪胎、車頂探照大燈、擴播系統、前後兩具絞盤、200 公升水箱、車頂出入口及車尾吊掛一台越野摩車能深入崎嶇小徑。

Rosa 中型巴士

此次展出的 Rosa 中型巴士為消防署特搜隊專用，於前年花蓮地震搜救期間，亞洲戴姆勒商車所捐贈特別打造的車款，內部針對隊方需求全部施以改裝，包含全鋼面地板鋪設、鐵籠設施與專屬塗裝。

PRO 5

Super Great

Fighter 17 噸大貨卡

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