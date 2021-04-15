重返戰場的日系電能休旅先驅 2021 Mitsubishi Outlander PHEV 旗艦型 試駕

●2018 年日內瓦車展登場的二度小改款車型
●PHEV 動力換上 2.4 升 Atkinson 循環引擎取代先前的 2.0 升 Otto 循環引擎
●純電最高續航里程 52km，純電極速 135km/h
●水箱罩以兩道鍍鉻點綴，前保險桿下方造型有所更新，頭燈採用箭矢狀 LED 設計
●配備雙前座電熱椅、雙模式防夾電動天窗、雙區恆溫空調、電動尾門
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Mitsubishi 在 2012 年巴黎車展時，推出基於第三代 Outlander 開發而來的 Outlander PHEV 插電式混合動力版本，提供當時同級車間相當先進的新能源概念，總代理中華汽車於 2014 年底推出國產化 Outlander 車型時，同步導入了 Outlander PHEV，當年開出新台幣 199 萬元起的建議售價雖然未能造成熱銷，但此車在歐洲及北美市場則相當暢銷，成為品牌相當重要的主力。
經過數年的發展，Mitsubishi 選在 2018 年日內瓦車展推出二度小改款 Outlander PHEV，中華汽車並未隨之導入上市，僅少量進口作為內部使用，然而在電動化趨勢逐漸蔚為趨勢的情況下，決定在今日 4/15 正式對消費者販售，建議售價為新台幣 149.6 萬元起，採用「車電分離專案」則為新台幣 119.6 萬元起。
外觀方面，Outlander PHEV 在 2018 年進行二度小改款後，持續發揮 Dynamic Shield 家族風格，水箱罩由兩道鍍鉻飾條貫穿其中，而細節之處則有所改變，像是全新的下巴設計、箭矢狀 LED 頭燈組、方形霧燈、18 吋鋁圈等，車尾部分也換上更大尺碼的尾翼，整體看起來更為精緻有型。尺碼部分，Outlander PHEV 的車身長寬高為 4,695x1,800x1,710 (mm)，軸距則為 2,670mm。
Outlander PHEV 的車頭造型承襲 Dynamic Shield 家族化風格，細部設計與國產版本略有不同。
Outlander PHEV 的車身長寬高為 4,695x1,800x1,710 (mm)，軸距則為 2,670mm。
Outlander PHEV 後保險桿下方施以車身同色烤漆，護板採用銀色搭配，排氣尾管為右側單邊單出向下排放的隱藏式設計。
水箱罩內施以兩道鍍鉻搭配孔洞造型點綴。
Outlander PHEV 所採用的 LED 頭燈組，內部的排列方式與國產燃油版本不同，保險桿也多出頭燈清洗器，頭燈支援 AHB 智慧遠光燈輔助及CHL 安全護送照明功能。
Outlander PHEV 足踏 225/55R18 胎圈組。
前葉子板加入 PLUG-IN HYBRID EV 字樣訴說其插電式油電動力身分。
行李廂蓋左下方的車型字樣銘牌下方也加入 PHEV 字樣。
內裝方面，Outlander PHEV 在 2018 小改款後維持原有的設計在細節之處精進，包括專屬的四幅多功能方向盤、Joystick-type Shift Knob 排檔桿及煞車動能回收控制撥片等均持續搭載，座椅包覆造型與國產版本的菱格紋不同。配備部分，擁有雙區獨立恆溫空調、雙前座電熱座椅、雙模式防夾電動天窗及電動尾門等。酬載機能部分，行李廂空間因 PHEV 電池等相關零件佔用下方空間，而使底板較純汽油版提高，置物空間因而縮小。
Outlander PHEV 的座艙鋪陳與純汽油車型相近，主要差異在於方向盤、排檔桿及細部配備。
儀錶板為雙環指針式，搭配中央的多功能資訊顯示幕 ，可顯示 PHEV 系統及 S-AWC 超能全時四輪控制系統運作情形。
方向盤為四幅造型，兩側設有指扣，並局部施以透氣皮質包覆，提供豐富的多功能操作按鈕，後方設有煞車動能回收控制撥片。
