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新生兒出現血便怎麼辦？原來是「食物蛋白過敏」搞的鬼

Heho健康

2021-04-15 18:01:30

新生兒出現血便怎麼辦？原來是「食物蛋白過敏」搞的鬼
新生兒出現血便怎麼辦？原來是「食物蛋白過敏」搞的鬼
新手爸媽對於新生兒照顧都是戰戰兢兢，孩子出現任何一點不舒服家長就會很緊張，有些爸媽在替孩子換尿布時，意外發現大便內有血絲相當驚慌。其實這樣的情況是少見，較常出現在2-8周大的新生兒，兒科醫師解釋除了是病毒性腸胃炎外，其實有可能是「食物蛋白過敏」導致直腸發炎。

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一般說對雞蛋過敏，其實是對「蛋白」過敏，但不是「蛋白質」過敏，而這樣的情況也會發生在新生兒身上，當出現過敏反應可能會影響整個腸道系統。

臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師張淳翔說：「少部分新生兒會因為食物蛋白過敏出現血便狀況，這時醫師會需要臨床診斷，將懷疑的過敏原移除後，症狀改善就能確診。」



補餵母乳、配方奶孩子調整方式不一樣！

如果喝是配方奶的新生兒，張淳翔建議：「使用水解蛋白奶粉，以降低牛奶蛋白的致敏性。」但因為現在母乳知識普及化，因此母乳新生兒也越來越多，對於喝母乳的新生兒，媽媽的飲食就要特別控制分階段控制。

通常會將母親的飲食限制蛋白質，以過往臨床經驗新生兒的血便會在一到兩週內消失。若新生兒症狀未得到改善，就需瞭解媽媽是否有攝取到「牛奶蛋白」，若確定飲食中已排除牛奶蛋白，且經過兩週新生兒仍有血便症狀，媽媽飲食中的蛋和大豆蛋白則可以考慮做限制。

反覆微量血便別緊張！通常會慢慢自癒

在母乳新生兒中，會有偶而反覆血便狀況，有時候是因為媽媽的飲食攝取到「微量」的誘發蛋白質，如果這樣的血便是微量且可自癒，並且沒有很常見的話，張淳翔建議維持現階段程度的飲食限制及保持警覺即可，不用再另外加以改變或更嚴格限制。

照片檔 ID：656204214
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張淳翔提醒，如果新生兒還是有反覆且常見血便，建議方式如下：

  1. 可將母乳改成水解配方奶，尤其是當母親認為飲食限制非常的困擾，或是本來就因為別的原因例如要回歸職場想要停止母乳哺餵。
  2. 繼續使用母乳，如果只是輕微的疾病表現，新生兒沒有其他腸胃不適、哭鬧、生長遲滯等狀況，且媽媽願意繼續母乳哺餵，並且維持其限制蛋白飲食，這樣做法並沒有很完整的研究，但對新生兒的傷害目前認為是較低的。
往往母親選擇只限制牛奶攝取，而非全面限制蛋白質，經持續追蹤，這些寶寶在六個月大時都已經無血便症狀。但過往也有研究統計，發現引發蛋白過敏結腸直腸炎超過一半的個案來自於純母乳哺餵的新生兒，其次才是服用牛乳或大豆蛋白為基底之配方奶的幼兒。



文、王芊淩／圖、何宜庭



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