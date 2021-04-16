劃破世代 引領潮流 Mercedes-Benz S 450 4MATIC L (V223) 試駕

●提供一款柴油、兩款汽油動力，共四種車型選擇。
●外觀悉數重新設計，導入最新的家族式設計，標配多光束 LED 智慧頭燈、雙件式 LED 尾燈組以及隱藏式車門把手。
●內裝悉數重新設計，導入主動環景式內裝照明以及新一代 MBUX 多媒體系統，標準搭載 3D 效果的 12.3 吋全數位儀表板以及 12.8 吋 OLED 高解析度觸控螢幕。
●提供後輪轉向系統，並在 S 450、S 500 車型以上為標準配備。
●PRE-SAFE 主動側撞防護功能再進化，並新增後座安全氣囊。
●S-Class 的前身可追溯至二次大戰後 1951 年誕生的 220 車型 (代號 W 187)，該車為首款採用直六引擎的 Mercedes-Benz
●1954 年推出暱稱為 Ponton 的 W 180 車系，1956 年登場的 220 S 起，將 "S" 之名加入品牌旗艦房車型號中，1958 年推出的 220 SE 導入噴射供油技術
●1959 年推出暱稱為 Fintail 的 W 111 車系，車尾受到美國太空時代的影響而加入後葉板側尾翼，並導入潰縮區設計
●1961 年登場的 300 SE (W 112) 導入氣壓懸吊系統，並將自排變速箱列為標準配備，1963 年開始供應增長 100mm 的長軸版本
●1965 年推出 W 108 (金屬圈簧懸吊) 及 W 109 (氣壓懸吊) 車系，首度提供 V8 引擎，其中 300 SEL 6.3 車型更以 0-100km/h 加速僅需 6.5 秒的表現成為最快的量產房車之一
●1972 年誕生的 W 116 車系是第一款正式稱為 S-Class 的 Mercedes-Benz，1977 年推出的 300 SD 為全球首款渦輪增壓柴油車，1978 年成為全球首款搭載 ABS 的量產車
●1979 年推出 W 126 車系，成為品牌第一款捨棄傳統鍍鉻保險桿並以可回彈式塑料取代的車型，1981 年起導入 SRS 輔助氣囊
●1991 年登場的 W 140 車系首度採用雙層玻璃，並首次提供 V12 引擎，1993 年時依循品牌新世代命名原則，將 S 字樣自車名數字後方移至前方，1995 年時率先導入 ESP 電子穩定系統
●1998 年問世的 W 220 車系首見電子控制 AIRMATIC 氣壓懸吊系統、COMAND 車載系統、Active Distance Assist DISTRONIC 智能定速測距輔助、Active Body Control (ABC) 主動車身控制系統、PRE-SAFE 主動安全防護，並首次正式提供 4MATIC 四輪驅動供選配，也首次將 AMG 操刀車款列入 (S 55 AMG)
●2005 年亮相的 W 221 車系，首度導入車道維持輔助、盲點輔助、智慧速限輔助及 Active Night View Assist 主動夜視輔助，小改款後新增的 S 400 HYBRID 為首款油電旗艦房車
●2013 年登場的 W 222 車系，首度導入 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件，達到半自動駕駛
●最新的 W223 車系於 2020 年 9 月推出，台灣賓士選在今年 3/5 正式上市
Mercedes-Benz S-Class 車系自從 W116 推出發展迄今已經將近 50 年個年頭，在這段歷程當中一直扮演著全球大型豪華房車市場的領導者角色，除了優異的行車品質之外，S-Class 同時也是每個世代科技發展中的演繹平台。
操駕感受方面，S 450 4MATIC L 所配置的後軸轉向系統可在車速 60km/h 之內將後軸與方向盤舵角進行最大達 10 度的反向轉動，在迴轉與停車時可感受到相當靈活的特性，也讓體感車身尺碼遠低於實際尺碼，當車速達到 60km/h 以上後，後軸與前軸同向轉動則讓過彎更為敏捷，消弭長軸車型的笨重，使行路品質大幅升級，相信可同時滿足後座買家與自駕買家們的期待。