臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師張淳翔說：「少部分新生兒會因為食物蛋白過敏出現血便狀況，這時醫師會需要臨床診斷，將懷疑的過敏原移除後，症狀改善就能確診。」
補餵母乳、配方奶孩子調整方式不一樣！
如果喝是配方奶的新生兒，張淳翔建議：「使用水解蛋白奶粉，以降低牛奶蛋白的致敏性。」但因為現在母乳知識普及化，因此母乳新生兒也越來越多，對於喝母乳的新生兒，媽媽的飲食就要特別控制分階段控制。
通常會將母親的飲食限制蛋白質，以過往臨床經驗新生兒的血便會在一到兩週內消失。若新生兒症狀未得到改善，就需瞭解媽媽是否有攝取到「牛奶蛋白」，若確定飲食中已排除牛奶蛋白，且經過兩週新生兒仍有血便症狀，媽媽飲食中的蛋和大豆蛋白則可以考慮做限制。
反覆微量血便別緊張！通常會慢慢自癒
在母乳新生兒中，會有偶而反覆血便狀況，有時候是因為媽媽的飲食攝取到「微量」的誘發蛋白質，如果這樣的血便是微量且可自癒，並且沒有很常見的話，張淳翔建議維持現階段程度的飲食限制及保持警覺即可，不用再另外加以改變或更嚴格限制。
張淳翔提醒，如果新生兒還是有反覆且常見血便，建議方式如下：
- 可將母乳改成水解配方奶，尤其是當母親認為飲食限制非常的困擾，或是本來就因為別的原因例如要回歸職場想要停止母乳哺餵。
- 繼續使用母乳，如果只是輕微的疾病表現，新生兒沒有其他腸胃不適、哭鬧、生長遲滯等狀況，且媽媽願意繼續母乳哺餵，並且維持其限制蛋白飲食，這樣做法並沒有很完整的研究，但對新生兒的傷害目前認為是較低的。
文、王芊淩／圖、何宜庭
這篇文章 新生兒出現血便怎麼辦？原來是「食物蛋白過敏」搞的鬼 最早出現於 Heho健康
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