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劃破世代 引領潮流 Mercedes-Benz S 450 4MATIC L (V223) 試駕

7Car 小七車觀點

2021-04-16 00:25:41

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
新在哪裡?
●提供一款柴油、兩款汽油動力，共四種車型選擇。
●外觀悉數重新設計，導入最新的家族式設計，標配多光束 LED 智慧頭燈、雙件式 LED 尾燈組以及隱藏式車門把手。
●內裝悉數重新設計，導入主動環景式內裝照明以及新一代 MBUX 多媒體系統，標準搭載 3D 效果的 12.3 吋全數位儀表板以及 12.8 吋 OLED 高解析度觸控螢幕。
●提供後輪轉向系統，並在 S 450、S 500 車型以上為標準配備。
●PRE-SAFE 主動側撞防護功能再進化，並新增後座安全氣囊。

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歷史沿革
●S-Class 的前身可追溯至二次大戰後 1951 年誕生的 220 車型 (代號 W 187)，該車為首款採用直六引擎的 Mercedes-Benz
●1954 年推出暱稱為 Ponton 的 W 180 車系，1956 年登場的 220 S 起，將 "S" 之名加入品牌旗艦房車型號中，1958 年推出的 220 SE 導入噴射供油技術
●1959 年推出暱稱為 Fintail 的 W 111 車系，車尾受到美國太空時代的影響而加入後葉板側尾翼，並導入潰縮區設計
●1961 年登場的 300 SE (W 112) 導入氣壓懸吊系統，並將自排變速箱列為標準配備，1963 年開始供應增長 100mm 的長軸版本
●1965 年推出 W 108 (金屬圈簧懸吊) 及 W 109 (氣壓懸吊) 車系，首度提供 V8 引擎，其中 300 SEL 6.3 車型更以 0-100km/h 加速僅需 6.5 秒的表現成為最快的量產房車之一
●1972 年誕生的 W 116 車系是第一款正式稱為 S-Class 的 Mercedes-Benz，1977 年推出的 300 SD 為全球首款渦輪增壓柴油車，1978 年成為全球首款搭載 ABS 的量產車
●1979 年推出 W 126 車系，成為品牌第一款捨棄傳統鍍鉻保險桿並以可回彈式塑料取代的車型，1981 年起導入 SRS 輔助氣囊
●1991 年登場的 W 140 車系首度採用雙層玻璃，並首次提供 V12 引擎，1993 年時依循品牌新世代命名原則，將 S 字樣自車名數字後方移至前方，1995 年時率先導入 ESP 電子穩定系統
●1998 年問世的 W 220 車系首見電子控制 AIRMATIC 氣壓懸吊系統、COMAND 車載系統、Active Distance Assist DISTRONIC 智能定速測距輔助、Active Body Control (ABC) 主動車身控制系統、PRE-SAFE 主動安全防護，並首次正式提供 4MATIC 四輪驅動供選配，也首次將 AMG 操刀車款列入 (S 55 AMG)
●2005 年亮相的 W 221 車系，首度導入車道維持輔助、盲點輔助、智慧速限輔助及 Active Night View Assist 主動夜視輔助，小改款後新增的 S 400 HYBRID 為首款油電旗艦房車
●2013 年登場的 W 222 車系，首度導入 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件，達到半自動駕駛
●最新的 W223 車系於 2020 年 9 月推出，台灣賓士選在今年 3/5 正式上市

Mercedes-Benz S-Class 車系自從 W116 推出發展迄今已經將近 50 年個年頭，在這段歷程當中一直扮演著全球大型豪華房車市場的領導者角色，除了優異的行車品質之外，S-Class 同時也是每個世代科技發展中的演繹平台。

W223 世代 S-Class 在車頭採用雙重鍍鉻水平柵欄式水箱護罩，保險桿內設有橫向鍍鉻飾條整合大型進氣口。
全新 S-Class 雙重鍍鉻水平柵欄式水箱護罩並將其作為全車系的標準式樣。重新設計的前保桿造型同樣為全新 S-Class 的辨識重點，以橫向鍍鉻飾條整合大型進氣口，營造豪華運動氛圍。車側首度配置隱藏式門把，流線的造型使風阻係數達到 0.22Cd，車尾配置高識別性全新雙件式 LED 尾燈組。

S 450 4MATIC L 的車身長寬高為 5,289x1,921x1,503 (mm)，軸距則為 3,216mm。
車尾配置高識別性全新雙件式 LED 尾燈組，排氣尾採用雙邊單出整合式設計。
雙重鍍鉻水平柵欄式水箱護罩內部整合毫米波雷達與前鏡頭。
S-Class 搭載的多光束智慧型 LED 頭燈，照射距離最遠達 650 公尺。
S 450 4MATIC L 足踏 18 吋五輻雙肋式高光澤黑色輕合金輪圈 (代碼 01R)，配胎規格為 255/50 R18。
W223 世代首度導入隱藏式門把，內部加入 Mercedes-Benz 字樣提昇質感。
車尾配置高識別性全新雙件式 LED 尾燈組，上方加入鍍鉻飾條點綴。
進入座艙，W223 世代 S-Class 以 12.3 吋儀錶板及 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕勾勒簡約的鋪陳，方向盤換上新款造型，S 450 4MATIC L 配備 Nappa 真皮方向盤、亮面棕色胡桃木飾板 (代碼 H29)、全景式電動玻璃天窗 (代碼 413)、動力輔助車門緊閉系統、KEYLESS-GO 免鑰匙引擎啟動及車門解鎖、THERMOTRONIC 豪華型四區恆溫空調、15 支揚聲器 Burmester 音響系統、前後座手機無線充電裝置及 MBUX 後座觸控面板等，前後座椅均支援通風與加熱功能，而禮車套件更帶來 EASY ADJUST 豪華型雙前座頭枕，其右前座可折疊，並額外往前移動達 37 mm，提供後座更大的乘坐空間，右前座椅背後方還附上電動調整腳踏板，強化右後座乘客整體舒適度。

