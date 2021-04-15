2021 商業車博覽會 - 前瞻技術應用 Michelin 發表全新卡客車系列產品
7Car 小七車觀點
2021-04-15 15:25:40
台灣米其林今日 4/15 於 2021 商業車博覽會上發表卡客車輪胎新品，包括了適用於高速公路的 X Line 系列、適用於電動車的 X Line EV 以及適用多元地形的 X Multi 系列產品。
為了迎合用戶胎款的使用需求，此次發表的三款新品採用了品牌最新研發的五大科技，包含無限環繞、隱藏式溝槽、高張性尼龍保護層、液態混膠以及鋼絲增強，加強商用車胎的各項機能，優化輪胎的穩定性以及使用年限，降低用戶的車輛養護成本。
米其林全新開發的卡客車採用無限環繞技術，可以有效將衝擊力分散，降低損傷率且增加輪胎安全性。此外還可使胎面更整、磨耗更均勻.進而增加輪胎行駛里程及抓地力。其中無限環繞技術源自於飛機胎技術，一般來說飛機降落時輪胎須承受強大衝擊力，而無限環繞技術則是可以有效將衝擊力分散，降低損傷率且增加輪胎安全性。此外還可使胎面更整、磨耗更均勻.進而增加輪胎行駛里程及抓地力。
隱藏式溝槽技術以使用 3D 列印技術製造的輪胎磨具使胎紋溝槽擁有隱藏式效果，讓輪胎在任何使用期間，都能擁有穩定的濕抓性能，並降低輪胎溝槽夾石、增加使用安全。高張性尼龍保護層技術使用高張性尼龍層環繞於胎唇鋼絲束，穩定使用中的輪胎胎唇部位，降低輪胎因胎唇老化造成的問題並且可降低輪胎在拆裝時對胎唇的損壞。
新款的卡客車胎使用高張性尼龍保護層技術，透過高張性尼龍層環繞於胎唇鋼絲束，穩定使用中的輪胎胎唇部位，降低輪胎因胎唇老化造成的問題並且可降低輪胎在拆裝時對胎唇的損壞。液態混膠技術在傳統混膠過程中加入液態碳黑及液態天然橡膠，混拌出更均勻的生膠，其分子的結合可更穩定且密度更佳，進而提高輪胎使用里程並提升抓地性能。鋼絲增強技術使用了米其林創新材料包覆於鋼絲上來增加散熱效果並延長胎體的壽命，提高翻新率及安全性。
米其林強調，此次推出的新款卡客車胎是經過長年的數據分析及多項測試，再透過用戶的使用回報所開發的全新產品，並著重在產品的耐用度以及安全性，在各項機能都強化的條件下，雖然購入米其林胎款的初期成本較高，但長期攤提下來在使用成本計算上，亦有較經濟的表現。
米其林強調與他牌相比，米其林的胎款初期的購入成本雖然較高，但經過兩、三年的使用之後，米其林輪胎仍保持較好的耐用度，在長期攤提的情況的使用成本計算上，實質的表現確實較為優異。