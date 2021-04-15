含糖飲料手搖飲喝多罹癌？研究：最高增63％死亡風險！醫師：代糖也母湯

國際期刊《Circulation》曾刊登研究指出，哈佛大學分析1986年至2014年共37,716名男生和80,647名女生，飲用含糖飲料或是人工代糖飲料，這兩種含糖飲料和死亡率的關係。其中含糖飲料是添加高熱量甜味劑的飲料，人工代糖是添加低熱量甜味劑的飲料，通常該飲料熱量較低。
在這30年內，共有36,436名死亡，當中有7,896名是心血管疾病致死；有12,380名是癌症致死。排除飲食和生活習慣後，發現飲用含糖飲料將會導致更高的死亡風險，且飲用愈多含糖飲料愈可能出現過早死亡。
1天2杯飲料 女性死亡風險增63%
重症醫學專家黃軒醫師撰文表示，每月飲用1至4杯含糖飲料者，相比每月飲用含糖飲料少於1次者，其死亡風險會上升1%。每星期飲用2至6杯含糖飲料者，死亡風險則會增加6%。每天飲用1至2杯含糖飲料者，死亡風險則增加14%。若每天飲用2杯或以上含糖飲料者，死亡風險提升至21%。
含糖飲料對女性死亡風險影響比男性更大，且女性所受影響更甚，同樣1天2杯，男性死亡風險增加29%，女性死亡風險則增加了63%。
人工代糖也危險？甜度是蔗糖250倍
黃軒醫師提醒，無論有沒有加入人工代糖或蔗糖，都會增加心血管疾病死亡率，每日飲用2杯或以上含糖飲料，比不飲用或較少飲用者，其心血管疾病提早死亡的風險提升31%。就算每天飲用只有1杯含糖飲料，風險也增加了10%。
市面販售的人工甜味劑以糖精（Saccharin）、甜精（Cyclamate）及阿斯巴（Aspartame）為主，常接觸含有人工代糖的飲料，大多添加的是阿斯巴甜，來取代蔗糖或高果糖糖漿，甜度約為一般糖的150-250倍，
飲料是健康殺手？癌症心血管疾病都有關
《美國醫學會期刊—內科學》2019年發表研究指出，包含英國在內的10個歐洲國家，共451,743名參與者，研究追蹤長達16.4年。期間共有41,693人死亡，尤其每天喝2杯250毫升的人工代糖飲料，這些人在16年內死亡風險增加了26%，若單獨針對心血管疾病死亡率，則上升了52%。
黃軒醫師指出，國人飲食文化改變，可能是造成罹癌、得病人數愈來愈多的關鍵之一，尤其癌症、心血管疾病、腦血管疾病佔據各國前3名。雖然醫療科技發展迅速，然而也無法減少十大死因。呼籲民眾維持健康飲食習慣，可以從減少或不喝含糖飲料開始。
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