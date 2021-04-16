福斯商旅 T6.1 Caravelle 青銀共享車 213.4 萬、Crafter 健康行動車 488 萬商車展同步登場
2GameSome - 有車賞
2021-04-16 12:55:00
2021 商業車博覽會 4 月 15 日起正式開演，T6.1 Caravelle 青銀共享車展現樂齡休閒全方位多元面貌。
商業車博覽會於 2021 年 4 月 15 日至 4 月 18 日台中國際展覽館盛大舉行。身為台灣進口輕型商旅車領導品牌，福斯商旅今年鎖定健康與樂齡生活兩大領域，分別帶來以 T6.1 Caravelle IPC 無障礙福祉車為基礎，融合露營套件，既可滿足無障礙樂齡生活，也能迎合露營休閒需要的「T6.1 Caravelle 青銀共享車」。此外，「新世代健康行動車」由福斯商旅、工業技術研究院、健康新體驗股份有限公司、重安福祉科技有限公司共同開發完成。這是以 Crafter 為基礎所打造的車體，透過智慧科技解決女性隱私與不便的問題，藉以提供 HPV 人類乳突病毒快篩服務，實踐智慧照護車輛的想像。
T6.1 Caravelle 青銀共享車
同時鎖定無障礙移動與露營機能，強調銀髮樂齡以及露營休閒都可滿足的 T6.1 Caravelle 青銀共享車是以 T6.1 Caravelle IPC 無障礙福祉車作為基礎，與國內無障礙福祉車改裝業者，也是德國福斯原廠認證車體改裝之夥伴，輔康企業有限公司攜手合作，運用 T6.1 Caravelle 150 L 長軸車型為基礎，植入可以快速拆卸、安裝，且重量僅有 24 公斤的鋁合金斜坡板。只需要透過安裝於車底的簡易扣具就能夠輕鬆安裝、拆卸，且承重上限可達 400 公斤之多，甚至可以對應電動輪椅等使用者需要。
除了滿足銀髮長者等行動不便輪椅使用車無障礙接駁需要，T6.1 Caravelle 青銀共享車還在車艙內植入來自歐洲知名模組化露營套件大廠 EGOE 所設計之露營套組。此套件專為 T6.1 Caravelle 所量身打造，可嵌入於 T6.1 Caravelle 150 L 車型後艙，在上層設計睡眠區域，以床架與床墊組提供雙人舒適躺臥的空間。
中間區域則是劃歸為收納空間，配備大、小兩組收納抽屜以及棧板、刀具收納夾層。至於下方規劃作為廚房區域，同樣使用抽屜式設計，拉開就有雙孔式瓦斯爐與水槽組，以及另一處可以放置冰櫃的大型收納空間，雙孔瓦斯爐區域甚至設計有延伸式桌面，更能夠滿足戶外炊煮需要。整組 EGOE Nest Box 模組化露營套組還採用可拆卸式設計，可以整組移出車外，提供更多元的使用想像，也符合了福斯商旅致力傳遞的「#VanLife」精神理念。
除了服務輪椅使用者外，承重能力達到 400 公斤的鋁合金斜坡板，甚至可以作為貨物、腳踏車、甚至是機車的搬運板。T6.1 Caravelle 青銀共享車不僅能夠在未來的超高齡社會中扮演安全、舒適的無障礙福祉車。甚至，也能透過多功能斜坡板，化身一輛使用更便利的商業用車。
Crafter 新世代健康行動車，無接觸檢驗更安心
另一輛焦點新車為以福斯商旅旗下最大車款 Crafter 作為基礎，目標打造無須醫護人員觸診、由婦女自行以快速且容易篩檢人類乳突病毒的服務的「新世代健康行動車」。此車由福斯商旅、工業技術研究院、健康新體驗股份有限公司、重安福祉科技有限公司共同研發之無接觸式健康篩檢車概念，選定國內女性癌症發生率第一名子宮頸癌篩檢，打造零接觸式的豪華、舒適行動 HPV 篩檢車，藉以早期預防子宮頸癌的發生機率，守護著女性的健康。
Crafter 新世代健康行動車運用車長 6,834mm 的 Crafter Van 為底，透過附掛側邊帳與隔板等方式，先在車外規劃車側等候區與車尾自動報到處等空間。並以長 4,051mm、寬 1,832mm 的後艙空間設計出沙發等候區以及自助檢驗室兩大空間。為了消除檢驗時的不安，沙發等候區甚至規劃有餐飲 Mini Bar 以及芳香精油與水晶音樂。
不僅如此，為了確保隱私，整套服務流程採用線上預約方式，報到方式亦採用無接觸式的 RFID 報到系統。動線以及車艙空間規劃，也是以隱密性為主要考量，除了「單行道」式的動線規劃，減少與其他使用者接觸的機會，各空間也運用隱密隔屏劃開，盡可能減少採檢時的不舒服感以及尷尬。同時，車內還配備有高科技環境品質監測系統，隨時監控車內空氣品質與消毒狀況，能夠讓女性更安心採檢。
透過 T6.1 Caravelle 青銀共享車以及 Crafter 新世代健康行動車，福斯商旅展現對應未來超高齡社會樂齡生活以及露營休閒需要的全方位車款，還有確保女性健康，又兼顧隱密與舒適需求的新世代行動健康檢測服務概念。
台中商用車博覽會限定優惠價：
關於 2021 商用車博覽會：
- T6.1 Caravelle 青銀共享車：新台幣 2,134,000 元 (含稅)
- Crafter 新世代健康行動車：新台幣 4,880,000 元 (含稅)
全票票價：200 元
- 日期：4/15~4/18，每天 09:00AM~17:30PM
- 地點：台中國際展覽館（臺中市烏日區中山路三段1號），攤位 A23
- 購票資訊：
優待票價：100 元（學生及65歲以上長者，請至售票櫃檯出示得證明身分之相關證件）