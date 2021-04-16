米其林「科技領航 運轉未來」為主題，參與「2021台中商業車博覽會」

身為全球輪胎產業領頭羊，米其林在各種級距的胎款上皆有絕佳的專業與表現，同時透過不斷地鑽研與開發，不僅提供更優異的產品及品牌技術，更是致力於促進輪胎產業的發展與開拓可能性。除了聞名市場的轎車、休旅車等小客車胎款，米其林在商用車胎市場同樣深耕多年並熟悉企業用戶需求。藉由全球使用數據分析，掌握「耐久」與「安全」兩大核心要素，將目標放在提供超越企業用戶期待的產品，為市場的未來發展做足了準備。
現今企業用戶對於胎款的需求，無非是穩定性、行駛里程、操控性以及多樣化路況的排水性，隨著品牌技術的創新與進步，米其林提出包含「無限環繞」、「隱藏式溝槽」、「高張性尼龍保護層」、「液態混膠」以及「鋼絲增強」五大前瞻科技，強化商用車胎的各項機能，優化輪胎穩定性、延長輪胎的使用年限以及領先同級的排水效果。
源自於飛機胎技術，飛機降落時輪胎須承受強大衝擊力。無限環繞技術可有效將衝擊力分散，降低損傷率且增加輪胎安全性。此外還可使胎面更平整、磨耗更均勻，進而增加輪胎行駛里程及抓地力。
使用先進的3D打印技術製造輪胎生產模具使胎紋溝槽擁有隱藏效果，花紋不斷變化保持優秀的排水性能。隱藏式溝槽技術不論輪胎在任何使用期間，皆能擁有良好的濕抓性能，降低輪胎溝槽夾石、增加使用安全。
使用高張性尼龍層環繞於胎唇鋼絲束，穩定使用中的輪胎胎唇部位，降低輪胎因胎唇老化造成的問題並且可降低輪胎在拆裝時對胎唇的損壞。
在傳統混膠過程中加入液態碳黑及液態天然橡膠，混拌出更均勻的生膠。使用液態混膠技術的生膠，其分子間的結合可更穩定且密度更加。可使輪胎里程增加並提升抓地性能。
使用中的胎體鋼絲會產生熱能，然而熱能會降低輪胎的耐久性造成橡膠與鋼絲分離的可能。米其林創新材料包覆於鋼絲上，可有效增加鋼絲散熱效果。使用新型鋼絲束可增強胎體散熱，增加胎體壽命，進而提升翻新率及安全性。
在各項機能都強化的產品優勢下，米其林強調CPK (Cost per Kilometer)，將產品價值拉長線來觀察可發現米其林雖然在初期的投入資源較高，但是因為產品的效能與耐久性較其他品牌高出許多，當他牌已經需要更換三至四條輪胎時米其林輪胎仍保持非常好的產品耐性，可以看出在長期攤提的情況中整體的使用成本計算上，米其林的表現也確實更加優異。
除了品牌的五大科技應用，台灣米其林也將在「2021台中商業車博覽會」發表適用於高速公路的X LINE系列、適用於電動車的X INCITY EV以及運用在多元地形的X MULTI卡客車胎三大陣線全新產品。透過數據分析及多項測試，針對駕駛行經路面狀況與車程距離等條件設定提供最適合的胎款選擇，同時提升運輸業頭家的成本效益以及駕駛的行車保障，緊扣「耐久」與「安全」兩大核心要素。
為了強化米其林強勁的品牌力，本次展館以輻射狀設計呈現多元且客製化的卡客車胎產品陣容，搭上五大科技、路況分析、運輸路程等要素傳遞縝密且精準的產品訊息。同時展期中每日皆有盛大的整點活動，除了詳細的產品介紹，更有互動問答及線上抽獎拿好禮的機會。4月15日至4月18日每日上午9:00至下午17:30，米其林「科技領航 運轉未來」開創商業胎款新技術，邀請企業頭家共襄盛舉。