中控台內部配置 2DIN 觸控螢幕音響主機，支援 AM/FM/CD/USB 等訊源。
Outlander PHEV 配備雙區獨立恆溫空調，溫度與風量均採用旋鈕控制。
中控台下方整合點菸器、電動尾門開關、鑰匙插槽、USB 插座、ECO 模式開關及 BSW 盲點偵測警示系統 (附 LCA 車道變換輔助系統)。
中央鞍座造型與國產的汽油版本有所不同，排檔桿採用 Joystick-type Shift Knob 排檔桿。
P 檔按鈕設於排檔座當中，其餘檔位採用線傳式切換。
中央鞍座後方左側配置 S-AWC (Super All-Wheel Control) 超能全時四輪控制系統切換開關，可支援 LOCK 模式來模擬中央差速器鎖定功能，下方的 Sport 按鈕則可開啟運動模式，換來更靈敏的輸出反應。右側按鈕區則整合 EPB 電子式駐煞車及 AutoHold 開關。
Outlander PHEV 的四個側窗均採用 One-touch 升降設計。
Outlander PHEV 擁有國產純汽油版本未搭載的雙模式防夾電動天窗。
Outlander PHEV 採用的皮質座椅相較於國產版本少去菱格紋，但多出雙前座電熱功能，駕駛座支援八向電動調整，支撐性良好。
後座椅背可進行傾斜角度調整，中央隆起範圍不大，整體空間表現算是充裕。
行李廂下方因 PHEV 電池及相關零件佔用，而使底板向上提高，兩側輪拱飾蓋分別設有置物空間及置杯座，右側還配置電源插座，兼顧一定的實用性。
隨車附上的 SAE J1772 充電器及線組收納於行李廂底板內部。
安全防護方面，Outlander PHEV 搭載 ACC 全速域主動車距控制巡航系統、FCM 主動式智慧煞車輔助系統、BSW 盲點偵測警示系統 (附 LCA 車道變換輔助系統)、RCTA 後方交通警示系統、LDW 車道偏移警示系統、UMS 誤加速抑制系統、AVAS 電動車低速警示音系統及 7 具 SRS 輔助氣囊等。
12V 電瓶設置於行李廂底板左側而非引擎室內部，原廠將負極上方設置可拆卸飾蓋，便於進行連接。
動力配置方面，Outlander PHEV 在 2018 年小改款後換上 2.4 升 4B12 Atkinson 循環 MIVEC 汽油引擎，取代先前的 2.0 升 4B11 Otto 循環 MIVEC 汽油引擎。此套 PHEV 系統是由引擎驅動前軸，搭配 2 具電動馬達驅動後軸，構成 S-AWC (Super All-Wheel Control) 超能全時四輪控制系統，引擎可輸出 134.6ps 最大馬力及 21.5kg-m 峰值扭力，前軸馬達可輸出 82ps 最大馬力及 14kg-m 峰值扭力，後軸馬達可輸出 95ps 最大馬力及 19.9kg-m 峰值扭力。
此套 PHEV 動力系統搭配 13.8kWh 容量的鋰電池模組後，擁有 52 公里的純電最大續航里程，純電最高車速達到 135km/h，對應國內日常通勤代步應是綽綽有餘。充電方面，Outlander PHEV 在右後葉子板中設置 SAE J1772 及 CHAdeMO 快速充電插座，透過 220V/15A 需約 4 小時可充飽，透過 110V12A 需約 10 小時，若採用 CHAdeMO 規格約需 25 分鐘可充至 80% 電量。
開著 Outlander PHEV 上路，啟步時擁有純電動車豐沛的扭力感受，油門反應靈敏輕盈，當達到較高速域時則可藉由引擎與馬達所建構的四輪驅動，感受到良好的抓地與循跡性，操控反應受惠於重心向後向下移動而較純燃油版本更為貼地與穩定，NVH 工程表現也帶來更優異的靜謐性與行路質感。
充電插座位在右後葉子板當中，提供 SAE J1772 (220V/15A 或 110V/12A) 及 CHAdeMO 快速充電共 2 款規格。
電動化逐漸成為汽車品牌間的顯學之下，不僅純電動車如雨後春筍般接連推出，介於燃油與純電之間的 PHEV 車款也受到許多消費者的支持，如今 Outlander PHEV 再度導入國內販售，憑藉成熟的技術與流暢的使用體驗，即便產品世代較舊，相信還是可以獲得想嘗試電動車但不願承受里程焦慮的族群青睞。