，W223 世代 S-Class 以 12.3 吋儀錶板及 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕勾勒簡約的鋪陳。
12.3 吋寬螢幕數位儀表可呈現豐富而清晰的顯示效果。
方向盤 採用 Nappa 真皮包覆，兩側多功能按鈕採用觸控設計，後方設有換檔撥片，整體握感厚實。
儀錶台中央配置 4 組空調出風口，使吹拂範圍更多元。
12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕內建 MBUX 多媒體系統及 Smartphone Integration 無線智慧型手機整合功能，全車包括空調、氣氛燈、導航、車輛資訊等功能均可在此操作，導航還支援 MBUX 擴增實境功能。
中央鞍座內部提供手機無線充電裝置、附夾緊功能的置杯座及具止滑功能的置物空間。
中央扶手採用左右對開，內部置物空間具備植絨處理。
大面積的亮面棕色胡桃木飾板下方配置氣氛燈，外側空調出風口採用直立式設計，門板中的控制介面較過去更為簡約。
座椅採用真皮材質製作，雙前座均支援電動調整、記憶及冷熱通風功能，支撐性與包覆性均相當出色。
長軸車型受惠於 3,216mm 的軸距使後座乘坐空間極為寬敞舒適，後座椅也支援電動調整、記憶及冷熱通風功能，滿足層峰族群需求。
THERMOTRONIC 豪華型後座雙區恆溫空調之操作介面採用觸控設計，下方提供 USB Type-C 及 12V 電源插座。
後座中央扶手拉下後，可見到隨附的 Samsung 平板，內部可進行包括座椅位置、加熱通風、氣氛燈及空調等設定。
S 450 4MATIC L 配備禮車套件，帶來 EASY ADJUST 豪華型雙前座頭枕，其右前座可折疊，並額外往前移動達 37 mm，提供後座更大的乘坐空間，右前座椅背後方還附上電動調整腳踏板，強化右後座乘客整體舒適度。
前後做頭枕提供額外的小靠枕，提昇頭部舒適性。
中央座位頭枕較外側輕薄。
右後座門板控制面板的左上兩顆按鈕可啟動禮車套件機能，創造更舒適的乘坐環境。
右前座椅背後方附可電動調整的腳踏板。
安全帶插座外框具備燈光照明，便於在低光源環境下使用。
附表為本站實測座艙空間之數據。
S 450 4MATIC L 的行李廂標準置物空間為 505 公升，內部植絨包覆相當完善。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
安全防護方面，W223 世代的 S-Class 擁有進階智慧駕駛輔助套件 (代碼 P20)，提供 DISTRONIC 智能定速測距輔助 (代碼 233)、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動轉向煞車輔助、主動車道維持輔助、PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護、PRE-SAFE® 主動側撞防護，另外也配備智能停車輔助含 360 度環景攝影、主動停車輔助附前後雷達、智能警示輔助 (含起步限速輔助，及後方橫向車流警示)、360 度環景攝影、PRE-SAFE® 主動安全防護、PRE-SAFE® 主動安全防護音波、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助、Adaptive Brake 智慧型煞車系統 (煞車系統包含 HOLD 等輔助功能)、電子操控系統 (ESP) 及 7 具 SRS 輔助氣囊，可額外選配雙前座椅背及後座側面氣囊。

動力配置方面，S 450 4MATIC L 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 EQ Boost 48V 輕油電系統，於 5,500~6,100rpm 間可輸出 367hp 最大馬力，EQ Boost 可額外提供 22hp 輸出，50.1kg-m 的峰值扭力可在 1,600~4,500rpm 間發揮，搭配 9G-TRONIC 9 速手自排變速箱及 4MATIC 四輪驅動系統，平均油耗 12.1km/L。

駕駛 S 450 4MATIC L 上路，其 EQ Boost 48V 輕油電系統使震動降低，直六引擎與變速箱間的匹配性良好，加速輕快平順，在相當平穩的狀態下即可達到所需的速度，氣壓懸吊系統對於路面震動的抑制效果極佳，且 NVH 工程表現優異，大幅降低行駛時的疲勞感，頗有與世隔絕之感。

操駕感受方面，S 450 4MATIC L 所配置的後軸轉向系統可在車速 60km/h 之內將後軸與方向盤舵角進行最大達 10 度的反向轉動，在迴轉與停車時可感受到相當靈活的特性，也讓體感車身尺碼遠低於實際尺碼，當車速達到 60km/h 以上後，後軸與前軸同向轉動則讓過彎更為敏捷，消弭長軸車型的笨重，使行路品質大幅升級，相信可同時滿足後座買家與自駕買家們的期待。

Mercedes-Benz S-Class 向來以優異的乘駕感與細膩的運轉品質以及可靠的安全性層層堆砌來吸引層峰買家購買，因此造就了 S-Class 在頂級房車市場無可取代的形象和地位，亦是人生到達頂峰時的一種表徵。W223/V223在透過更多的智慧科技挹注之下，再度擘劃出全新的設計方向，持續引領車壇的格局。

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