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新台幣 159.8 萬元起 全新第六代 Subaru Outback 正式在台上市

7Car 小七車觀點

2021-04-16 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Subaru 總代理台灣意美汽車繼今年 1/14 正式展開全新大改款 Outback 預售活動後，今日 4/16 上午選在台北內湖展示中心正式發表，引進 2.5i-T EyeSight 單一編成，建議售價為新台幣 159.8 萬元起。

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Subaru 總代理台灣意美汽車方淑霞董事總經理為全新大改款 Outback 上市發表會站台。
全新大改款第六代 Outback 是 2019 年紐約車展時正式發表，採用 SGP 模組化平台打造，外觀承襲 Dynamic x Solid 設計語彙，搭載全車防刮護板，車尾配備免觸控電動尾門 (Logo 感應開關)。車色部分，提供漠野綠、鋼鐵銀、典藏棕、動感紅、珍珠白、星夜藍、鐵騎灰及極勁灰共 8 種選擇。

內裝方面，Outback 2.5i-T EyeSight 在中控台配置支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接功能的 11.6 吋智慧影音系統，搭配 12 支 Harman Kardon 揚聲器 (11 支環艙搭配 1 支重低音)，座椅採用 Nappa 材質包覆。

安全防護方面，Outback 2.5i-T EyeSight 導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，在既有的六大功能之外，新增 LCF 車道維持置中系統及 AES 緊急自動轉向輔助系統，ACC 主動車距控制定速巡航系統升級多模式 (Dynamic 動力、Standard 標準、Comfort 舒適及 Eco 節能)，而PCB 預防碰撞自動煞車系統的偵測範圍也升級，另外還搭載 Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統，此外也具備 8 顆 SRS 安全輔助氣囊 (新增副駕駛座墊氣囊)。

動力配置方面，Outback 2.5i-T EyeSight 採用 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣汽油引擎，可輸出 169ps 最大馬力及 25.7kg-m 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統及 X-MODE 雙模式動力控制系統，在經濟部能源局公佈的 3 月份通過測試名單中，繳出 13.9km/L 的平均油耗成績，能源效率為 1 級。

Outback 車系自 2019 年發表以來，首先在北美市場推出，海外其他市場則陸續跟進，如今國內消費者總算在將近 2 年的等待後，盼到配備升級精進的新世代 Outback，預料可搭上跨界休旅風潮而促進銷售表現。

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