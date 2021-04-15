▲ 全新 Audi A3 Sportback 138 萬起、310 匹鋼砲 S3 Sportback 259 萬正式上市

全新Audi A3 Sportback 正式上市，全車系產品陣列相較於預售期間的五款車型，一舉增加至七款車型選擇。全新 Audi A3 Sportback 將於 4 月 17 日起進駐全台 Audi 授權展示中心。
左起 C JEAN 創意總監簡君嫄小姐、台灣奧迪行銷處長石田英明先生。 全新A3 Sportback 銳利動感的外觀造型，其線條元素融合四環新世代設計語彙，車頭前方內建蜂巢格柵的大型寬幅單體式六角型水箱護罩，前保桿兩側下方大型斜角設計進氣口，散發出強烈運動跑格與銳利無比的視覺感受。此外極為傾斜的 C 柱設計、採用內凹設計的車側鈑件折線、楔形尾燈組及周圍環形肩線，刻劃出充滿肌力感的車身線條，搭配後尾門擾流板及後保桿下方擴散器和梯形尾飾管。 × 左起 C JEAN 創意總監簡君嫄小姐、台灣奧迪行銷處長石田英明先生。
此外 Audi 最引以為傲的先進燈光照明科技，其設計所蘊藏的涵義不斷與時俱進，全新 A3 Sportback 全車系標配 LED 極光頭燈、LED 識別燈和 LED 尾燈組（含動態指示方向燈），車主另可選配 Matrix 矩陣式 LED 頭燈（含數位日行燈)，提供包括智慧控制的防眩 Matrix LED遠光燈、動態轉向輔助燈等許多功能，以及離家/返家的動態燈光展演。
直覺數位科技座艙
全新 A3 Sportback 的座艙設計同樣科技滿點，採用以駕駛為導向的新世代直覺化數位座艙，藉此符合其個性化掀背坐駕的車格設定，而 advanced 以上車型均標配 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，並配置 10.1 吋 MMI 多媒體觸控螢幕附手寫辨識功能，及 Audi 智慧型手機介面及無線充電座等功能。此外全新 A3 Sportback 也首次導入先進電子線傳排檔設計、觸控音響控制旋鈕及雙區恆溫空調控制介面，而 advanced 以上車型更標配多彩環艙氛圍套件。
新世代輕型複合動力加入產品陣列 兼顧節能舒適與極致效能
這次導入國內的全新 A3 Sportback 搭載兩款四環新世代動力規格，分別為 30 TFSI 車型的 1.0 升缸內直噴渦輪增壓引擎，以及 35 TFSI 車型的 1.5 升缸內直噴渦輪增壓引擎。其中「節能新星」全新 A3 Sportback 30 TFSI 車型搭載的 1.0 升引擎，在缸內直噴技術和渦輪增壓科技的加持下，可輸出 110 hp 最大馬力和 200 Nm 最大扭力，並具備低稅負優勢，其整體油耗表現一舉達到 20.1 km/l 的優異水準。
至於 35 TFSI 車型的 1.5 升引擎除了擁有「同級最強」的動力輸出外，在缸內直噴技術及渦輪增壓科技加持下，可輸出同級車中最強勁的 150 hp 最大馬力和 250 Nm 最大扭力，同時在先進的 CoD 主動式汽缸管理系統精準控制下，能夠在引擎處於低、中負載時，透過油門踏板感知器關閉兩個汽缸啟動運作模式，讓引擎擁有最節能的表現。
上述兩款新世代動力系統，均同步搭載四環最先進的 48V 輕型複合動力系統，結合出色結合效能與便利性。透過 48V 皮帶啟動馬達發電機、DC-DC 轉換器與 48V 電力系統等三大核心元件的完美運作下，系統中的 48V 鋰電池可協助在引擎熄火滑行期間，供應電力至各個附屬裝置，並在引擎耗能較大的起步階段，透過此系統讓起步更為平順細緻，不僅可減少引擎耗能，更創造出優異的油耗表現。 全新 Audi S3 Sportback 火熱登場
Audi S3 Sportback 除了醒目的 S3 專屬運動化外觀套件外，搭配全景式電動玻璃天窗、S3 專屬鋁合金塗裝車外後視鏡。全新 Audi S3 Sportback 的車室座艙除延續駕駛導向設計之外，更同步增添許多運動化配件，如 Fine Nappa 真皮跑車式座椅、黑色織布頂篷、不鏽鋼油門 / 煞車踏板及S 式樣門檻踏板。
全新 Audi S3 Sportback 強悍的性能表現，源自其所搭載的 2.0 升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可爆發出 310 hp 最大馬力與 400 Nm 最大扭力，在七速 S-tronic 自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統的強勢加持下，僅需 4.8 秒即可完成 0-100 km/h 加速衝刺，極速達 250 km/h。為了匹配其強悍性能，更標配 18 吋 Audi Sport 鋁圈搭配紅色塗裝卡鉗、跑車式轉向系統、運動化電子可調式阻尼懸吊等性能配備。
全車系標配完整主動安全配備
全新 A3 Sportback 完備的全方位駕駛輔助系統包括：ACC主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、主動緊急待援輔助系統、車道變換輔助系統(盲點警示)、離車安全警示、後方橫向車流警示及自動停車輔助系統等都列為全車系標配，再加上ABS防鎖定煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、ASR循跡防滑系統和ESC行車動態穩定系統。
台灣奧迪特別推出 A3 Sportback 35 TFSI Edition One 限量版車型，並針對外觀和內裝部分新增多項升級配備，如 S line 黑色風格外觀套件，包含黑色車頂架與黑色後視鏡、S line 式樣門檻踏板、18 吋 Audi Sport 鋁圈、運動化懸吊系統，以及 Edition One 內裝套件包含雙前座跑車座椅、Torsion 織布與透氣皮質座椅搭配黃色縫線、黑色織布頂篷、瑪瑙灰內裝飾板和內裝皮質門把扶手等均在標配之列。
【Audi A3 Sportback 產品科技介紹影片】
新世代設計語彙 燈光科技 直覺化數位座艙操作體驗
【全新 Audi A3 Sportback 全車系建議售價】 Audi S3 Sportback
NT$ 259萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One
NT$ 171萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI S line
NT$ 169萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced
NT$ 155萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI
NT$ 150萬元
Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced
NT$ 145萬元
Audi A3 Sportback 30 TFSI
NT$ 138萬元