郭台銘豪砸50億元入股台康生技！一場精算的新戰役

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多年來，郭台銘樹大招風，任何一個舉動都有極端的評價，即使是做慈善，捐贈250億元推動的台大癌症醫院，前後磨合10多年，但冷眼看笑話的並不少。然而這次投資台康生技卻不一樣，幾乎沒有酸民，因為台灣生技業太需要大手筆的實質挹注，大家都眼巴巴地盯著科技巨頭那很深很深的口袋。
政府撐腰 未來發展有空間
錢，對於郭台銘這種科技業大咖，向來不是大問題。先不說他重新奪回2021年《富比世》台灣首富之位，單憑鴻海今年預計每股發放4元現金股息，以郭台銘台面上的持股，領回的股利就超過50億元，投資台康生技也夠了。
關鍵點在於，鴻海集團的投資決策，必定是要一魚多吃、一舉數得。歸結起來，郭台銘投資台康生技，「政策、商業、股市、情義」都兼顧到了！
要理解這一切，先要回到台康生技的背景。台康生技是財團法人生物技術開發中心五家衍生企業之一，前身是藥品先導工廠，2012年台康生技執行長劉理成，結合台耀化學的資金收購這座工廠，奠定台康生技的基礎，也就是所謂的CDMO事業（生技產品委託開發製造服務），簡單說，是一種生技業代工服務。
劉理成個人背景也很強，在美國生技產業累積30年實戰功力；曾經評估過諸多生技投資案，也在很早期就到過諾華大藥廠的生物製藥部門上班，當時整個部門只有60人，現在應該有上萬人了。後來也擔任基因療法公司AnGes的營運長，也花過時間到中國評估生物相似藥產業。這等資歷，促成台康生技後來加入「生物相似藥」的開發業務，形成CDMO與生物相似藥雙引擎策略。
前不久，行政院審查《生技新藥產業發展條例》新版修正案，預計明年上路，把CDMO納入租稅優惠適用範圍，並新增設備投資抵減，可說是替CDMO量身打造。
如此一來，郭台銘這次的投資決策很明確地跟上了「政策」方向，台康生技的CDMO事業2016年就損益兩平，科技巨頭再加點資金、設備、自動化的柴火，不愁沒有更旺的機會。另一方面，基於台康生技之前的背景，行政院國家發展基金會、生技中心、耀華玻璃等泛官股股權仍接近15%，這些都有利於郭台銘團隊揮灑政策、政治人脈的空間。將來，台康生技若成功做大做好，政府也走路有風。
另就「商業」面來看，台康生技的CDMO業務穩紮穩打之餘，另一個生物相似藥事業，3月分已經有第一項產品順利通過3期解盲，準備申請歐美藥證。易言之，即將要跨入商業化階段，如果一切順利，台康生技兩大事業都將進入穩定現金流入的境界，可以有更多能力擴廠、開發新產品，正向循環。
這一切，鴻海集團的國際經驗與人脈，外加郭台銘的資金，正好可派上用場。過去，鴻海集團涉及生醫產業多年，還沒有很明顯的成績展現，若能在台康生技上取得重大進展，不啻是郭台銘發展大健康產業的良好示範。
嘉惠癌患 郭台銘遙念亡妻
最近，因為這宗投資案，台康生技股價飆漲，也帶動其他CDMO概念股的上揚。股價不會是郭台銘投資的目的，但是鴻海集團概念股確實因此多了一隻有潛力的小金雞，因為「股市」表現額外放大了市場注意力，也算是大家一起幫忙監督他的投資績效。
至於這宗投資案成全的「情義」，是郭台銘心中永遠的遺憾，他的亡妻林淑如當年因乳癌病逝，而台康生技剛通過3期解盲的生物相似藥，原廠藥正是知名的羅氏乳癌藥物「賀癌平」。愈多的生物相似藥進入市場，愈能降低患者的治療成本，嘉惠更多病患，這也是郭台銘大步跨入大健康產業的初心。
不過，郭台銘雖是在正確的時機揮出漂亮的一擊，外界其實最期待的還是此舉能對其他科技巨頭產生示範作用，願意集中火力重點投資，讓好公司能專心往前邁進。另一個期待則是，台灣與南韓從半導體、面板一路纏鬥下來，去年疫情還輸掉檢測產品的先機，台灣人真的很希望看到政策力推的CDMO業務，能夠力超南韓三星。
想超車三星 還有長路要走
先前，台康生技就喊出挑戰南韓三星在生物相似藥及CDMO地位的雄心壯志。然而三星集團的企圖心也很強大，就單以這兩項業務來說，旗下的三星生物（Samsung Biologics）主推CDMO業務，而三星生物再透過與美國生技公司合資的Samsung Bioepis，負責開發生物相似藥，兩家公司的兩項業務，與台康生技目前的雙引擎一致。
三星生物去年營業額大幅成長66%，達到290億元新台幣，而該公司看好全球CDMO市場，已經著手設置第4座號稱全球最大的生物製造廠，誓言正式運作後，將可囊括全球生物製劑產品的3成市場，股票市值因此逼近1.3兆元。相對於台康生去年10億元的營業額，雙方差距仍大。
至於Samsung Bioepis，目前已有5項生物相似藥產品在歐、美、韓上市，另有4個開發中的產品已進入3期臨床之後的階段，而台康生技第一個生物相似藥產品，最快也要明年才能上市。
顯然的，台康生技以三星為假想敵，雙方目前差距很大，超車不易，但至少努力成為三星的一個威脅。郭台銘的資金、人脈、國際經驗，甚至併購與整合能力，應該會是最令人期待的力量。
有人認為，一旦走到國際拚鬥道路，郭台銘的團隊應會插手決策，可能又要上演當年台大醫院與鴻海集團不堪的磨合過程。不過，過去十多年的路不是白走，科技業與醫療界的思維差距，郭台銘應該已經有所領悟，再加上台康生技是企業經營，與台大醫院的醫療事業仍有差別，或許能縮短雙方的磨合時間。