貨櫃三雄營運大噴發　散裝跟著接棒？

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從散裝產業的主要指標─波羅的海乾散貨指數（BDI）今年3月中旬突破去年前波高點，就能看出散裝業今年狀況十分熱絡。
各型散裝船 今年都有利基
BDI主要由中小型散裝船的波羅的海巴拿馬指數（BPI）和超輕便極限型指數（BSI）、以及大型散裝船的海岬型貨運指數（BCI）共同組成；自去年底起，BPI、BSI指數不斷衝高，帶旺BDI表現，藍俊昇也在法說當天說明中小型散裝船狀況非常熱絡的三大原因。
中小型散裝船運載的主要是煤炭、穀物等原物料。第1，先從煤炭運送狀況來說，中國去年下半年無預警禁運澳洲煤炭，讓部分從澳洲出發、抵達中國港口的散裝船無法卸貨，造成中小型船運力減少；另外，中國轉而向印尼、俄羅斯等國訂購煤炭，但這些國家的港口只容得下中小型船，又使得中小型船需求大增。第2，近期剛好是南美洲穀物收成旺季，中小型散裝船的需求本就較其他季節旺盛。第3，是中小型船今年的汰舊率將超越新船交付率，也因此，中小型散裝船數多的公司，比較容易受惠。
不僅中小型散裝船市場非常熱，BCI指數3月開始也回溫。以大型散裝船為主的裕民發言人張宗良、新興發言人李義仁都表示，大型散裝船以裝載鐵礦砂為主，只要鋼市需求不墜，BCI指數長線上行的趨勢不會改變；加上航運現貨價格熱絡，只要有合約船要重新簽約，換約價格將優於去年「很多」，都有助於今年營運勝過去年。
李義仁也表示，中小型散裝船的市況隨著穀物出貨旺季，好到第2季底應沒有問題。美國農業部今年2月就上修全年農作物出口預期3%，其中，大豆出口量可望年增24%、玉米年增38%，國票投顧出具報告預估將有利於支撐今年中小型船的需求。
中國政策和鋼市 將成焦點
也就是說，不論是以大型或是中小型散裝船為主的公司，近期基本面都各擁利基。不過，投資人仍必須緊盯驅動散裝市況點火的引信是否延續。
李義仁指出，核心重點要回歸穀物出口旺季過後，中國禁運澳洲煤炭的政策是否有所改變。如果中國重新開放澳洲煤炭進口，運力轉向大型船，就有可能導致中小型船的需求降溫。
資深航運分析師也認為，穀物歷年3到5月、9月到10月分別會有一波收成旺季，去年第4季中小型散裝船大量運送美國黃豆，而當時中小型船的報價並未明顯走揚，今年第1季運送玉米，報價卻大噴發，故此次中小型船的行情，關鍵應是中國禁運澳煤政策所致。
資深傳產分析師表示，中國受到碳中和政策影響，3月起從唐山地區開始對鐵礦砂限產，對國外鐵礦砂的需求近期也沒有那麼強；但受惠全球鋼市需求旺、鐵礦砂的成本和鋼鐵售價間優異的「利差」，有機會支持鐵礦砂市況，連帶使BCI指數續有上行機會。
但也有分析師預估，現今大型散裝船的毛利率約為2至3成，遜於中小型船毛利率約5成的表現，故未來財報和股價表現，仍屬中小型散裝較有想像空間。