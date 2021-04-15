和泰汽車攜手 Garena、三立電視，將在 5 月推出全新電競節目《全明星電競女神》
7Car 小七車觀點
2021-04-15 16:25:40
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和泰汽車車輛營業本部長劉傳宏今日 4/15 三方在內湖舉辦節目開播記者會，現場邀請到了和泰汽車車輛營業本部長劉傳宏、Garena陳逸軒總經理、陳先倫協理及女神戰隊等貴賓到場，除了宣示和泰汽車與《Garena 傳說對決》連續三年的合作之外，也預告著全新電競節目《全明星電競女神》將於今年五月正式開播。
全明星電競女神由隊長陳漢典帶領宣布進軍女子電競領域。由隊長陳漢典帶領六位電競女神，宣布進軍女子電競領域，為 5月22日的 『2021 S9 傳說城市賽』展開訓練，與千名玩家一同競爭，劍指本次大賽冠軍；《Garena 傳說對決》為全台女性玩家比例最高的 MOBA 遊戲，這次節目想為女性玩家提供更多、更大的舞台，也打破大家認為電競是由男生主宰的刻板印象。
和泰汽車提供 Corolla Cross、 Corolla Altis 以及 Corolla Sport 三款車作為隊員入場的座駕。除了女神戰隊之外，現場的車款也是一大亮點，由和泰汽車提供 Corolla Cross、 Corolla Altis 以及 Corolla Sport 三款車作為隊員入場的座駕，而一字排開的紅色車隊，也完全不輸現場明星的光采。 《全明星電競女神》將於 5/6、5/20、6/10於 TOYOTA TV 及 TOYOTA 官方 Youtube 頻道晚上八點進行首播，完整記錄女神們的訓練日常、特別來賓與成長歷程，喜歡 Garena傳說對決的朋友們千萬不要錯過！
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