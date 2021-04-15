▲ 全新 Audi A3 Sportback 138 萬起、310 匹鋼砲 S3 Sportback 259 萬正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

左起 C JEAN 創意總監簡君嫄小姐、台灣奧迪行銷處長石田英明先生。

× 左起 C JEAN 創意總監簡君嫄小姐、台灣奧迪行銷處長石田英明先生。

×

此外 Audi 最引以為傲的先進燈光照明科技，其設計所蘊藏的涵義不斷與時俱進，全新 A3 Sportback 全車系標配 LED 極光頭燈、LED 識別燈和 LED 尾燈組（含動態指示方向燈），車主另可選配 Matrix 矩陣式 LED 頭燈（含數位日行燈)，提供包括智慧控制的防眩 Matrix LED遠光燈、動態轉向輔助燈等許多功能，以及離家/返家的動態燈光展演。





×

×

直覺數位科技座艙





×

×

新世代輕型複合動力加入產品陣列 兼顧節能舒適與極致效能





×

×

全新 Audi S3 Sportback 火熱登場





×

×

×

×

×

全車系標配完整主動安全配備





台灣奧迪特別推出 A3 Sportback 35 TFSI Edition One 限量版車型，並針對外觀和內裝部分新增多項升級配備，如 S line 黑色風格外觀套件，包含黑色車頂架與黑色後視鏡、S line 式樣門檻踏板、18 吋 Audi Sport 鋁圈、運動化懸吊系統，以及 Edition One 內裝套件包含雙前座跑車座椅、Torsion 織布與透氣皮質座椅搭配黃色縫線、黑色織布頂篷、瑪瑙灰內裝飾板和內裝皮質門把扶手等均在標配之列。





×

【Audi A3 Sportback 產品科技介紹影片】



