富邦金95日達陣　年底入主日盛金

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沒想到結果出乎意料，3月23日下午，富邦金公告，公開收購日盛金控股權已達到53.84%，將在主管機關核准的前提下，盡速完成整併。接下來只待日盛金董事會改選後，富邦金就能全面入主，不再受到日盛金另一大股東香港建群箝制。台灣金融史上首樁金金併成功在即，從去年12月18日宣布啟動至今，僅僅95天。
由於日盛金最大股東日本新生銀行出清所有日盛金持股（35.49%），大賺75億日圓出場，原本派駐在日盛金董事會的3席董事席次，也將在3月30日公開收購股權交割日後自動解任。日盛金股東常會於6月11日舉辦並進行董事會全面改選，因此富邦金恰巧可在停止過戶日前完成交割，以最大股東身分參與今年的股東常會。
籠罩中資黑影 建群難自保
至於日盛金現有經營團隊，均為建群派任，據稱收購價每股開20元，一開始就反對此案，也在內部操作員工和新生銀行不要參與應賣，但實際防禦工事卻付之闕如，甚至連工會都沒籌組，顯然認為收購不可能達標。23日結果一揭曉，公司氣氛低迷，高層神隱，日盛金董事長黃錦瑭也不願表達意見。
既然富邦金已持股過半，就有併購律師認為，先前已鬧得滿城風雨，富邦金應盡快發起股東臨時會全面改選董事，以免夜長夢多。
不過，富邦金好整以暇，鑑於日盛金控現任董事會任期即將在兩個月後屆滿，並不須急於召開股東臨時會。預計仍將依法向日盛金控提名董事候選人，到6月股東常會上進行董事改選，隨後再依序進行4大動作：1、在新的日盛金董事會通過合併案後，召開股東臨時會決議合併案。2、向金管會提出合併申請。3、為支應百分之百合併日盛金所需的價金，富邦金將發行普通股與特別股合計募集500億元。4、對建群及其他未參與應賣的股東，則會在日盛金新任董事會召集股東臨時會時，再討論以現金為對價的收購案。
而富邦金將因此案成為首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的公司，也就是併購日盛金的500億元價金，在未來3年內的風險資本計提只須提20%，也就是100億元，大幅降低資本壓力。
反觀建群投資，其實也是自身難保。本刊曾與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會，抽絲剝繭港商建群背後與中國千絲萬縷的關係，金管會也多次要求建群投資總裁陳銘達說明、補件大股東申報，說明是否為中資，以及最終實質受益人究竟是誰，但仍模糊不清。金管會主委黃天牧3月下旬坦言，若建群再說不清楚，將比照大同案依《兩岸人民關係條例》，罰款並限期出清，將在1、2個月內確定。
西線無戰事 投信獨立經營
一旦被要求限期出清，建群就得拋售手上24%的日盛金股票，甚至會低於富邦金先前開出的13元收購價。所以富邦金大可以逸待勞，不須急於與其他46%的股東議價收購剩餘股數。
市場人士推估，日盛金最快將在年底走入歷史；富邦金強調，合併後將以員工權益為優先考量，希望作為未來金金併的成功典範。然建群死守日盛金12年，最後只落得一場空，恐怕是當年肖建華始料未及的，反而是以子公司日盛證券持股20%的日盛投信將繼續存續。
日盛投信最大股東現為日盛金創辦人陳國和家族，及日盛國際租賃許玉樹、周金德等陳家友人，這麼多年來雖同為日盛，但易主為外資後卻彼此不和，日盛金還曾透過日盛證券控告日盛投信侵權使用舊商標，最後日盛投信勝訴，不須改商標。這次整併案中，由於富邦本身也已有投信，日盛投信未在整併計畫內。當年由股市4大天王之一陳士元創立的「日盛」名號，也將因此得以留存。